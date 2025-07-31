Назад 31.07.25, 09:40 В розничной торговле продажи выросли на 5% По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в июне 2025 года составил 928 млн евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж увеличился на 5%.

Иллюстративное фото.

Foto: Andras Kralla

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в июне влияние на увеличение объема продаж у предприятий розничной торговли оказали магазины промышленных товаров и предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, – за год рост объема продаж у них составил по 12%: «Объем продаж у продовольственных магазинов, напротив, продолжил сокращаться и по сравнению с июнем прошлого года снизился на 4%».

Среди магазинов промышленных товаров больше всего, а именно на 22%, объем продаж увеличился у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Кроме того, объем продаж увеличился на 13% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах, а также у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Объем продаж увеличился на 10% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, на 8% у аптек и магазинов косметических товаров и на 3% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь. У других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги), объем продаж сократился на 2%.

По сравнению с маем в июне доход от продаж у предприятий розничной торговли остался на том же уровне. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж увеличился по сравнению с прошлым месяцем на 1%.

Статья продолжается после рекламы

За первые шесть месяцев этого года объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4%.

Данные по розничной торговле публикуются по основному виду деятельности предприятия. Например, под категорией магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, отражаются данные только тех предприятий, основным видом деятельности которых согласно классификатору видов экономической деятельности в Эстонии (EMTAK 2008) является розничная продажа по почте или онлайн (EMTAK 4791). Если основным видом деятельности предприятия является розничная продажа в неспециализированных магазинах, где преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия (EMTAK 4711), но товары продаются также в интернет-магазине, то данные как физического магазина, так и онлайн-магазина отражаются под категорией продовольственных магазинов.