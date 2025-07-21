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  • 23.07.25, 11:01

Центр семейных врачей выплатил дивиденды почти на миллион евро

Центр семейных врачей Ristiku (Pärnu Perearstid OÜ) завершил хозяйственный год с немного сокращенной прибылью. По решению правления было выплачено 900 000 евро дивидендов.
Фото на странице Центра семейных врачей в Facebook.
  • Фото на странице Центра семейных врачей в Facebook.
  • Foto: Pärnu Perearstikeskus OÜ
Экономические результаты Pärnu Perearstid OÜ свидетельствуют о небольшом росте оборота в 2024 году.
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