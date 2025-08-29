Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,35%6 478,88
  • DOW 30−0,06%45 611,31
  • Nasdaq −0,77%21 539,01
  • FTSE 1000,06%9 222,58
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,82
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,35%6 478,88
  • DOW 30−0,06%45 611,31
  • Nasdaq −0,77%21 539,01
  • FTSE 1000,06%9 222,58
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,82
  • 29.08.25, 13:55

Глава Союза торговцев: повышение налогов бьет и по без того умирающей корове

Неуверенность потребителей и психологическое ощущение, что денег нет и всё дорого, влияют на потребление даже больше, чем сам рост цен, рассказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev.
Глава Союза торговцев Неле Пейль.
  • Глава Союза торговцев Неле Пейль.
  • Foto: Raul Mee
«Каждое повышение налога наносит еще один удар по уже чахлой, полумертвой корове», – заявила она.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 26.08.25, 20:46
Рекордный рост доходов поднимет покупательную способность выше докризисного уровня, считают аналитики
Хотя людям кажется, что в экономике сейчас все плохо как в 1990-х, этого не подтверждают ни ралли на рынке недвижимости, ни число новых ипотек. Аналитики и вовсе бодры и веселы: из экономических прогнозов крупных банков и Министерства финансов следует, что доходы людей вырастут рекордными тепмами.
Новости
  • 29.08.25, 13:03
Продажи продовольственных магазинов продолжили падение
По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в июле 2025 года составил 929 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж увеличился на 1%.
Новости
  • 27.08.25, 12:48
Мертсина – о возможном отказе от повышения подоходного налога: с точки зрения времени это выглядит странно
Во вторник правительство сообщило, что, поскольку поступления в госбюджет оказались лучше ожиданий, а свежий прогноз выглядит оптимистично, оно может отказаться от повышения подоходного налога в следующем году. Такая налоговая политика вызывает недоумение у экономических аналитиков.
Новости
  • 26.08.25, 16:05
Правительство готовится отказаться от повышения подоходного налога
Сегодня правительство опубликовало свежий экономический прогноз. По словам министра финансов Юргена Лиги, нынешние поступления в бюджет и обновленный прогноз действительно дают основания для отказа от повышения подоходного налога в следующем году.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
2
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
3
Новости
  • 27.08.25, 13:49
Компания Кирьянена сокращает работников: рыночная ситуация изменилась
4
Новости
  • 27.08.25, 08:41
Средняя зарплата растет: «Если платить меньше, они уйдут»
5
Новости
  • 26.08.25, 11:26
Глава КаПо: в Эстонии найдены обломки взорвавшегося ударного дрона
6
Интервью
  • 25.08.25, 06:00
Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков

Последние новости

Новости
  • 29.08.25, 17:11
Индрек Сасси: аналитики ожидают падения цены на нефть
Mнения
  • 29.08.25, 16:14
Делов-то: рост зарплат в беспилотном режиме. Роняем «Запад-2025» и украинский дрон
Новости
  • 29.08.25, 16:13
Чрезвычайная ситуация: госучреждения ищут места для захоронения зараженных свиней
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
Новости
  • 29.08.25, 13:55
Глава Союза торговцев: повышение налогов бьет и по без того умирающей корове
Новости
  • 29.08.25, 13:03
Продажи продовольственных магазинов продолжили падение
Mнения
  • 29.08.25, 12:22
Как в России политика воюет с экономикой
Новости
  • 29.08.25, 12:17
Как очаровать иностранных бизнес-партнеров? Послы устроили мастер-класс в офисе Wise
«Не игнорируйте Казахстан»

Сейчас в фокусе

Урмет Леэ, занимающий должность генерального директора Департамента статистики Эстонии с 2021 года, сегодня подвергся критике со всех возможных сторон.
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
Марьо и Карли Пеэльбаум разводят собак. В питомнике в основном содержатся кане-корсо, а также неаполитанские мастифы и пудели.
Эпицентр
  • 27.08.25, 19:52
Элита породистых собак рождается в Сымеру: предприниматели разводят роскошных питомцев
Собаки съедают по 150 кг мяса в неделю
Kaamos Kinnisvara строит на улице Вескипости десятиэтажный бизнес-центр, который будет находиться напротив Бронзового солдата. Договор аренды с Eesti Energia был подписан 9 мая.
Новости
  • 28.08.25, 08:32
Бывший арендодатель оспорил в суде договор о новом главном офисе Eesti Energia
Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Новости
  • 28.08.25, 13:09
Соцдемы предлагают строить квартиры на 20% дешевле рынка
По словам исполнительного директора Atria Eesti Меэлиса Лаанде, последствия выявленной на ферме EKSEKO африканской чумы свиней будут очень долгосрочными.
Новости
  • 28.08.25, 14:53
Конкурент о вспышке чумы на крупнейшей свиноферме Эстонии: «С эстонской свининой теперь ситуация плохая. Это факт»
Недавние заявления Кристины Каллас свидетельствуют о завершении эпохи сокращений.
Новости
  • 28.08.25, 10:40
Кристина Каллас не боится долговой спирали: автоналог могут отменить с 2027 года
Андрей Деменков.
Mнения
  • 28.08.25, 08:47
Эстония уже «отболела», поэтому мировой спад ударит по ней мягче
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025