Эстонского производителя ветеринарных препаратов приобрели голландцы

Эстонский производитель ветеринарных препаратов Pharmapark OÜ заключил стратегическое партнерство с нидерландскими компаниями Interchemie и Kepro.
- С понедельника Pharmapark перейдет в собственность Interchemie.
- Foto: Andras Kralla
Стороны объявили о создании нового нидерландско-эстонского совместного предприятия по производству ветеринарных препаратов под названием Interchemie, сообщается в пресс-релизе.
Согласно подписанному соглашению, Вейко Салусте продолжит работу в качестве генерального директора таллиннского Pharmapark. «У Interchemie есть веские причины сотрудничать с Pharmapark. Наш вклад в совместное предприятие – это современное производство, сертифицированное по стандартам GMP, которое создает возможности для роста, обеспечивая достаточные производственные мощности и высокое качество», – отметил Салусте.
Генеральным директором новой объединенной компании станет Бернард Вербург.
Статья продолжается после рекламы
«Мы уверены, что новая компания будет сильной. Объединив наши сильные стороны в маркетинге, продажах и производстве ветеринарных препаратов мирового класса, мы сможем предложить нашим клиентам более широкий ассортимент, превосходное качество и обслуживание, обеспечивая при этом производственные мощности и соответствие требованиям. Таким образом, мы движемся к нашей цели – стать мировым лидером в производстве дженериков для ветеринарных препаратов», – заявил Вербург.
В ходе создания совместного предприятия компания Interchemie B.V. стала полноправным владельцем Pharmapark OÜ и Pharmapark Production OÜ.
Производство и цепочка поставок ветеринарных препаратов Interchemie в Эстонии будут постепенно переведены из Виймси и Маарду на завод Pharmapark в Таллинне. Сотрудники этих подразделений будут приглашены в команду Pharmapark.
Обвинявшие друг друга в предательстве предприниматели договорились о сотрудничестве
Нидерландский и эстонский производители лекарств, обвинявшие друг друга в предательстве и махинациях с деньгами, вновь нашли общий язык и подписали совместный договор, писали
ранее «Деловые ведомости».
Международная компания по производству ветеринарных препаратов Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS начинает сотрудничество с Pharmapark. С 15 сентября находящийся в Таллинне эстонский завод будет поставлять Interchemie часть продукции на основании производственного договора, сообщили компании.
Interchemie – нидерландский производитель лекарств, который ведет деятельность и в Эстонии. Годами компания вела совместное производство в Виймси с эстонским предпринимателем Вейко Салуcте. Затем партнеры рассорились, и в 2023 году Interchemie подала на Салуcте в суд, обвиняя его в том, что он построил новый завод под Таллинном на деньги Interchemie.
Тогда Салуcте выплатил Interchemie 2,3 млн евро для урегулирования спора, объединился с конкурентом Interchemie – Alfasan – и достроил завод общей стоимость в 50 млн евро. Совместное предприятие Салуcте и Alfasan называлось Pharmapark. Вскоре компания стала владельцем участка, где находилось производство Interchemie в Виймси, и намеревалась вытеснить Interchemie оттуда.
Теперь двухлетний спор остался в прошлом, и давние соперники вновь заключили соглашение.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Производитель ветеринарных лекарств, действующий в Виймси, полностью перешел на прошлой неделе в собственность нидерландской компании, которая в настоящее время вовлечена в спор с Налогово-таможенным департаментом на сумму свыше 6 млн евро. В ходе этого спора были раскрыты прежние конфликты между собственниками.
Налоговый департамент хочет получить от фармацевтической компании Interchemie 6 миллионов евро, поскольку подозревает, что та вывела из страны около двадцати миллионов евро, не уплатив налоги.
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.