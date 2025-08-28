Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%296,19
  • OMX Riga0,12%919,6
  • OMX Tallinn0,04%2 019,22
  • OMX Vilnius0,35%1 225,67
  • S&P 5000,24%6 496,86
  • DOW 300,05%45 589,27
  • Nasdaq 0,52%21 702,12
  • FTSE 100−0,42%9 216,82
  • Nikkei 2250,73%42 828,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,08
  • 28.08.25, 19:03

Обвинявшие друг друга в предательстве предприниматели договорились о сотрудничестве

Голландский и эстонский производители лекарств, обвинявшие друг друга в предательстве и махинациях с деньгами, вновь нашли общий язык и подписали совместный договор.
Во главе производящей ветеринарные лекарства компании Pharmapark Production стоит Вейко Салусте, который ранее с конфликтом покинул Interchemie.
  • Во главе производящей ветеринарные лекарства компании Pharmapark Production стоит Вейко Салусте, который ранее с конфликтом покинул Interchemie.
  • Foto: Egert Kamenik
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025