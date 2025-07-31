Назад 31.07.25, 19:00 Неудобный процесс оплаты срывает покупки в интернете – особенно в Эстонии Ожидание удобного процесса покупок в интернет-магазинах стало настолько важным для потребителей, что медленный или сложный процесс оплаты может привести к отказу от покупки, свидетельствуют результаты нового торгового исследования. По сравнению с Латвией и Литвой, эстонские потребители наиболее требовательны: почти половина респондентов отказывается от покупки, если процесс оплаты не соответствует их ожиданиям, сообщает тематический портал Äripäev kaubandus.ee

По оценке экспертов, удобный процесс покупки стал для клиентов негласным стандартом.

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Из торгового исследования платежной компании Adyen вырисовывается четкий тренд: удобство интернет-покупок напрямую влияет на решение о приобретении товара. Особенно чувствительны к процессу оплаты молодые люди в возрасте 16-19 лет: более половины из них отказываются от покупки из-за медленной или неуклюжей транзакции как в интернет-магазине, так и в физической торговой точке. Аналогичная ситуация и среди пожилых потребителей: более половины людей старше 60 лет поступают так же. Это означает, что ожидание удобного процесса покупки – не только стандарт цифрового поколения, а уже гораздо более распространенное явление на рынке.