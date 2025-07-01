Убытки Bolt превысили 100 миллионов евро

Прошел уже месяц с появления на улицах Таллинна красных мини-мопедов Ride Mobility. У одних они вызывают возмущение, у других – живой интерес. ДВ спросили у компании Bolt, почувствовали ли они конкуренцию со стороны нового легкого вида транспорта и что собираются делать, чтобы не сдать позиции будущим летом.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.