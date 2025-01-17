Наследство Николая Осипенко стало разочарованием для его дочери
Когда дочь «короля коммунального бизнеса» Ида-Вирумаа Николая Осипенко, который скончался в прошлом году, подсчитала имущество и долги отца, ей пришлось признать, что принимать такое наследство не стоит.
Скончавшийся вчера в возрасте 65 лет предприниматель Николай Осипенко влиял на местных политиков как силовыми, так и противозаконными методами. Это обеспечило прибыль коммунального бизнеса бывшего милиционера и полицейского Осипенко, а также устранило конкуренцию в госзакупках.
В Нарве более года тянулся конкурс госпоставки на уборку улиц. По итогам прежнего конкурса улицы чистила компания N&V, ранее принадлежавшая ныне покойному, известному в Ида-Вирумаа бизнесмену Николаю Осипенко. Компания поначалу проиграла конкурс, но успешно оспорила решение конкурсной комиссии.
Касса по безработице получила от ида-вируской компании N&V, примерно половина которой принадлежит вдове Николая Осипенко, предуведомление о сокращении 37 человек. В фирме отказались комментировать это. По информации ДВ, речь идет о сокращении работников в Нарве.
Предприятия находящегося под следствием ида-вируского бизнесмена Николая Осипенко, которым грозило расторжение договоров с местными самоуправлениями на вывоз мусора и ремонт дорог из-за антироссийских санкций, недавно переоформили на бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы Игоря Горячева.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.