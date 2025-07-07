Партия реформ решила не выходить из правящей коалиции в Таллинне

Пока Урмас Сыырумаа и Партия реформ объясняли журналистам, почему предприниматель пока что не намерен становиться кандидатом на пост мэра Таллинна, нынешний мэр Евгений Осиновский заявил, что те, кто покинул городское правительство, могут вернуться в него.