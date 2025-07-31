Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,31%295,22
  • OMX Riga0,68%907,55
  • OMX Tallinn−0,14%2 038,16
  • OMX Vilnius−0,16%1 199,85
  • S&P 500−0,12%6 362,9
  • DOW 30−0,38%44 461,28
  • Nasdaq 0,15%21 129,67
  • FTSE 1000,38%9 171,99
  • Nikkei 2251,02%41 069,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,6
  • OMX Baltic−0,31%295,22
  • OMX Riga0,68%907,55
  • OMX Tallinn−0,14%2 038,16
  • OMX Vilnius−0,16%1 199,85
  • S&P 500−0,12%6 362,9
  • DOW 30−0,38%44 461,28
  • Nasdaq 0,15%21 129,67
  • FTSE 1000,38%9 171,99
  • Nikkei 2251,02%41 069,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,6
  • 31.07.25, 09:40

В розничной торговле продажи выросли на 5%

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в июне 2025 года составил 928 млн евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж увеличился на 5%.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в июне влияние на увеличение объема продаж у предприятий розничной торговли оказали магазины промышленных товаров и предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, – за год рост объема продаж у них составил по 12%: «Объем продаж у продовольственных магазинов, напротив, продолжил сокращаться и по сравнению с июнем прошлого года снизился на 4%».
Среди магазинов промышленных товаров больше всего, а именно на 22%, объем продаж увеличился у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Кроме того, объем продаж увеличился на 13% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах, а также у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Объем продаж увеличился на 10% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, на 8% у аптек и магазинов косметических товаров и на 3% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь. У других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги), объем продаж сократился на 2%.
По сравнению с маем в июне доход от продаж у предприятий розничной торговли остался на том же уровне. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж увеличился по сравнению с прошлым месяцем на 1%.

Статья продолжается после рекламы

За первые шесть месяцев этого года объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4%.
Данные по розничной торговле публикуются по основному виду деятельности предприятия. Например, под категорией магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, отражаются данные только тех предприятий, основным видом деятельности которых согласно классификатору видов экономической деятельности в Эстонии (EMTAK 2008) является розничная продажа по почте или онлайн (EMTAK 4791). Если основным видом деятельности предприятия является розничная продажа в неспециализированных магазинах, где преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия (EMTAK 4711), но товары продаются также в интернет-магазине, то данные как физического магазина, так и онлайн-магазина отражаются под категорией продовольственных магазинов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.07.25, 08:40
Репортаж: приграничная торговля с Латвией процветает. Но в обе стороны
В полдень у торгового центра в Валка минимум половина машин с эстонскими номерами, но почему-то люди не выходят из латвийского магазина с ломящимися от товаров тележками.
Биржа
  • 15.07.25, 11:29
Вы – инвестор или трейдер? Любители смешивать стили могут остаться без больших возможностей
На сцене Инвестиционного фестиваля выступили соавторы подкаста «Börsijutud» Мяртен Кресс и Маркус Тамм, чтобы задать вечный вопрос: что лучше – инвестировать или торговать?
Новости
  • 13.07.25, 14:03
Экономист: эстонской экономике мешает посредственность
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина и макроаналитик и экономист LHV Трийну Тапвер на Инвестиционном фестивале описали макроэкономическую картину Эстонии. Что ждет нас в будущем?
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Самые читаемые

1
Mнения
  • 29.07.25, 17:13
Почему на вторичном рынке Ласнамяэ такие дорогие квартиры?
2
Интервью
  • 30.07.25, 06:00
Евгений Осиновский: нужно различать большую и маленькую коррупцию
3
Новости
  • 28.07.25, 17:21
Голландская фирма стала единственным владельцем скандальной фармацевтической фабрики в Виймси
4
Новости
  • 30.07.25, 09:05
«Хватит этой ерунды». Могильщик фирм, которому запретили бизнес, завершает карьеру
5
Новости
  • 30.07.25, 08:23
Предприниматель видит по клиентам: до экономического роста еще очень далеко
6
Новости
  • 30.07.25, 14:42
Estonian Cell приостанавливает производство на два месяца

Последние новости

Новости
  • 31.07.25, 09:40
В розничной торговле продажи выросли на 5%
Биржа
  • 31.07.25, 08:53
Звоночки на бирже: у половины компаний с альтернативного рынка трудности с отчетностью
Биржа
  • 31.07.25, 08:36
Цены акций Meta и Microsoft подскочили после отчетов
Mнения
  • 31.07.25, 08:08
Партия реформ переобулась не слишком убедительно
Подсказка
  • 31.07.25, 06:00
Как начать дело своей жизни? Ради бизнеса предпринимательница пошла в уборщицы
Новости
  • 30.07.25, 21:30
ФРС оставила ставки без изменений, но страсти накаляются
Биржа
  • 30.07.25, 19:05
Портфель банка Artea вырос, прибыль сократилась
Новости
  • 30.07.25, 18:36
В связи с АЧС мясопереработчики ждут от государства помощи. «Малые предприятия не справятся с такими убытками»

Сейчас в фокусе

Несмотря на бурное лето Евгений Осиновский верит, что его партии удастся возглавить таллиннскую коалицию и после муниципальных выборов.
Интервью
  • 30.07.25, 06:00
Евгений Осиновский: нужно различать большую и маленькую коррупцию
Иллюстративное фото.
Mнения
  • 29.07.25, 17:13
Почему на вторичном рынке Ласнамяэ такие дорогие квартиры?
«Это не повлияло ни на грамм, к сожалению или к счастью, кому как», – прокомментировал ликвидатор Лаури Хансберг получение запрета на ведение бизнеса. Теперь, по его словам, у него уже складываются новые планы на будущее.
Новости
  • 30.07.25, 09:05
«Хватит этой ерунды». Могильщик фирм, которому запретили бизнес, завершает карьеру
Завод в Кунда будет остановлен на два месяца начиная с октября, после чего работа продолжится в три смены вместо прежних четырех.
Новости
  • 30.07.25, 14:42
Estonian Cell приостанавливает производство на два месяца
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Новости
  • 30.07.25, 12:57
Главный экономист Swedbank: мы вынуждены понизить экономический прогноз
Глава Alexela Марти Хяэль заметил, что конкуренция с российским СПГ в нашем регионе в последние годы означала для него убытки в 4-5 млн евро.
Новости
  • 30.07.25, 08:23
Предприниматель видит по клиентам: до экономического роста еще очень далеко
Новости
  • 29.07.25, 07:00
Эксклюзивные фото. Финский бизнесмен показывает свою виллу в «деревне дураков»
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025