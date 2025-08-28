Обвинявшие друг друга в предательстве предприниматели договорились о сотрудничестве

У фармацевтического бизнесмена Вейко Салусте, входившего в число самых богатых людей Эстонии, проблемы. Его давний деловой партнер утверждает, что Салусте перепутал кошелек их совместного предприятия Interchemie со своим личным кошельком и взял из него 3 миллиона евро, чтобы тайно создать новую компанию.
В то время как Виймси уже не первый год страдает от нехватки воды, а местные власти увещевают жителей не поливать газоны, крупная фармацевтическая компания, предположительно, в течение многих лет воровала у самоуправления воду – причем в огромных количествах.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.