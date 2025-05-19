Назад 20.05.25, 06:00 Эксперт по туризму: Турция – уже не та страна, где можно сэкономить Туристический рынок за последние годы в силу разных причин претерпевает изменения, которые бьют и по кошельку потребителей. Поэтому специалисты советуют обратить внимание на новые направления, которые раньше традиционно считались дорогими.

Турция подорожала, но по-прежнему популярна среди эстонских туристов.

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Пожалуй, самым неприятным сюрпризом не только для путешественников, но и местных туроператоров стало прошлогоднее сообщение авиакомпании AirBaltic об отмене 19 маршрутов и 4670 авиарейсов в летнем сезоне. В этом году об отмене части рейсов и сокращении маршрутов заявила и компания Ryanair.