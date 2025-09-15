Таро отозвал законопроект о наказании за отслеживание террористической пропаганды
Министр внутренних дел Игорь Таро признал ошибку и отказался от дальнейшей разработки законопроекта, предусматривавшего наказание за отслеживание террористической пропаганды. В обществе законопроект подвергся критике.
Правовая комиссия Рийгикогу в понедельник, 8 сентября, сделала предложение направить Закон о церквях и приходах, который в начале лета не был провозглашен президентом, в большой зал парламента для повторного принятия в неизменном виде.