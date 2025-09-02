Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,17%295,35
  • OMX Riga−0,07%920,96
  • OMX Tallinn−0,21%2 011,53
  • OMX Vilnius−0,02%1 225,91
  • S&P 500−1,35%6 373,23
  • DOW 30−1,08%45 052,56
  • Nasdaq −1,63%21 105,31
  • FTSE 100−0,87%9 116,69
  • Nikkei 2250,29%42 310,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,79
  • OMX Baltic−0,17%295,35
  • OMX Riga−0,07%920,96
  • OMX Tallinn−0,21%2 011,53
  • OMX Vilnius−0,02%1 225,91
  • S&P 500−1,35%6 373,23
  • DOW 30−1,08%45 052,56
  • Nasdaq −1,63%21 105,31
  • FTSE 100−0,87%9 116,69
  • Nikkei 2250,29%42 310,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,79
  • 02.09.25, 18:00

Новая общая планировка Пыхья-Таллинна должна ускорить развитие района

По словам городских властей, утверждение общей планировки Пыхья-Таллинна, обсуждавшейся годами и десятилетиями, позволит ускорить застройку района. Однако проблему пробок это не решит.
По словам вице-мэра Липпус, общая планировка должна определить направления развития на пару десятилетий вперед.
  • По словам вице-мэра Липпус, общая планировка должна определить направления развития на пару десятилетий вперед.
  • Foto: Andras Kralla
Мэр Евгений Осиновский после одобрения планировки в мэрии выразил надежду на горсобрание, которое могло бы утвердить документ еще в нынешнем составе. «От этого зависит скорость реализации следующих проектов, так как сейчас каждая планировка изменяет действующую общую планировку, и тогда ее приходится рассматривать в горсобрании. В будущем это можно будет делать быстрее».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 12.06.25, 13:43
Узкие перекрестки и обязательство по доступным квартирам: политики решают проблему дорогой недвижимости в столице
Должен ли Таллинн приобретать недвижимость в каждом районе города или достаточно просто ускорить процесс планирования? Политики, борющиеся за власть в столице, уверены, что с растущими ценами на жилье в Таллинне необходимо что-то предпринять.
Новости
  • 13.05.25, 09:38
Многослойная сделка: продавцам квартала Лютера деньгами достанется лишь небольшая сумма
Большую часть стоимости за участки в квартале Лютера, расположенном в таллиннском районе Веэренни, Arco Vara выплатит своими акциями. Несмотря на сомнения конкурентов, компания видит в проекте большой потенциал.
Эпицентр
  • 05.02.25, 08:45
Крупный бизнесмен, устроивший беспорядок в Пальяссааре, должен очистить озеро от строительного мусора
Компания Ecobay, принадлежащая крупному бизнесмену Маргусу Линнамяэ, незаконно засыпала строительным мусором водоем, известный как Каэлаярв, на своем участке в Пальяссааре в надежде построить там дома. Однако теперь фирма обязана вернуть озеру прежний вид.
Эпицентр
  • 17.06.25, 06:00
«Ресторанный бум Шредингера»: цены на аренду в модном районе растут быстрее потока клиентов?
Пыхья-Таллинн стремительно набирает популярность. Бывшие заводы вдоль улицы Копли превращаются в коммерческие и жилые пространства, а переезд в район крупнейшего офиса Wise придал процессу новый импульс. Но арендные ставки растут быстрее, чем поток клиентов, говорит местная ресторатор – и даже 2200 сотрудников Wise пока не переломили ситуацию.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
2
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
3
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
4
Эпицентр
  • 01.09.25, 08:37
Могильщику фирм с бурным прошлым грозит уголовное дело
5
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»
6
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов

Последние новости

Новости
  • 02.09.25, 19:50
Увидимся в суде: предприниматель, которому волость отказала в строительстве гибридного парка, оценивает свои шансы на победу как высокие
Новости
  • 02.09.25, 18:00
Новая общая планировка Пыхья-Таллинна должна ускорить развитие района
Биржа
  • 02.09.25, 17:15
Эмиссия облигаций девелопера недвижимости была полностью размещена досрочно
Новости
  • 02.09.25, 16:45
Владелец A. Le Coq покупает крупнейшего производителя крафтового пива Латвии
Новости
  • 02.09.25, 16:07
Эстонская ИТ-компания активно ищет сразу нескольких специалистов. На какие должности сохраняется высокий спрос?
Новости
  • 02.09.25, 14:52
Владельцы Jysk хотят приобрести тысячи гектаров леса в странах Балтии
Новости
  • 02.09.25, 14:16
Эстония вновь обогнала страны еврозоны по уровню инфляции
Биржа
  • 02.09.25, 13:58
Wise ищет возможность стать настоящим банком

Сейчас в фокусе

Послаблений для лиц, пересекающих границу несколько раз в день, например, для водителей грузовиков или автобусов, не будет.
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
Александер Урмас Вест в 2014 году уже был судим за мошенничество.
Эпицентр
  • 01.09.25, 08:37
Могильщику фирм с бурным прошлым грозит уголовное дело
Банкир Индрек Нейвельт констатирует, что в Европе происходит демографическая катастрофа и ни о каком росте экономики говорить не приходится.
Новости
  • 01.09.25, 07:00
Индрек Нейвельт: у нас слишком хорошая жизнь. Экономика расти не будет
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
Бар Parrot.
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
Алексей Яшин.
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
На прошлой неделе Департамент статистики Эстонии опубликовал неверные данные, сообщив, что средняя заработная плата выросла на 13,8%. Исправленный отчет показывает, что на самом деле рост был значительно меньше.
Новости
  • 01.09.25, 10:00
Ошибка исправлена: средняя зарплата выросла на 5,9%
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025