  • OMX Baltic−0,15%294,29
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,43%6 612,43
  • DOW 300,13%45 894,63
  • Nasdaq 0,64%22 282,87
  • FTSE 100−0,03%9 280,78
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,11
  • 15.09.25, 11:52

Таро отозвал законопроект о наказании за отслеживание террористической пропаганды

Министр внутренних дел Игорь Таро признал ошибку и отказался от дальнейшей разработки законопроекта, предусматривавшего наказание за отслеживание террористической пропаганды. В обществе законопроект подвергся критике.
Министр внутренних дел Игорь Таро признал ошибку, совершенную при подготовке нового закона.
  • Министр внутренних дел Игорь Таро признал ошибку, совершенную при подготовке нового закона.
  • Foto: Liis Treimann
