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  • 28.07.25, 19:00

Европейская комиссия усматривает нарушения в деятельности Temu

По предварительной оценке Европейской комиссии, торговая платформа Temu нарушает требование постановления о цифровых услугах, обязывающее надлежащим образом оценивать риски, связанные с распространением незаконной продукции в интернет-магазине.
Анализ контрольных закупок Европейской комиссии показывает, что для потребителей существует серьезный риск столкнуться с незаконной продукцией на платформе Temu.
  • Анализ контрольных закупок Европейской комиссии показывает, что для потребителей существует серьезный риск столкнуться с незаконной продукцией на платформе Temu.
  • Foto: Reuters/Scanpix
В пресс-релизе комиссии отмечается, что для потребителей Европейского союза существует серьезная угроза столкнуться с незаконной продукцией на платформе.
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