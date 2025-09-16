Глава американского минфина: TikTok перейдет под контроль США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что угроза закрытия TikTok в этой стране заставила китайских переговорщиков отказаться от требований о тарифных уступках и позволила достичь на переговорах в Мадриде в понедельник, 15 сентября, рамочного соглашения о дальнейшей работе приложения в Соединенных Штатах.
Вопрос будет обсуждаться 19 сентября в ходе разговора между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, передает DW.
Коммерческие условия будут обнародованы позднее. «Я думаю, что рамочное соглашение предусматривает переход под контроль США», – заявил Бессент.
Культурные аспекты TikTok, которые важны для китайских переговорщиков и воспринимаются ими как «мягкая сила», будут сохранены, добавил министр. По его словам, Вашингтон в данном случае интересует «национальная безопасность».
Китайские официальные лица пока не подтвердили заявление Бессента
Любое соглашение может потребовать одобрения контролируемого республиканцами Конгресса США, напомнило агентство Reuters.
Встреча в Испании – четвертый раунд торговых переговоров между официальными лицами США и Китая с тех пор, как Трамп начал тарифную войну против КНР в апреле. Правительства двух стран планируют возможный саммит между Трампом и Си, но подтверждения пока нет, передало агентство AP.
Китайские официальные лица пока не подтвердили заявление Бессента. Китай не будет заключать соглашение с США в ущерб собственным принципам и интересам китайских компаний, заявил замглавы минкоммерции КНР Ли Чэнган. По его словам, стороны достигли «базового консенсуса по решению вопросов, связанных с TikTok, путем сотрудничества».
