Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,13%293,81
  • OMX Riga0,05%913,82
  • OMX Tallinn−0,08%1 960,74
  • OMX Vilnius0,21%1 233,5
  • S&P 5000,00%6 631,96
  • DOW 300,00%46 142,42
  • Nasdaq 0,94%22 470,73
  • FTSE 1000,07%9 234,18
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,09
  • OMX Baltic0,13%293,81
  • OMX Riga0,05%913,82
  • OMX Tallinn−0,08%1 960,74
  • OMX Vilnius0,21%1 233,5
  • S&P 5000,00%6 631,96
  • DOW 300,00%46 142,42
  • Nasdaq 0,94%22 470,73
  • FTSE 1000,07%9 234,18
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,09
  • 19.09.25, 14:22

В Латвии хотят снизить НДС на основные продукты питания

Партии, формирующие правительство Латвии, достигли концептуального соглашения по бюджету на следующий год. По словам министра экономики страны Виктора Валайниса, планируется снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на отдельные продукты питания, пишет LSM.lv.
Согласно концептуальному соглашению, НДС на молоко в Латвии снизится.
  • Согласно концептуальному соглашению, НДС на молоко в Латвии снизится.
  • Foto: 8th.creator
Валайнис сообщил, что с партнерами по коалиции достигнута договоренность о снижении НДС на молоко, хлеб, яйца и мясо птицы – с нового года ставка составит 12%. В Сейме продолжатся дискуссии о возможности включить в эту категорию свинину.
По словам Валайниса, это обойдется бюджету в 15 миллионов евро, не считая свинины, и финансовые источники для этих изменений определены.
До конца этого года действует сниженная ставка НДС в размере 12% на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 03.09.25, 14:04
Опрос: жители Эстонии все острее ощущают рост цен на продукты
Рост стоимости продуктовой корзины за последний год стал для жителей Эстонии важной повседневной проблемой, следует из нового исследования Norstat. Почти 90% из 1000 опрошенных по всей стране считают, что на продукты питания должен распространяться пониженный НСО.
Новости
  • 31.07.25, 15:43
Правительство отказывается снижать НСО на продукты питания. В высоких ценах винят «торговые дворцы»
Петиция о снижении налога с оборота на продукты питания собрала уже 80 000 подписей, однако правительство остается на твердой позиции: снижение НСО на продовольственные товары не повлияет на цены на еду, а в высоких ценах виноваты торговые центры.
Новости
  • 29.08.25, 13:55
Глава Союза торговцев: повышение налогов бьет и по без того умирающей корове
Неуверенность потребителей и психологическое ощущение, что денег нет и всё дорого, влияют на потребление даже больше, чем сам рост цен, рассказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev.
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Самые читаемые

1
Новости
  • 18.09.25, 12:25
Повышение подоходного налога отменяется
2
Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
3
Новости
  • 16.09.25, 07:00
Образование своими руками: политики в Нарве и в Маарду хотят создать русскоязычные школы
Законопроект: государство будет финансово поддерживать только эстоноязычные частные школы
4
Новости
  • 18.09.25, 06:00
Бизнесмен из ТОПа богатых: критиковать правительство – дело неблагодарное
5
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
6
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 19.09.25, 15:28
Инвестор Тоомас: пристегнитесь, Alphabet нажал на газ в гонке ИИ
Mнения
  • 19.09.25, 15:24
Ярослав Тавгень: свободу слова начали уничтожать. Те, кто обещали ее защитить
Новости
  • 19.09.25, 14:22
В Латвии хотят снизить НДС на основные продукты питания
Новости
  • 19.09.25, 13:22
Берманы выкупили миноритарные акции BLRT частично за счет средств, полученных от продажи недвижимости концерну
Новости
  • 19.09.25, 12:31
Новые реалии на рынке недвижимости: покупатели массово переходят на вторичный рынок
Биржа
  • 19.09.25, 12:07
Портфели богачей на местной бирже: ради забавы, а не заработка
Биржа
  • 19.09.25, 10:48
Биткоин превысил 117 000 долларов
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине

Сейчас в фокусе

Повышение подоходного налога отменяется
Новости
  • 18.09.25, 12:25
Повышение подоходного налога отменяется
Эрик Стенфорс, основатель и генеральный директор крупной промышленной компании Hanza, которая ведет деятельность и в Эстонии.
Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
Резкое изменение внешней и торговой политики США повлияло и на рынок металлов.
Новости
  • 18.09.25, 06:00
Бизнесмен из ТОПа богатых: критиковать правительство – дело неблагодарное
Arco Vara через выпуск облигаций планирует привлечь до 15 миллионов евро, за счет которых погасит долг и профинансирует новый проект квартала Лютера.
Инвестор Тоомас
  • 18.09.25, 11:45
Инвестор Тоомас: а во сколько вы оцениваете риски квартала Лютера?
«Tallinn Shipyard, Western Shiprepair и Turku Repair Yard – это серьезная судоремонтная группа, причем не только по меркам Балтийского моря, но и по меркам Северного», – говорит владелец BLRT Grupp Федор Берман.
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
Президент и генеральный директор компании Telia Патрик Хофбауэр на конференции Äriplaan 2026.
Новости
  • 18.09.25, 10:55
Главе Telia пришлось ответить, почему в Эстонии цены выше, чем в Швеции
Андреас Тийк вместе со своим братом основал компанию, которая работает по всему миру.
Новости
  • 17.09.25, 17:43
Миллионы на маркетинг и «грабли» в Мексике: три предпринимателя добились взрывного роста заказов
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025