Назад 15.07.25, 09:50 Трамп дал Путину 50 дней, чтобы заключить мир в Украине Власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. С такими словами президент Дональд Трамп выступил в понедельник, 14 июля, на встрече в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

Foto: Joshua Sukoff

«Если у нас не будет соглашения в течение 50 дней, будут вторичные тарифы», – сказал Трамп. «Мы собираемся ввести вторичные пошлины, если не заключим сделку через 50 дней. И они будут на уровне 100%», – добавил президент США, передает DW.

«Я использую торговлю для многих целей, – подчеркнул он. – Она отлично подходит для прекращения войн».

Трамп разочарован Путиным

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По словам республиканца, до сих пор в переговорах о мире в Украине, в том числе напрямую между ним и Владимиром Путиным, царят «постоянные разговоры».

«А затем ракеты летят на Киев и убивают людей, – продолжил Трамп. – Это должно прекратиться». Он добавил, что «разочарован в Путине» и надеялся заключить с ним сделку несколько месяцев назад.

Трамп о 17 комплексах Patriot для Украины

На вопрос журналистов о том, планируют ли США и их союзники поставить Украине комплексы ПВО Patriot, Трамп ответил, что это произойдет «в течение пары дней».

«У нас есть одна страна, у которой есть 17 комплексов Patriot, готовящихся к отправке. Они им не понадобятся. Поэтому мы собираемся договориться о том, куда пойдут эти 17 – большая часть из них. Она пойдет стороне войны», – добавил Трамп.

По его словам, в сделке о Patriot будут участвовать несколько стран, у которых есть эти комплексы. Они «собираются обменять и заменить» их, сказал Трамп. Он отметил, что эту работу будет координировать постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон собирается продать системы Patriot европейцам для их последующей поставки Киеву.

«Украина действительно получит огромное количество военной техники: как ПВО, так и ракет и боеприпасов», – сказал Рютте 14 июля в Белом доме.