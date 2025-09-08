Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,05%295,74
  • OMX Riga−0,33%918,28
  • OMX Tallinn−0,24%2 003,28
  • OMX Vilnius0,22%1 235,08
  • S&P 5000,21%6 495,15
  • DOW 300,25%45 514,95
  • Nasdaq 0,45%21 798,7
  • FTSE 1000,14%9 221,44
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97
  • 08.09.25, 18:43

Керсти Кальюлайд вспоминает работу экономическим советником: «Сторонник партии посоветовал мне выпрыгнуть из окна»

Президент Олимпийского комитета Эстонии Керсти Кальюлайд вспомнила свою карьеру во втором правительстве Марта Лаара и сравнила условия ведения бизнеса и государственного управления тогда и сейчас.
Президент Эстонии в 2016–2021 годах и нынешний президент Олимпийского комитета Эстонии Керсти Кальюлайд на Пярнуской конференции по управлению.
  • Президент Эстонии в 2016–2021 годах и нынешний президент Олимпийского комитета Эстонии Керсти Кальюлайд на Пярнуской конференции по управлению.
  • Foto: Andras Kralla
«Я на самом деле считаю, что в контексте государственного управления то время было сложнее, но в контексте предпринимательства — проще», — отметила Кальюлайд.
