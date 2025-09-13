«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
Пекарня Pagaripoisid, расположенная на улице Вана-Лыуна, опасается, что ее бизнес будет уничтожен решением транспортного департамента Таллинна, установившего перед их зданием столбики. Теперь туда не могут заехать машины.
Фото сделано в четверг, когда работы по установке столбиков ещё не были завершены. Все это делается в рамках проекта «Безопасный путь в школу». Андрес Урм из Департамента транспорта Таллина пояснил, что в ходе проекта оценивали безопасность движения на школьном маршруте, и это место оказалось проблемным.
Foto: Лийз Трейманн
