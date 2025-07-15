Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,36%300,05
  • OMX Riga−0,1%888,11
  • OMX Tallinn−0,19%2 061,63
  • OMX Vilnius0,4%1 208,5
  • S&P 5000,14%6 268,56
  • DOW 300,2%44 459,65
  • Nasdaq 0,27%20 640,33
  • FTSE 1000,01%8 999,12
  • Nikkei 2250,55%39 678,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,18
  • OMX Baltic0,36%300,05
  • OMX Riga−0,1%888,11
  • OMX Tallinn−0,19%2 061,63
  • OMX Vilnius0,4%1 208,5
  • S&P 5000,14%6 268,56
  • DOW 300,2%44 459,65
  • Nasdaq 0,27%20 640,33
  • FTSE 1000,01%8 999,12
  • Nikkei 2250,55%39 678,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,18
  • 15.07.25, 09:50

Трамп дал Путину 50 дней, чтобы заключить мир в Украине

Власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. С такими словами президент Дональд Трамп выступил в понедельник, 14 июля, на встрече в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.
  • Foto: Joshua Sukoff
«Если у нас не будет соглашения в течение 50 дней, будут вторичные тарифы», – сказал Трамп. «Мы собираемся ввести вторичные пошлины, если не заключим сделку через 50 дней. И они будут на уровне 100%», – добавил президент США, передает DW.
«Я использую торговлю для многих целей, – подчеркнул он. – Она отлично подходит для прекращения войн».
Трамп разочарован Путиным

Статья продолжается после рекламы

По словам республиканца, до сих пор в переговорах о мире в Украине, в том числе напрямую между ним и Владимиром Путиным, царят «постоянные разговоры».
«А затем ракеты летят на Киев и убивают людей, – продолжил Трамп. – Это должно прекратиться». Он добавил, что «разочарован в Путине» и надеялся заключить с ним сделку несколько месяцев назад.
Трамп о 17 комплексах Patriot для Украины
На вопрос журналистов о том, планируют ли США и их союзники поставить Украине комплексы ПВО Patriot, Трамп ответил, что это произойдет «в течение пары дней».
«У нас есть одна страна, у которой есть 17 комплексов Patriot, готовящихся к отправке. Они им не понадобятся. Поэтому мы собираемся договориться о том, куда пойдут эти 17 – большая часть из них. Она пойдет стороне войны», – добавил Трамп.
По его словам, в сделке о Patriot будут участвовать несколько стран, у которых есть эти комплексы. Они «собираются обменять и заменить» их, сказал Трамп. Он отметил, что эту работу будет координировать постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон собирается продать системы Patriot европейцам для их последующей поставки Киеву.
«Украина действительно получит огромное количество военной техники: как ПВО, так и ракет и боеприпасов», – сказал Рютте 14 июля в Белом доме.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 11.07.25, 09:56
Трамп: США будут продавать НАТО оружие для Украины
Соединенные Штаты будут продавать НАТО оружие, которое затем альянс будет поставлять Украине. С такими словами в четверг, 10 июля, выступил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу NBC.
Новости
  • 23.06.25, 08:00
Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
«Это попытка незаконно присвоить имущество»
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний и лиц, ведущих бизнес на оккупированных Россией территориях Украины. В списке также числятся три эстонских бизнесмена – Лаури Рейнберг, Хиллар Тедер и Раунo Тедер.
Новости
  • 09.07.25, 16:52
Получивший 10 млн евро от государства Рагнар Сасс: в Эстонии появится 50 новых оборонных компаний
Большое интервью!
«В секторе много скрытности – у лучших компаний, которые я знаю, даже нет веб-сайтов», – рассказывает о работающих в Эстонии оборонных компаниях стартап-предприниматель Рагнар Сасс, инвестиционный фонд которого Darkstar получил 10 миллионов евро из государственного бюджета Эстонии.
Новости
  • 01.07.25, 10:39
Хиллар Тедер об украинских санкциях: Эстония не защищает свой бизнес за рубежом
Украина ввела санкции против трех эстонских предпринимателей: Хиллара и Раунo Тедеров, а также Лаури Рейнберга. Причины самим подсанкционным лицам непонятны. Хиллар Тедер убежден, что эти санкции несправедливы.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 12.07.25, 14:58
Эстонцы все чаще покупают недвижимость за рубежом: почему вместо родины выбирают Бали и Испанию?
2
Новости
  • 12.07.25, 12:49
Ресторан из гида Michelin закрылся. «Жизнь не строится вокруг признаний»
3
Новости
  • 14.07.25, 06:00
Основатель криптоказино Yolo обзавелся близ Таллинна островом с темным прошлым
«Ни российских олигархов, ни криптомиллионеров я здесь не встречала»
4
Новости
  • 14.07.25, 11:14
Туристический предприниматель о падении выручки вдвое: такого сложного года еще не было
5
Новости
  • 14.07.25, 14:16
Участвовавшая в схеме ERIAL компания обанкротилась
6
Эпицентр
  • 14.07.25, 08:32
Alexela подозревает нечестную игру: на рынке пахнет запрещенным российским газом

