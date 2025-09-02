Новая общая планировка Пыхья-Таллинна должна ускорить развитие района

По словам вице-мэра Липпус, общая планировка должна определить направления развития на пару десятилетий вперед.
Foto: Andras Kralla
Мэр Евгений Осиновский после одобрения планировки в мэрии выразил надежду на горсобрание, которое могло бы утвердить документ еще в нынешнем составе. «От этого зависит скорость реализации следующих проектов, так как сейчас каждая планировка изменяет действующую общую планировку, и тогда ее приходится рассматривать в горсобрании. В будущем это можно будет делать быстрее».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Должен ли Таллинн приобретать недвижимость в каждом районе города или достаточно просто ускорить процесс планирования? Политики, борющиеся за власть в столице, уверены, что с растущими ценами на жилье в Таллинне необходимо что-то предпринять.
Большую часть стоимости за участки в квартале Лютера, расположенном в таллиннском районе Веэренни, Arco Vara выплатит своими акциями. Несмотря на сомнения конкурентов, компания видит в проекте большой потенциал.
Компания Ecobay, принадлежащая крупному бизнесмену Маргусу Линнамяэ, незаконно засыпала строительным мусором водоем, известный как Каэлаярв, на своем участке в Пальяссааре в надежде построить там дома. Однако теперь фирма обязана вернуть озеру прежний вид.
Пыхья-Таллинн стремительно набирает популярность. Бывшие заводы вдоль улицы Копли превращаются в коммерческие и жилые пространства, а переезд в район крупнейшего офиса Wise придал процессу новый импульс. Но арендные ставки растут быстрее, чем поток клиентов, говорит местная ресторатор – и даже 2200 сотрудников Wise пока не переломили ситуацию.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?