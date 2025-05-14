Назад 15.05.25, 10:29 После годовой задержки Нарвская больница, наконец, может заняться расширением Судебная тяжба, затянувшая проектирование нового корпуса Нарвской больницы, окончилась не в пользу проигравшей компании. Проект, которому грозило лечь под сукно, наконец, сдвинулся с мертвой точки.

Здания Нарвской больницы 1906 и 1978 годов постройки.

Foto: Николай Андреев

Строительство нового четырехэтажного здания Нарвской больницы позволит начать и реконструкцию старого шестиэтажного корпуса, таким образом, через три года весь больничный городок на улице Хайгла должен заметно измениться. В прежнем виде останутся исторические здания начала прошлого века. В главном корпусе 1913 года постройки разместится администрация, учебные помещения и услуги по реабилитации.

Нарвская больница еще в марте прошлого года подготовила конкурс госпоставки, чтобы найти проектировщика, но только теперь проектировщик был, наконец, выбран и приступил к работе. В тендере победила компания Sirkel ja Mall, договор с которой был заключен 16 апреля.

Ранее мэр Нарвы и председатель совета больницы Катри Райк заявляла , что планы перестройки больничного городка на 40 млн евро могут сорваться из-за такой задержки, поскольку можно не уложиться в сроки, которые требует финансирующий фонд. Сейчас мэр города сказала, что волновалась за проект до последнего: теперь он рисковал попасть под сокращение расходов, начатое правительством.

С годовой задержкой, но в допустимый срок На пресс-конференции 14 мая руководитель Нарвской больницы Юллар Ланно рассказал, что в ходе первого конкурса участники запросили вдвое больше денег, чем было предусмотрено в бюджете больницы. Повторный конкурс должен был завершиться в сентябре 2024 года. Победитель, предложивший разработать проект за 958 тысяч евро (с НСО) был выбран, но компания, занявшая в конкурсе четвертое место, оспорила результаты в суде. Дело прошло суды трех уровней, результаты конкурса остались в силе. Юллар Ланно считает, что судебная тяжба, из-за которой работы остановились на год, была бессмысленной: «У них не было никакой возможности, они должны были через судебный процесс на трех ступенях исключить первого, второго, третьего участника, и только тогда они бы выиграли этот конкурс». Как ясно из решения Тартуского окружного суда 20 марта, в суд обратилась компания Innopolis Insenerid OÜ. Она оспаривала законность участия в тендере только фирмы, победившей в нем – Sirkel ja Mall. Главная претензия Innopolis Insenerid заключалась в том, что победитель конкурса собирался использовать при проектировании нового корпуса больницы польского субподрядчика Industria Project, из-за чего, по мнению истца, больница неправильно квалифицировала Sirkel ja Mall для участия в конкурсе – ведь на деле выполнять работу будут специалисты не только этой компании, но и компании-субподрядчика. До того, как обратиться в суд, 29 ноября прошлого года фирма Innopolis Insenerid обжаловала допуск к конкурсу госпоставки Sirkel ja Mall в Комиссии по рассмотрению возражений, касающихся госпоставок (VAKO). Жалобу VAKO отклонил. У Нарвской больницы впереди еще конкурс на строительство, где тоже возможны неожиданности. Но если все пойдет по плану, Юллар Ланно ожидает, что к началу 2028 года строительство будет завершено, все разрешения получены, и новый корпус примет первых пациентов. Общая стоимость строительства и оснащения нового корпуса – около 20 млн евро. 70% этих расходов покроет Европейский фонд регионального развития, 20% – государство, 10% – сама больница. Отделения переедут в новое здание «На первом этаже у нас появится шикарный центр функциональной диагностики с магнитным резонансным томографом. Там будет новый биометрический рентген», – рассказал Юллар Ланно. Горячие новости Известный бизнес закрыл магазины, впереди маячит банкротство Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн Один из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа потерял 76% прибыли KM Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%

Также (пока по предварительным планам) в новый четырехэтажный корпус из двух старых корпусов переедут терапевтические, детское и инфекционное отделения.

Будет также подвальный этаж, в котором разместится специальная аптека, производящая лекарства для онкологических больных. Медики Нарвской больницы совместно c коллегами из Клиники Тартуского университета с марта 2023 года начали проводить в Нарве химиотерапию, но лекарства для этого сейчас везут из Тарту, либо пациенты сами должны туда ездить, что тяжело в их состоянии.

В подвал нового корпуса переедет и кухня.

Исторический корпус связан с корпусом советской постройки подземным ходом. В новый также прокопают подземный ход. Подземные помещения также можно будет использовать в качестве бомбоубежища, добавил Юллар Ланно.

Закрытая поликлиника временно оживет

Также до 2028 года руководство Нарвской больницы планирует провести реконструкцию шестиэтажного здания, которое в 1978 году было построено как роддом, а сейчас вмещает в себя сразу несколько отделений, которые планируется перевести в новый корпус.

По словам Катри Райк, полностью работа медиков в здании не прекратится – сначала на ремонт встанет одно крыло здания, потом второе. В этот раз проектирование и строительство войдут в один конкурс госпоставки, чтобы уменьшить опасность задержки, отметила Райк.

Председатель совета Нарвской больницы, мэр Катри Райк и руководитель больницы Юллар Ланно.

Foto: Николай Андреев

На время этого ремонта часть медиков переедет в поликлинику на улице Вестервалли, которую несколько лет назад закрыли и уже собирались снести, но теперь здание на некоторое время вновь оказалось востребованным.

Ранее в поликлинике принимали семейные врачи, которых прежние руководители больницы пытались, но не смогли переманить в помещения в шестиэтажном корпусе на улице Хайгла. Семейные врачи принимают своих пациентов в приспособленных помещениях в разных частях города, но новый руководитель больницы Юллар Ланно считает, что постепенно все-таки они сконцентрируются в больничном городке. При реконструкции шестиэтажного здания для них предусмотрят отдельные помещения – фактически это будет новая поликлиника.

Также здесь появится центр нейрореабилитации и палаты для длительного ухода за пациентами. «Население стареет, и это тоже понадобится», – сказал руководитель Нарвской больницы.