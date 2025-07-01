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  • 01.07.25, 15:59

Убытки Bolt превысили 100 миллионов евро

Выручка эстонского единорога Bolt в прошлом году приблизилась к 2 миллиардам евро, а чистый убыток компании увеличился более чем до 102 миллионов евро.
Руководитель Bolt Маркус Виллиг.
  • Руководитель Bolt Маркус Виллиг.
  • Foto: Liis Treimann
Выручка Bolt составила 1,99 миллиарда евро, в то время как два года назад компания заработала немного больше 1,7 миллиарда евро, что означает, что единорог смог увеличить свой оборот на 17%.
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