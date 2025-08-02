Руководство Союза владельцев частных лесов распалось после крупной сделки Линнамяэ

Предприниматели, которые годами работали в лесной отрасли и недавно вместе с крупным бизнесменом Маргусом Линнамяэ участвовали в масштабной лесной сделке, отошли от руководящих должностей в Союзе владельцев частных лесов Эстонии.
«Это было связано с той сделкой по лесу», – сказал один из членов правления союза, объясняя, почему трудовой договор с исполнительным директором Яанусом Ауном был приостановлен.
Некоторое время назад Маргус Линнамяэ вместе с деловыми партнерами заключил крупную лесную сделку – совместная компания приобрела у шведского бизнесмена Карла Хедина участок леса в Эстонии, по размеру сопоставимый с островом Вормси. В состав учредителей и членов правления фирмы Metsavennaskond входили исполнительный директор союза Яанус Аун, председатель правления союза Антс Эрик и IT-предприниматель Кристьян Вяртон.
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