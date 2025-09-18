Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,21%293,43
  • OMX Riga0,28%913,34
  • OMX Tallinn0,05%1 962,35
  • OMX Vilnius0,26%1 230,91
  • S&P 5000,66%6 643,74
  • DOW 300,39%46 197,05
  • Nasdaq 1%22 484,17
  • FTSE 1000,34%9 239,65
  • Nikkei 2251,15%45 303,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,03
  • OMX Baltic0,21%293,43
  • OMX Riga0,28%913,34
  • OMX Tallinn0,05%1 962,35
  • OMX Vilnius0,26%1 230,91
  • S&P 5000,66%6 643,74
  • DOW 300,39%46 197,05
  • Nasdaq 1%22 484,17
  • FTSE 1000,34%9 239,65
  • Nikkei 2251,15%45 303,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,03
  • 18.09.25, 15:42

Эстонского производителя ветеринарных препаратов приобрели голландцы

Эстонский производитель ветеринарных препаратов Pharmapark OÜ заключил стратегическое партнерство с нидерландскими компаниями Interchemie и Kepro.
С понедельника Pharmapark перейдет в собственность Interchemie.
  • С понедельника Pharmapark перейдет в собственность Interchemie.
  • Foto: Andras Kralla
Стороны объявили о создании нового нидерландско-эстонского совместного предприятия по производству ветеринарных препаратов под названием Interchemie, сообщается в пресс-релизе.
Согласно подписанному соглашению, Вейко Салусте продолжит работу в качестве генерального директора таллиннского Pharmapark. «У Interchemie есть веские причины сотрудничать с Pharmapark. Наш вклад в совместное предприятие – это современное производство, сертифицированное по стандартам GMP, которое создает возможности для роста, обеспечивая достаточные производственные мощности и высокое качество», – отметил Салусте.
Генеральным директором новой объединенной компании станет Бернард Вербург.

Статья продолжается после рекламы

«Мы уверены, что новая компания будет сильной. Объединив наши сильные стороны в маркетинге, продажах и производстве ветеринарных препаратов мирового класса, мы сможем предложить нашим клиентам более широкий ассортимент, превосходное качество и обслуживание, обеспечивая при этом производственные мощности и соответствие требованиям. Таким образом, мы движемся к нашей цели – стать мировым лидером в производстве дженериков для ветеринарных препаратов», – заявил Вербург.
В ходе создания совместного предприятия компания Interchemie B.V. стала полноправным владельцем Pharmapark OÜ и Pharmapark Production OÜ.
Производство и цепочка поставок ветеринарных препаратов Interchemie в Эстонии будут постепенно переведены из Виймси и Маарду на завод Pharmapark в Таллинне. Сотрудники этих подразделений будут приглашены в команду Pharmapark.
Обвинявшие друг друга в предательстве предприниматели договорились о сотрудничестве
Нидерландский и эстонский производители лекарств, обвинявшие друг друга в предательстве и махинациях с деньгами, вновь нашли общий язык и подписали совместный договор, писали ранее «Деловые ведомости».
Международная компания по производству ветеринарных препаратов Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS начинает сотрудничество с Pharmapark. С 15 сентября находящийся в Таллинне эстонский завод будет поставлять Interchemie часть продукции на основании производственного договора, сообщили компании.
Interchemie – нидерландский производитель лекарств, который ведет деятельность и в Эстонии. Годами компания вела совместное производство в Виймси с эстонским предпринимателем Вейко Салуcте. Затем партнеры рассорились, и в 2023 году Interchemie подала на Салуcте в суд, обвиняя его в том, что он построил новый завод под Таллинном на деньги Interchemie.
Тогда Салуcте выплатил Interchemie 2,3 млн евро для урегулирования спора, объединился с конкурентом Interchemie – Alfasan – и достроил завод общей стоимость в 50 млн евро. Совместное предприятие Салуcте и Alfasan называлось Pharmapark. Вскоре компания стала владельцем участка, где находилось производство Interchemie в Виймси, и намеревалась вытеснить Interchemie оттуда.
Теперь двухлетний спор остался в прошлом, и давние соперники вновь заключили соглашение.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 28.07.25, 17:21
Нидерландская фирма стала единственным владельцем скандальной фармацевтической фабрики в Виймси
Производитель ветеринарных лекарств, действующий в Виймси, полностью перешел на прошлой неделе в собственность нидерландской компании, которая в настоящее время вовлечена в спор с Налогово-таможенным департаментом на сумму свыше 6 млн евро. В ходе этого спора были раскрыты прежние конфликты между собственниками.
Новости
  • 08.04.25, 08:56
Налоговики требуют от фармацевтической компании миллионы евро. «Я не видел ничего подобного в Эстонии»
Налоговый департамент хочет получить от фармацевтической компании Interchemie 6 миллионов евро, поскольку подозревает, что та вывела из страны около двадцати миллионов евро, не уплатив налоги.
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
2
Новости
  • 16.09.25, 07:00
Образование своими руками: политики в Нарве и в Маарду хотят создать русскоязычные школы
Законопроект: государство будет финансово поддерживать только эстоноязычные частные школы
3
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
4
Биржа
  • 17.09.25, 08:47
LHV обвиняет Luminor: над пенсионным рынком нависло серьезное подозрение
5
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
6
Новости
  • 17.09.25, 10:50
Люди в белом открыли новый завод стоимостью почти 50 млн евро

