Наследство Николая Осипенко стало разочарованием для его дочери

Скончавшийся вчера в возрасте 65 лет предприниматель Николай Осипенко влиял на местных политиков как силовыми, так и противозаконными методами. Это обеспечило прибыль коммунального бизнеса бывшего милиционера и полицейского Осипенко, а также устранило конкуренцию в госзакупках.