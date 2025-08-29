Глава Союза торговцев: повышение налогов бьет и по без того умирающей корове

Хотя людям кажется, что в экономике сейчас все плохо как в 1990-х, этого не подтверждают ни ралли на рынке недвижимости, ни число новых ипотек. Аналитики и вовсе бодры и веселы: из экономических прогнозов крупных банков и Министерства финансов следует, что доходы людей вырастут рекордными тепмами.