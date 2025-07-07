Таллиннская коалиция продолжит работать в прежнем составе. «Ээсти 200» не поддерживает отмену платы за детский сад

В подкасте «Делов-то!» обсуждаем главные новости недели: строптивый президент Алар Карис не провозгласил три закона, в Таллиннской мэрии продолжают кипеть страсти, а правительство отказалось от предложенной Латвией доли airBaltic. И, кстати, стала ли жизнь тяжелее с 1 июля?
Пока Урмас Сыырумаа и Партия реформ объясняли журналистам, почему предприниматель пока что не намерен становиться кандидатом на пост мэра Таллинна, нынешний мэр Евгений Осиновский заявил, что те, кто покинул городское правительство, могут вернуться в него.
Предприниматель Урмас Сыырумаа отказался от намерения стать мэром Таллинна до проведения муниципальных выборов – он намерен принять участие в выборах, чтобы таким образом получить от избирателей соответствующий мандат, сообщили в Партии реформ.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.