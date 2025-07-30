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  • 30.07.25, 17:47

Экологические организации опасаются негативного влияния целлюлозного завода VKG на эстонские леса

Координатор лесного направления Эстонского фонда природы Лаура Уйбопуу рассказывает, как завод Viru Keemia Grupp ставит под угрозу углеродный баланс эстонских лесов, разнообразие природы и состояние Балтийского моря.
Завод биопродуктов VKG планируется построить в деревне Аа волости Люганузе. На фото – эскиз завода.
  • Завод биопродуктов VKG планируется построить в деревне Аа волости Люганузе. На фото – эскиз завода.
  • Foto: VKG
Эстонский фонд природы (ELF) вместе с партнерами опубликовал доклад, который ставит под серьезное сомнение планы компании Viru Keemia Grupp (VKG) построить крупный целлюлозный завод в Ида-Вирумаа.

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