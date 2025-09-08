Назад 08.09.25, 18:50 Комиссия намерена повторно принять Закон о церквях и приходах в неизменном виде Правовая комиссия Рийгикогу в понедельник, 8 сентября, сделала предложение направить Закон о церквях и приходах, который в начале лета не был провозглашен президентом, в большой зал парламента для повторного принятия в неизменном виде.

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Мадис Тимпсон.

Foto: Liis Treimann

Это может означать, что президент Алар Карис затем передаст закон на рассмотрение в Государственный суд, передает rus.err.ee.

«Позиция президента состоит в том, что если мы считаем что-то угрозой безопасности, тогда нужно заниматься этими людьми в рамках уголовного производства. А главная фабула законопроекта, пришедшего из правительства, заключается в том, что мы даем ценностную оценку одной организации – она не может в рамках свободы вероисповедания функционировать таким образом, который угрожает нашей безопасности. Мы обсудили и пришли к выводу, что вносить изменения в существующий текст довольно сложно. Мы поддержали решение направить этот законопроект в зал Рийгикогу для принятия в неизменном виде», – сказал ERR председатель правовой комиссии Мадис Тимпсон (Партия реформ).

По оценке Тимпсона, законопроект может вновь поступить в Рийгикогу 17 сентября.

Юридический советник президента республики Хент Кальмо сказал ERR, что если Рийгикогу примет закон повторно в неизменном виде, президент Алар Карис в течение двух недель примет решение об обращении в Государственный суд.