Последние новости

Новости
  • 18.09.25, 16:56
В центре Таллинна заложен краеугольный камень нового отеля Courtyard by Marriott
Новости
  • 18.09.25, 16:29
Земельно-пространственный департамент сократил расходы на 17%
Подсказка
  • 18.09.25, 16:05
Как компенсировать работнику зарядку служебного электромобиля дома?
Новости
  • 18.09.25, 15:42
Эстонского производителя ветеринарных препаратов приобрели голландцы
Новости
  • 18.09.25, 13:40
Кафе Pagaripoisid потеряло четверть оборота из-за спора о парковке
Новости
  • 18.09.25, 13:13
Неэме Таммис: система общественного транспорта Эстонии прогнила и строится на популизме
Новости
  • 18.09.25, 12:25
Повышение подоходного налога отменяется
Новости
  • 18.09.25, 11:57
Стартовая цена участков Тармо Лаанету резко снизилась

Сейчас в фокусе

«Tallinn Shipyard, BLRT Western Repairs в Вакару и Turku Repair Yard – это серьезная судоремонтная группа, причем не только по меркам Балтийского моря, но и по меркам Северного», – говорит владелец BLRT Grupp Федор Берман.
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
Генеральный директор Elcogen Энн Ыунпуу – справа, в центре – глава банка LHV Михкель Торим, предоставившего финансирование на строительство завода, а слева – руководитель строительной компании Maru Ehitus Марго Денго, реализовавшей проект.
Новости
  • 17.09.25, 10:50
Люди в белом открыли новый завод стоимостью почти 50 млн евро
За критическими публикациями в адрес Luminor кроется лишь беспокойство LHV за свою долю рынка, считает руководитель пенсионных фондов Luminor Вахур Мадиссон.
Биржа
  • 17.09.25, 08:47
LHV обвиняет Luminor: над пенсионным рынком нависло серьезное подозрение
Кристо Россман, признанный виновным по делу, связанному с Paikre OÜ, сейчас работает руководителем проектов в MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus – некоммерческой организации, принадлежащей местным самоуправлениям.
Новости
  • 16.09.25, 18:14
Воры со свалки в Пярну окончательно признаны виновными
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Новости
  • 17.09.25, 12:54
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Кристен Михал на конференции Äriplaan 2026: я не обвенчан с должностью председателя партии
Директор Т1 Тармо Хыбе и архитектор Андрус Кыресаар презентуют обновленную концепцию торгового центра в 2022 году. Тогда ни аналитики, ни первые арендаторы не были до конца уверены, что комплексу у станции Юлемисте все-таки удастся завоевать симпатии публики.
Новости
  • 16.09.25, 06:00
«Из кислого лимона сумеют сделать лимонад»: перезагрузка Т1 оказалась успешной
Эрик Стенфорс, основатель и генеральный директор крупной промышленной компании Hanza, которая ведет деятельность и в Эстонии.
Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025