Партия реформ решила не выходить из правящей коалиции в Таллинне

Мэр Таллинна Евгений Осиновский еще на прошлой неделе предложил реформистам вернуться в правящую коалицию.
Foto: Liis Treimann
Лидер таллиннского отделения Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере рассказал, что собравшиеся сегодня правление таллиннского отделения партии и фракция горсобрания решили продолжить работу в составе нынешней правящей коалиции, чтобы в результате отменить плату за детский сад и обеспечить стабильное руководство столицей до местных выборов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В подкасте «Делов-то!» обсуждаем главные новости недели: строптивый президент Алар Карис не провозгласил три закона, в Таллиннской мэрии продолжают кипеть страсти, а правительство отказалось от предложенной Латвией доли airBaltic. И, кстати, стала ли жизнь тяжелее с 1 июля?
Пока Урмас Сыырумаа и Партия реформ объясняли журналистам, почему предприниматель пока что не намерен становиться кандидатом на пост мэра Таллинна, нынешний мэр Евгений Осиновский заявил, что те, кто покинул городское правительство, могут вернуться в него.
Предприниматель Урмас Сыырумаа отказался от намерения стать мэром Таллинна до проведения муниципальных выборов – он намерен принять участие в выборах, чтобы таким образом получить от избирателей соответствующий мандат, сообщили в Партии реформ.