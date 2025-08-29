Глава Союза торговцев: повышение налогов бьет и по без того умирающей корове
Неуверенность потребителей и психологическое ощущение, что денег нет и всё дорого, влияют на потребление даже больше, чем сам рост цен, рассказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev.
Хотя людям кажется, что в экономике сейчас все плохо как в 1990-х, этого не подтверждают ни ралли на рынке недвижимости, ни число новых ипотек. Аналитики и вовсе бодры и веселы: из экономических прогнозов крупных банков и Министерства финансов следует, что доходы людей вырастут рекордными тепмами.
По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в июле 2025 года составил 929 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж увеличился на 1%.
Во вторник правительство сообщило, что, поскольку поступления в госбюджет оказались лучше ожиданий, а свежий прогноз выглядит оптимистично, оно может отказаться от повышения подоходного налога в следующем году. Такая налоговая политика вызывает недоумение у экономических аналитиков.
Сегодня правительство опубликовало свежий экономический прогноз. По словам министра финансов Юргена Лиги, нынешние поступления в бюджет и обновленный прогноз действительно дают основания для отказа от повышения подоходного налога в следующем году.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.