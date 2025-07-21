Центр семейных врачей выплатил дивиденды почти на миллион евро

В Эстонии не хватает медсестер, семейные врачи уходят на пенсию, а в EMO можно прождать несколько часов, медицина хронически недофинансируется. Один из вариант решения этой проблемы – частное медицинское страхование. Почему оно развивается в Эстонии так плохо?
Городская управа Таллинна представила городскому собранию проект дополнительного бюджета на 2025 год. Согласно документу, общий объем бюджета города увеличится почти на 8,2 миллиона евро. После принятия, уточненный бюджет Таллинна на 2025 год достигнет 1,3 миллиарда евро.
За последние два года в различных районах Таллинна появилось несколько центров здоровья, которые объединяют разных поставщиков медицинских услуг – как частных, так и государственных, пишет портал Meditsiiniuudised.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.