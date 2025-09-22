Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%293,66
  • OMX Riga−0,46%909,67
  • OMX Tallinn−0,4%1 952,78
  • OMX Vilnius0,19%1 234,54
  • S&P 5000,38%6 690
  • DOW 300,14%46 381,02
  • Nasdaq 0,6%22 768,05
  • FTSE 1000,11%9 226,68
  • Nikkei 2250,99%45 493,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,66
  • OMX Baltic0,00%293,66
  • OMX Riga−0,46%909,67
  • OMX Tallinn−0,4%1 952,78
  • OMX Vilnius0,19%1 234,54
  • S&P 5000,38%6 690
  • DOW 300,14%46 381,02
  • Nasdaq 0,6%22 768,05
  • FTSE 1000,11%9 226,68
  • Nikkei 2250,99%45 493,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,66
  • 22.09.25, 17:19

Поправки к закону обещают упростить процесс составления детальных планировок

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо представил в Рийгикогу поправки к Закону о планировании. Они должны сократить продолжительность ряда процедур, включая, например, изменение детальной планировки.
Согласно одной из поправок, в будущем детальную планировку можно будет изменять без необходимости утверждать новую.
  • Согласно одной из поправок, в будущем детальную планировку можно будет изменять без необходимости утверждать новую.
  • Foto: Meeli Küttim
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 11.09.25, 10:33
Утверждена планировка западной части Коплиских линий: набережная и новый жилой район
Таллиннская городская управа представила на рассмотрение городскому собранию детальную планировку западной части Коплиских линий, сообщается в пресс-релизе.
Новости
  • 02.09.25, 18:00
Новая общая планировка Пыхья-Таллинна должна ускорить развитие района
По словам городских властей, утверждение общей планировки Пыхья-Таллинна, обсуждавшейся годами и десятилетиями, позволит ускорить застройку района. Однако проблему пробок это не решит.
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.09.25, 12:31
Новые реалии на рынке недвижимости: покупатели массово переходят на вторичный рынок
2
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
3
Новости
  • 21.09.25, 14:16
Райво Ранд: предлагаю решение для реновации многоквартирных домов. У Лиги от него волосы дыбом встанут
4
Новости
  • 20.09.25, 11:36
Мебельная фабрика из Выру продала на Amazon продукции более чем на 3 млн евро
И планирует открыть производство в США
5
Новости
  • 21.09.25, 15:40
Глава Mustamäe Elamus Spa: «дно» в туризме еще впереди
6
Новости
  • 21.09.25, 10:58
Президент Финляндии: Европа должна быть готова к войне с Россией

Последние новости

Новости
  • 22.09.25, 19:36
Заседание Совбеза ООН: союзники Эстонии осудили действия России, Китай воздержался
Новости
  • 22.09.25, 18:58
Ферма Ekseko сокращает четверть сотрудников из-за африканской чумы свиней
Новости
  • 22.09.25, 18:22
Эстонский предприниматель: рост визовых сборов резко поднимет зарплаты в США
Новости
  • 22.09.25, 17:19
Поправки к закону обещают упростить процесс составления детальных планировок
Новости
  • 22.09.25, 16:18
Лиги: члены правительства не исключали повышения расходов на оборону до 12%
Новости
  • 22.09.25, 14:47
Предвыборные жалобы: кандидаты баллотируются в одном месте, а живут – в другом
Новости
  • 22.09.25, 13:38
ИТ-компания укрепляет позиции в оборонной промышленности. «Во многих случаях необходимо исключить человеческий фактор»
Подсказка
  • 22.09.25, 12:55
Миллион евро на пенсию? Эксперт объясняет, как этого добиться

Сейчас в фокусе

Владелец Rand & Tuulberg Райво Ранд.
Новости
  • 21.09.25, 14:16
Райво Ранд: предлагаю решение для реновации многоквартирных домов. У Лиги от него волосы дыбом встанут
«Моя жестокая судьба в том, что в какой бы спа- или обычный отель я не поехал, полноценного отдыха все равно не получится. Нужно обойти все закоулки и посмотреть, что работает, а что нет», — признался основатель и руководитель Mustamäe Elamus Spa Андрес Тийк.
Новости
  • 21.09.25, 15:40
Глава Mustamäe Elamus Spa: «дно» в туризме еще впереди
Президент Финляндии Александр Стубб.
Новости
  • 21.09.25, 10:58
Президент Финляндии: Европа должна быть готова к войне с Россией
Дискуссия об оборонной промышленности на экономической конференции Äriplaan 2026. Слева направо: журналист Äripäev Лаури Леэт, исполнительный директор DefSecIntel Яанус Тамм, исполнительный директор Threod Systems Арно Вайк и канцлер Министерства обороны Каймо Кууск.
Новости
  • 20.09.25, 13:51
Поезд финансирования оборонной промышленности тронулся, и Эстония в числе пассажиров
Член правления футбольного клуба Levadia Андрей Лешкин предстал перед судом из-за крупного долга.
Новости
  • 19.09.25, 18:13
Банкротный управляющий требует через суд 775 000 евро от члена правления футбольного клуба Levadia
Коммерческий директор и совладелец Wermo Пеэтер Куум (слева) и председатель правления, также совладелец компании, Рауль Вене.
Новости
  • 20.09.25, 11:36
Мебельная фабрика из Выру продала на Amazon продукции более чем на 3 млн евро
И планирует открыть производство в США
Министр иностранных дел Маргус Цахна заявил, что Эстония сделала исторический шаг в своей дипломатии.
Новости
  • 21.09.25, 12:20
Эстония созвала заседание Совета Безопасности ООН
Всего Telia обслуживает 370 рабочих мест Forus, включая и работающий 24/7 центр управления, где качественный ИТ-комплексный сервис имеет особое значение. Автор снимка: Андрес Раудъялг
  • KM
Content Marketing
  • 22.09.25, 12:41
История опыта Forus: крупные предприятия все чаще используют ИТ-поддержку в форме приобретаемой услуги

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025