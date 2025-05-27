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  • 27.05.25, 12:34

«Частное медицинское страхование? Проще придумать простое – и неверное – решение»

В Эстонии не хватает медсестер, семейные врачи уходят на пенсию, а в EMO можно прождать несколько часов, медицина хронически недофинансируется. Один из вариант решения этой проблемы – частное медицинское страхование. Почему оно развивается в Эстонии так плохо?
«В условиях старения населения и невозможности облагать предпринимателей новыми налогами до бесконечности, охват медицинских услуг будет только уменьшаться. Уже сейчас попасть к специалисту – это чудо, а дальше будет еще хуже», – прогнозирует Райво Варе.
  • «В условиях старения населения и невозможности облагать предпринимателей новыми налогами до бесконечности, охват медицинских услуг будет только уменьшаться. Уже сейчас попасть к специалисту – это чудо, а дальше будет еще хуже», – прогнозирует Райво Варе.
  • Foto: pxhere.com
Бывший министр здравоохранения Рийна Сиккут убеждена, что частное медицинское страхование в Эстонии не заработает в принципе. Причина – в Эстонии слишком мало людей. «При населении в миллион человек можно построить разве что очень проблемную систему частного медицинского страхования. Нормальная начинается с двух миллионов человек», – рассуждает она.
Кто окажется тем несчастным, в чьем портфеле будет этот самый 1%, с которым сопряжены столь большие расходы?
Почему численность населения столь критична? По словам Сиккут, риски в медицинской системе сильно сконцентрированы, и как правило на 1% населения приходится треть всех расходов на здравоохранение.
«Если несколько игроков конкурируют на рынке, то кто окажется тем несчастным, в чьем портфеле будет этот самый 1%, с которым сопряжены столь большие расходы?» – задается она вопросом.
В приход больших международных страховщиков, которые включили бы жителей Эстонии в свою систему и позволили разделить риски, она тоже не верит.
«С чего это молодые и здоровые граждане других стран должны солидарно нести бремя расходов на здравоохранение с жителями Эстонии? Нет, это было бы хорошо, но в здравоохранении так не работает – за пределы страны система не выходит», – говорит она.
Сиккут считает, что решать проблему нехватки медсестер и врачей нужно не с помощью частной страховки, а путем увеличения госзаказа в образовании и увеличения государственного финансирования медицины.
«Нам везет: специальности, связанные со здравоохранением, сегодня популярны у молодежи, поэтому есть прекрасная возможность нарастить государственный заказ в учебных заведениях. Плюс государство могло бы платить за детей в Кассу здоровья, как оно платит за неработающих пенсионеров. А дробить систему здравоохранения не надо: это уменьшит ее эффективность. Никто не справится со сбором средств на здравоохранение лучше, чем Налоговый департамент», – замечает Сиккут.
Без частной страховки – никуда, но кто будет ее развивать?
А вот эксперт Райво Варе считает, что развитие частного медицинского страхования в Эстонии абсолютно необходимо, поскольку без него наше здравоохранение просто не справится.
Уже сейчас попасть к специалисту – это чудо, а дальше будет еще хуже.
Райво Варе
«Уже сейчас понятно, что в условиях старения населения и невозможности облагать предпринимателей новыми налогами до бесконечности, охват медицинских услуг будет только уменьшаться. Уже сейчас попасть к специалисту – это чудо, а дальше будет еще хуже. Нам придется так или иначе вводить частный элемент. И нужно делать это так, чтобы он не конкурировал с государственным здравоохранением, а сотрудничал», – говорит Варе.
По его словам, первый шаг, который нужно сделать, – это дать налоговые послабления предприятиям, которые хотят сделать частное медицинское страхование для своих работников. Сегодня это в Эстонии слишком дорого.
«Частные лица это точно не осилят, а вот работодатели частично могут. Но нужно создать для них нормальные условия, т.е. поблажки, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы сделать частную медицинскую страховку работникам. Сегодня он должен будет за это заплатить все налоги, и это ему невыгодно», – говорит Варе.

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«Мы находимся в замкнутом круге: частное страхование не развивается, т.к. в Эстонии нет многих услуг, которые необходимы этому сектору. А услуг нет, потому что нет частного медицинского страхования. Но с чего-то это все же должно начинаться. И толчок могло бы дать государство», – рассуждает эксперт.
Варе убежден: чтобы система здравоохранения Эстонии хорошо функционировала, частное медицинское страхование должно развиваться и работать параллельно с государственным. Он не считает, что маленькое население Эстонии является препятствием для развития частного медицинского страхования, и убежден, что всегда можно найти выход – было бы желание. Но именно желания он как раз и не наблюдает.
С точки зрения коньюнктуры и пиара, политикам очень выгодно упирать на то, что опять медицина не справилась, опять очереди слишком длинные – и предложить простое и неверное решение.
«Такому законопроекту нужен, если угодно, «спонсор»: человек, который бы всерьез занялся этой реформой, взял на себя ответственность и был бы готов долго и нудно заниматься этим вопросом. Зная, что никаких быстрых результатов не будет (это очень долгий проект). Это политически невыгодно. Вы много знаете политиков, у которых было бы чувство миссии?» – рассуждает Варе.
«И потом, с точки зрения конъюнктуры и пиара политикам, наоборот, очень выгодно упирать на то, что опять медицина не справилась, опять очереди слишком длинные – и предложить простое и неверное решение. А потом обвинить всех остальных в том, что оно не работает», – добавил он.
Частное страхование – путь к неравенству
«Я – твердый сторонник солидарного государственного здравоохранения и категорически против любых инициатив по его подрыву (как это предполагается в программах Parempoolsed и «Ээсти 200»), – говорит заместитель председателя Таллиннского горсобрания и бывший советник Тартуского центра поддержки ментального здоровья Моника Хауканымм.
Она считает, что здравоохранение в Эстонии должно оставаться государственным, не поддерживая идею развития частного медицинского страхования, хотя и не против того, чтобы работодатели покупали страховки для своих работников.
«Частное страхование увеличит сегрегацию и приведет к тому, что лучшее медицинское обслуживание будут получать только те, кто может себе позволить это финансово. Богатые будут получать медицинские услуги быстрее и качественнее, нежели те, кто получают минимальную или среднюю зарплату или вообще не застрахованы», – говорит Хауканымм.
По мнению политика, проблему нехватки специалистов нужно решать, увеличив финансирование здравоохранения.
«Это вопрос политического выбора. Возможно нужно отказаться от некоторых проектов. Мы понимаем, что сейчас должны тратить 5% на оборону, но, возможно, в будущем наступит момент, когда столько тратить на нее уже будет не столь целесообразно? Возможно, тогда нужно будет пересмотреть эти решения и направить больше денег в здравоохранение. Ибо если у нас не будет здорового населения, нам уже будет нечего делать», – констатирует Хауканымм.
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