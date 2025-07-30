Экологические организации опасаются негативного влияния целлюлозного завода VKG на эстонские леса
Координатор лесного направления Эстонского фонда природы Лаура Уйбопуу рассказывает, как завод Viru Keemia Grupp ставит под угрозу углеродный баланс эстонских лесов, разнообразие природы и состояние Балтийского моря.
Эстонский фонд природы подал жалобу в Тартуский административный суд, чтобы оспорить специальную планировку завода по производству биопродуктов Viru Keemia Grupp. Ранее волость Люганузе утвердила планировку, дав таким образом зеленый свет строительству целлюлозного завода.
Вчера волостное собрание Люганузе дало Viru Keemia Grupp разрешение на строительство комплекса по производству биопродукции, утвердив специальную планировку местного самоуправления. Теперь VKG может начать поиск финансирования.