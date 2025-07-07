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  • 07.07.25, 12:12

Партия реформ решила не выходить из правящей коалиции в Таллинне

В минувшие выходные Социал-демократы предложили Партии реформ вернуться в нынешнею правящую в Таллинне коалицию. В понедельник Партия реформ приняла это предложение.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский еще на прошлой неделе предложил реформистам вернуться в правящую коалицию.
  • Мэр Таллинна Евгений Осиновский еще на прошлой неделе предложил реформистам вернуться в правящую коалицию.
  • Foto: Liis Treimann
Лидер таллиннского отделения Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере рассказал, что собравшиеся сегодня правление таллиннского отделения партии и фракция горсобрания решили продолжить работу в составе нынешней правящей коалиции, чтобы в результате отменить плату за детский сад и обеспечить стабильное руководство столицей до местных выборов.
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