Последние новости

Новости
  • 15.07.25, 13:19
Глава Rand & Tuulberg: когда одна компания разоряется, сразу появляется другая
Новости
  • 15.07.25, 12:18
Спорный тендер на скамейки в Таллинне привел к возбуждению уголовного дела
Биржа
  • 15.07.25, 12:03
Красивые цели ESG оказались выгодным пиар-ходом для акул Уолл-стрит
«Нам хотелось, чтобы это было правдой»
Новости
  • 15.07.25, 11:52
В Таллинн приехала звезда Youtube: премьер-министр показал блогеру IShowSpeed дом Стенбока
Биржа
  • 15.07.25, 11:29
Вы – инвестор или трейдер? Любители смешивать стили могут остаться без больших возможностей
Биржа
  • 15.07.25, 10:36
Флипперы: перепродажа квартир может приносить до 100% доходности
Новости
  • 15.07.25, 09:50
Трамп дал Путину 50 дней, чтобы заключить мир в Украине
Новости
  • 15.07.25, 08:13
В отелях столицы праздник, но в Пярну дождь: «Похвастаться особо нечем»

Сейчас в фокусе

Проход и проезд через мызу Лагеди закрыты для посторонних. Но именно через усадьбу семьи Чулец проходит единственная дорога с мостом на таинственный остров на реке Пирита.
Новости
  • 14.07.25, 06:00
Основатель криптоказино Yolo обзавелся близ Таллинна островом с темным прошлым
«Ни российских олигархов, ни криптомиллионеров я здесь не встречала»
Член правления Alexela Тармо Кярсна заверяет, что его компания российский газ в Эстонию не поставляет.
Эпицентр
  • 14.07.25, 08:32
Alexela подозревает нечестную игру: на рынке пахнет запрещенным российским газом
Слушайте в интервью, как предпринимателю Каяру Лемберу удалось удержать под контролем расходы на рабочую силу и как изменилось поведение потребителей.
Новости
  • 14.07.25, 11:14
Туристический предприниматель о падении выручки вдвое: такого сложного года еще не было
По словам владельца ресторана Марко Зуккера, необходимо найти новые помещения и создать более простую концепцию. «Что-то такое, куда можно приходить несколько раз в неделю и не нужно надевать костюм».
Новости
  • 12.07.25, 12:49
Ресторан из гида Michelin закрылся. «Жизнь не строится вокруг признаний»
Кредитно-сберегательное общество ERIAL не занималось развитием недвижимости самостоятельно, т.к. это запрещено по закону. Сделками с недвижимостью занимались связанные компании, присваивая при этом деньги вкладчиков.
Новости
  • 14.07.25, 14:16
Участвовавшая в схеме ERIAL компания обанкротилась
Дальнейшая индексация пенсий будет скромнее.
Новости
  • 14.07.25, 13:35
Государство признало ошибку: пенсии и арендная плата росли быстрее, чем должны были
Сегодня рынки живут надеждой, что Трамп не выполнит всех своих обещаний. Но если это и дает временное облегчение, то в долгосрочной перспективе будущее экономики и рынков не обязательно находится в руках политиков.
Биржа
  • 14.07.25, 07:34
Главный аналитик SEB: такой неопределенности не было как минимум 30 лет
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025