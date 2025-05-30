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  • 30.05.25, 17:05

Специальная планировка миллиардного завода утверждена. VKG начинает поиск инвесторов по всему миру

Вчера волостное собрание Люганузе дало Viru Keemia Grupp разрешение на строительство комплекса по производству биопродукции, утвердив специальную планировку местного самоуправления. Теперь VKG может начать поиск финансирования.
По словам председателя правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, поиск финансирования может занять около года.
  • По словам председателя правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, поиск финансирования может занять около года.
  • Foto: Andras Kralla
«Привлечь инвестора в Эстонию очень сложно, – объяснил важность специальной планировки председатель правления VKG Ахти Асманн. – Чтобы вообще начать переговоры с потенциальными инвесторами, нужно что-то им продемонстрировать. Эта планировка, безусловно, была одним из ключевых вопросов, которые требовали решения до начала поиска инвестиций».
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