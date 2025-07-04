Делов-то: опять власть меняется! Таллиннская мэрия отменила сезон соленых огурцов

В подкасте «Делов-то!» обсуждаем главные новости недели: строптивый президент Алар Карис не провозгласил три закона, в Таллиннской мэрии продолжают кипеть страсти, а правительство отказалось от предложенной Латвией доли airBaltic. И, кстати, стала ли жизнь тяжелее с 1 июля?
На эти и другие темы в студии беседуют главный редактор ДВ Олеся Лагашина, нарвский корреспондент Николай Андреев и журналист Алексей Шишкин.
3 июля президент Эстонии Алар Карис не провозгласил сразу три закона. Прежде всего, это поданный на подпись вторично после поправок пакет изменений в Закон о церквях и приходах, поправки в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также в Закон о международных санкциях, поскольку они не соответствуют Конституции Эстонии. Президент слишком осторожничает? Или так и должна выглядеть деятельность защитника Конституции?
Следующие выборы президента нас ждут в 2026 году, выбирать будет нынешний состав Рийгикогу. Нет ли риска, что депутаты попробуют подобрать для должности более сговорчивого чем Карис кандидата?
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Партия реформ к концу недели официально заявила, что в ближайшие дни перейдет в оппозицию в Таллиннском городском собрании, а мэру Евгению Осиновскому будет вынесен вотум недоверия. Одновременно бизнес-тяжеловес и кандидат на пост главы столицы от реформистов Урмас Сыырумаа отказался от идеи стать мэром до выборов. Теперь он намерен принять в них участие, чтобы получить соответствующий мандат от избирателей.
Пока Евгений Осиновский, кажется, в последний раз зазывает недавних партнеров назад в коалицию, Михаил Кылварт, кажется, не без злорадства констатирует – «хаос в городском управлении нарастает».
Если это заговор – то чей и против кого? И есть ли вообще сегодня власть в Таллинне? Журналисты ДВ ищут ответы на эти вопросы, а заодно констатируют – сезон соленых огурцов в этом году явно отменяется.
С 1 июля в Эстонии вырос налог с оборота – с 22 до 24%. Согласно расчетам, это означает повышение цен примерно на 1,64%. Но многие жители страны уже утверждают, что цены выросли сильнее. Жить с 1 июля правда стало сложнее и дороже? И есть ли потолок у роста цен?
Между Россией и Азербайджаном разгорается серьезный конфликт. Поводом стали массовые задержания этнических азербайджанцев в Екатеринбурге, в ходе которых два брата – Гусейн и Зияддин Сафаровы – погибли при невыясненных обстоятельствах. Азербайджанская сторона сообщила, что тела погибших были возвращены на родину со следами пыток. Баку ответил отменой совместных мероприятий, высылкой российских пропагандистов, а затем и встречными жесткими задержаниями российских граждан.
История громкая, конфликт пылает между двумя авторитарными режимами, но что это все значит для нас в ЕС? Может ли клинч Москвы и Баку иметь более широкие международные последствия?
Москва теряет не только союзников, но и влияние в нейтральных державах. Как ни странно, грозит это в том числе и внутрироссийскому рынку труда.
Кому это нужно? Никому не нужно! Кому это надо? Никому не надо! Эстония отказалась от покупки доли в 10% в авиакомпании airBaltic. Вместо этого министр инфраструктуры обещает отмену на 3 года сборов в Таллиннском аэропорту и новый пассажирский терминал в столице. Верное ли решение приняло правительство? И, кстати, как дела у проекта аэропорта в Ида-Вирумаа?
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