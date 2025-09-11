Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,26%294,69
  • OMX Riga−0,29%915,74
  • OMX Tallinn−0,21%1 995,14
  • OMX Vilnius−0,49%1 228,03
  • S&P 5000,3%6 532,04
  • DOW 30−0,48%45 490,92
  • Nasdaq 0,03%21 886,06
  • FTSE 1000,47%9 268,34
  • Nikkei 2251,22%44 372,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,91
  • 11.09.25, 10:33

Утверждена планировка западной части Коплиских линий: набережная и новый жилой район

Таллиннская городская управа представила на рассмотрение городскому собранию детальную планировку западной части Коплиских линий, сообщается в пресс-релизе.
Планировка охватывает участок площадью около 13 гектаров, где предусматривается новый жилой район.
  • Foto: K-Projekt AS
По словам вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус, дома, сохранившиеся в лучшем состоянии, предполагается реконструировать, а новые жилые здания спроектированы с учётом прежнего расположения построек, чтобы переход к ценным застройкам и сохраняемым зданиям был плавным.
«Однако самым важным изменением в планировке станет новый участок таллиннской набережной для общего пользования, где рядом с общественным пространством и парком предусмотрены также игровые площадки и спортивные объекты», – добавила она.
  • Foto: K-Projekt AS
Планируется построить или реконструировать 33 многоквартирных дома, преимущественно 3–4-этажные, а также один 9-этажный дом. Кроме того, там предусмотрены детский сад, коммерческие здания и кафе, а также набережная, зеленые зоны и новые уличные объекты. В рамках планировки определяются также принципы озеленения, парковки, подъездных путей и инженерных сетей.
Цель пространственного развития – создание четко очерченной квартальной застройки, объединяющей жилые дома с обслуживающими функциями района – например, детским садом и учреждениями местных услуг. Также учтена существующая уличная сеть, обеспечено архитектурное соответствие ценным прилегающим территориям, а также предусмотрены набережная общего пользования, прибрежный парк и несколько игровых и спортивных площадок. Планировка учитывает и направления движения пешеходов в сторону парков Казе и Сюста, а также остановок общественного транспорта.
Детальную планировку подготовила компания K-Projekt AS. С материалами планировки можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок.
