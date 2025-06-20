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  • 20.06.25, 11:38

Шведский стартап хочет купить бизнес Bolt по аренде самокатов. Виллиг: мечтать не вредно

Глава шведского стартапа Voi Technologies по аренде электросамокатов Фредрик Йельм сообщил, что компания хотела бы выкупить кого-то из конкурентов, например, бизнес Bolt по прокату самокатов.
Основатель и генеральный директор Bolt Маркус Виллиг заявил, что Bolt и сам хочет покупать компании.
  • Основатель и генеральный директор Bolt Маркус Виллиг заявил, что Bolt и сам хочет покупать компании.
  • Foto: Liis Treimann
Voi Technologies, в частности, заинтересован бизнесом Bolt по аренде электровелосипедов и электросамокатов, передает Dagens Industri Digital.
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