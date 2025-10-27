Elering рассматривает возможность строительства четвертого соединения с Латвией

В счетах за электричество могут появиться две новых строчки

Elering представила Департаменту конкуренции методику, по которой с 2026 года расходы на балансировку энергосистемы будут распределяться между производителями и потребителями электроэнергии. Согласно новым предложенным правилам, 40% затрат будут покрывать производители, а 60% – потребители. Если ведомство утвердит методику не позднее конца октября, новый сбор за балансирующую мощность впервые появится в счетах за электроэнергию в феврале 2026 года.