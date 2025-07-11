«Общий враг» дал толчок туризму в Лахемаа

Если вы купили турпакет и заселились в заграничный отель, но гостиничный номер вам не понравился в первый же день, не спешите менять жилье самостоятельно. Так вы рискуете не только понести гораздо большие расходы, чем планировали, но и остаться без компенсации от туроператора.
Туристический рынок за последние годы в силу разных причин претерпевает изменения, которые бьют и по кошельку потребителей. Поэтому специалисты советуют обратить внимание на новые направления, которые раньше традиционно считались дорогими.
По данным Департамента статистики, в марте в средствах размещения остановились 217 000 туристов, что на 9% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Количество иностранных туристов сократилось на 7%, а внутренних – на 11%.