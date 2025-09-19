Назад 19.09.25, 14:22 В Латвии хотят снизить НДС на основные продукты питания Партии, формирующие правительство Латвии, достигли концептуального соглашения по бюджету на следующий год. По словам министра экономики страны Виктора Валайниса, планируется снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на отдельные продукты питания, пишет LSM.lv.

Согласно концептуальному соглашению, НДС на молоко в Латвии снизится.

Foto: 8th.creator

Валайнис сообщил, что с партнерами по коалиции достигнута договоренность о снижении НДС на молоко, хлеб, яйца и мясо птицы – с нового года ставка составит 12%. В Сейме продолжатся дискуссии о возможности включить в эту категорию свинину.

По словам Валайниса, это обойдется бюджету в 15 миллионов евро, не считая свинины, и финансовые источники для этих изменений определены.

До конца этого года действует сниженная ставка НДС в размере 12% на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи.