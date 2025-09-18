Назад 18.09.25, 15:42 Эстонского производителя ветеринарных препаратов приобрели голландцы Эстонский производитель ветеринарных препаратов Pharmapark OÜ заключил стратегическое партнерство с нидерландскими компаниями Interchemie и Kepro.

С понедельника Pharmapark перейдет в собственность Interchemie.

Foto: Andras Kralla

Стороны объявили о создании нового нидерландско-эстонского совместного предприятия по производству ветеринарных препаратов под названием Interchemie, сообщается в пресс-релизе.

Согласно подписанному соглашению, Вейко Салусте продолжит работу в качестве генерального директора таллиннского Pharmapark. «У Interchemie есть веские причины сотрудничать с Pharmapark. Наш вклад в совместное предприятие – это современное производство, сертифицированное по стандартам GMP, которое создает возможности для роста, обеспечивая достаточные производственные мощности и высокое качество», – отметил Салусте.

Генеральным директором новой объединенной компании станет Бернард Вербург.

«Мы уверены, что новая компания будет сильной. Объединив наши сильные стороны в маркетинге, продажах и производстве ветеринарных препаратов мирового класса, мы сможем предложить нашим клиентам более широкий ассортимент, превосходное качество и обслуживание, обеспечивая при этом производственные мощности и соответствие требованиям. Таким образом, мы движемся к нашей цели – стать мировым лидером в производстве дженериков для ветеринарных препаратов», – заявил Вербург.

В ходе создания совместного предприятия компания Interchemie B.V. стала полноправным владельцем Pharmapark OÜ и Pharmapark Production OÜ.

Производство и цепочка поставок ветеринарных препаратов Interchemie в Эстонии будут постепенно переведены из Виймси и Маарду на завод Pharmapark в Таллинне. Сотрудники этих подразделений будут приглашены в команду Pharmapark.

Обвинявшие друг друга в предательстве предприниматели договорились о сотрудничестве

Нидерландский и эстонский производители лекарств, обвинявшие друг друга в предательстве и махинациях с деньгами, вновь нашли общий язык и подписали совместный договор, писали ранее «Деловые ведомости».

Международная компания по производству ветеринарных препаратов Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS начинает сотрудничество с Pharmapark. С 15 сентября находящийся в Таллинне эстонский завод будет поставлять Interchemie часть продукции на основании производственного договора, сообщили компании.

Interchemie – нидерландский производитель лекарств, который ведет деятельность и в Эстонии. Годами компания вела совместное производство в Виймси с эстонским предпринимателем Вейко Салуcте. Затем партнеры рассорились, и в 2023 году Interchemie подала на Салуcте в суд, обвиняя его в том, что он построил новый завод под Таллинном на деньги Interchemie.

Тогда Салуcте выплатил Interchemie 2,3 млн евро для урегулирования спора, объединился с конкурентом Interchemie – Alfasan – и достроил завод общей стоимость в 50 млн евро. Совместное предприятие Салуcте и Alfasan называлось Pharmapark. Вскоре компания стала владельцем участка, где находилось производство Interchemie в Виймси, и намеревалась вытеснить Interchemie оттуда.

Теперь двухлетний спор остался в прошлом, и давние соперники вновь заключили соглашение.