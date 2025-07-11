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  • 11.07.25, 14:48

«Общий враг» дал толчок туризму в Лахемаа

Несмотря на прохладное и дождливое лето, у туристических предприятий Лахемаа не наблюдается нехватки посетителей. Особенно там ждут иностранных туристов, которые приобретают больше услуг.
Кайса Линно убеждена, что туризмом в Лахемаа нужно заниматься сообща.
  • Кайса Линно убеждена, что туризмом в Лахемаа нужно заниматься сообща.
  • Foto: Andres Pulver
Руководитель MTÜ Lahemaa Turismiühing Кайса Линно подтвердила, что у турфирм Лахемаа сейчас нет особых причин жаловаться: люди приходят поесть, остаются на ночлег и потребляют другие услуги.
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