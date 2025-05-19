Эксперт по туризму: Турция – уже не та страна, где можно сэкономить
Туристический рынок за последние годы в силу разных причин претерпевает изменения, которые бьют и по кошельку потребителей. Поэтому специалисты советуют обратить внимание на новые направления, которые раньше традиционно считались дорогими.
Турция подорожала, но по-прежнему популярна среди эстонских туристов.
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Пожалуй, самым неприятным сюрпризом не только для путешественников, но и местных туроператоров стало прошлогоднее сообщение авиакомпании AirBaltic об отмене 19 маршрутов и 4670 авиарейсов в летнем сезоне. В этом году об отмене части рейсов и сокращении маршрутов заявила и компания Ryanair.
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По данным Департамента статистики, в марте в средствах размещения остановились 217 000 туристов, что на 9% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Количество иностранных туристов сократилось на 7%, а внутренних – на 11%.
Американская технологическая компания в сфере туризма Booking Holdings, которая является материнской компанией таких брендов, как Kayak и Priceline, показала лучшие, чем ожидалось, результаты за четвертый квартал после активного праздничного сезона, сообщает Bloomberg.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.