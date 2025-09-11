Утверждена планировка западной части Коплиских линий: набережная и новый жилой район

Таллиннская городская управа представила на рассмотрение городскому собранию детальную планировку западной части Коплиских линий, сообщается в пресс-релизе.
- Планировка охватывает участок площадью около 13 гектаров, где предусматривается новый жилой район.
- Foto: K-Projekt AS
По словам вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус, дома, сохранившиеся в лучшем состоянии, предполагается реконструировать, а новые жилые здания спроектированы с учётом прежнего расположения построек, чтобы переход к ценным застройкам и сохраняемым зданиям был плавным.
«Однако самым важным изменением в планировке станет новый участок таллиннской набережной для общего пользования, где рядом с общественным пространством и парком предусмотрены также игровые площадки и спортивные объекты», – добавила она.
Планировка охватывает участок площадью около 13 гектаров, где предусматривается новый жилой район с решениями по общественным пространствам.
Планируется построить или реконструировать 33 многоквартирных дома, преимущественно 3–4-этажные, а также один 9-этажный дом. Кроме того, там предусмотрены детский сад, коммерческие здания и кафе, а также набережная, зеленые зоны и новые уличные объекты. В рамках планировки определяются также принципы озеленения, парковки, подъездных путей и инженерных сетей.
Цель пространственного развития – создание четко очерченной квартальной застройки, объединяющей жилые дома с обслуживающими функциями района – например, детским садом и учреждениями местных услуг. Также учтена существующая уличная сеть, обеспечено архитектурное соответствие ценным прилегающим территориям, а также предусмотрены набережная общего пользования, прибрежный парк и несколько игровых и спортивных площадок. Планировка учитывает и направления движения пешеходов в сторону парков Казе и Сюста, а также остановок общественного транспорта.
Детальную планировку подготовила компания K-Projekt AS. С материалами планировки можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок.
