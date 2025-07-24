Назад 25.07.25, 12:51 Центр семейной медицины Medicum завершил прошлый год с убытком Один из крупнейших центров семейной медицины Таллинна – Medicum Perearstikeskus – по итогам прошлого года оказался убыточным из-за роста расходов, тогда как выручка за последние два года осталась на прежнем уровне.

Центр семейной медицины Medicum в Ласнамяэ.

Foto: Medicum

В 2023 году Medicum Perearstikeskus заработал 8,1 миллиона евро выручки и понес убыток в размере 116 000 евро. Годом ранее при такой же выручке компания зафиксировала прибыль в 3,17 миллиона евро. В сравнении с 2023 годом особенно заметно резкое сокращение прочих операционных доходов, а также рост затрат на рабочую силу и текущую деятельность.