Специальная планировка миллиардного завода утверждена. VKG начинает поиск инвесторов по всему миру
Вчера волостное собрание Люганузе дало Viru Keemia Grupp разрешение на строительство комплекса по производству биопродукции, утвердив специальную планировку местного самоуправления. Теперь VKG может начать поиск финансирования.
По словам председателя правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, поиск финансирования может занять около года.
Foto: Andras Kralla
«Привлечь инвестора в Эстонию очень сложно, – объяснил важность специальной планировки председатель правления VKG Ахти Асманн. – Чтобы вообще начать переговоры с потенциальными инвесторами, нужно что-то им продемонстрировать. Эта планировка, безусловно, была одним из ключевых вопросов, которые требовали решения до начала поиска инвестиций».
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22 мая правительство провело заседание в Нарве, в недавно построенной Эстонской гимназии. Сразу несколько озвученных там решений касались будущего эстонской энергетики – АЭС, новой газово-водородной электростанции и старой Балтийской электростанции, необходимой, чтобы сдержать цены на отопление.
Если в прошлые годы большинство крупных строек в Нарве были связаны с образовательными учреждениями, то весной 2025-го в городе строятся здания очень разного профиля – спортивное, два промышленных, несколько социальных и коммерческое. В Кренгольмском районе проектируется новый торговый центр.
По мнению главы Viru Keemia Grupp (VKG) Ахти Асманна, приоритет Эстонии в период нынешних энергетических войн должен заключаться в способности справляться самостоятельно, и отказываться в таких условиях от собственного производства топлива – самое глупое из возможных решений.
Свежий обзор Tööstusuudised показывает, что в этом году в Эстонии строятся или находятся на стадии завершения 28 новых заводов и производственных зданий – на десять больше, чем в прошлом году, когда на карту было нанесено 18 производств.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.