Назад 19.03.26, 12:03 Enefit инвестирует 30 млн евро в строительство аккумуляторных накопителей Предприятие электроэнергетического бизнеса Enefit, входящее в состав Eesti Energia, расширяет портфель накопителей энергии путем строительства трех новых аккумуляторных накопителей при ветропарках в Литве. Общая мощность новых накопителей составит 46 МВт, а их емкость – 184 МВт·ч.

Государственную энергетическую компанию Eesti Energia возглавляет Андрус Дурейко, под руководством которого с 2026 года Eesti Energia объединяет весь свой электроэнергетический бизнес — производство, продажи, торговлю энергоносителями и разработку месторождений — в дочернюю компанию Enefit OÜ.

После завершения этих проектов портфель накопителей Enefit увеличится с нынешних 29 МВт до 75 МВт, что, по оценке компании, укрепит ее позиции на всем балтийском рынке накопителей энергии.

«Накопление энергии является центральной частью современной энергетической системы. Накопители помогают сбалансировать производство ветровой и солнечной энергии, способствуют поддержанию стабильности электросети и снижению пиковых цен», – пояснил член правления и руководитель отдела развития бизнеса Enefit Донатас Целешюс. По его словам, накопители также повышают ценность существующих производственных подразделений и укрепляют интегрированный производственный портфель компании в целом.

Общий объем инвестиций в эти проекты составит 30,3 млн евро. В первой половине следующего года компания планирует ввести в строй три новых аккумуляторных накопителя: при ветропарке Kelme I – мощностью 16 МВт, при ветропарке Kelme II – 18 МВт и при ветропарке Šilale II – 12 МВт. В компании отмечают, что использование энергетической инфраструктуры ветропарков и уже имеющихся сетевых подключений позволяет создавать новые накопители значительно эффективнее.

Подготовительные работы по строительству накопителей уже идут, а завершить проекты планируется в первой половине следующего года. После запуска накопители смогут участвовать в торговле на энергетической бирже и на других энергетических рынках, обеспечивая надежность энергоснабжения Литвы и всего Балтийского региона. Кроме того, такие мощности должны поддержать переход на возобновляемые источники энергии и в итоге способствовать более выгодной конечной цене на электроэнергию для потребителей.

Литва остается для Enefit одним из ключевых рынков как с точки зрения производственного портфеля, так и клиентской базы. Более трети объема производства возобновляемой энергии предприятия приходится именно на литовский рынок. В 2029 году предприятие Eesti Energia ввело в эксплуатацию в Ида-Вирумаа аккумуляторный накопитель Auvere мощностью 26,5 МВт и емкостью 53,1 МВт·ч.