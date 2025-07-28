Европейская комиссия усматривает нарушения в деятельности Temu
По предварительной оценке Европейской комиссии, торговая платформа Temu нарушает требование постановления о цифровых услугах, обязывающее надлежащим образом оценивать риски, связанные с распространением незаконной продукции в интернет-магазине.
По статистике две трети жителей Эстонии совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах. Помимо жесткой ценовой конкуренции, эстонским продавцам пришлось приводить свои сайты в соответствие с недавно вступившими в силу требованиями цифровой доступности ЕС, иначе они рискуют получить денежный штраф до 20 000 евро. Но предприниматели не унывают и говорят, что выигрывают за счет надежности.
Äripäev при помощи Тартуского университета протестировал около десятка украшений, заказанных в интернет-магазине Temu, поскольку несколько исследований ранее уже показали, что в таких дешёвых украшениях часто содержится чрезмерное количество опасных для здоровья металлов.
В жалобах, поданных против известного интернет-магазина Shein, содержится длинный список обнаруженных на веб-платформе нарушений. Если они не будут устранены, компанию ожидает штраф от Евросоюза, сообщает Bloomberg.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.