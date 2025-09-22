Поправки к закону обещают упростить процесс составления детальных планировок
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо представил в Рийгикогу поправки к Закону о планировании. Они должны сократить продолжительность ряда процедур, включая, например, изменение детальной планировки.
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.