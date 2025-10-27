Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,17%292,46
  • OMX Riga−0,11%910,71
  • OMX Tallinn0,16%1 899,67
  • OMX Vilnius0,08%1 262,69
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 100−0,07%9 638,68
  • Nikkei 2252,46%50 512,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,31
  • OMX Baltic0,17%292,46
  • OMX Riga−0,11%910,71
  • OMX Tallinn0,16%1 899,67
  • OMX Vilnius0,08%1 262,69
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 100−0,07%9 638,68
  • Nikkei 2252,46%50 512,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,31
  • 27.10.25, 10:08

Elering рассматривает возможность строительства четвертого соединения с Латвией

Elering и латвийский системный оператор начинают исследования по строительству морской части четвертого межгосударственного электросоединения, которое должно пройти по Балтийскому морю. Планируемая мощность линии – 1000 мегаватт. Стоимость исследований составит четверть миллиона евро.
Доходы и расходы нового соединения будет анализировать французская компания Artelys, а экономический и технологический анализ подготовит итальянский энергетический консультант CESI.
  • Доходы и расходы нового соединения будет анализировать французская компания Artelys, а экономический и технологический анализ подготовит итальянский энергетический консультант CESI.
  • Foto: Veiko Tõkman
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 29.09.25, 19:12
Окупаемость миллиардного проекта пока под вопросом, Elering верит в Estlink 3
Анализ окупаемости Estlink 3 будет готов к концу года. Тогда станет ясно, имеет ли смысл строить кабель, рассказал руководитель по развитию морской сети Elering Прийт Хейнла.
Новости
  • 20.09.25, 12:23
Elering хочет разделить расходы на балансировку между производителями и потребителями электроэнергии
В счетах за электричество могут появиться две новых строчки
Elering представила Департаменту конкуренции методику, по которой с 2026 года расходы на балансировку энергосистемы будут распределяться между производителями и потребителями электроэнергии. Согласно новым предложенным правилам, 40% затрат будут покрывать производители, а 60% – потребители. Если ведомство утвердит методику не позднее конца октября, новый сбор за балансирующую мощность впервые появится в счетах за электроэнергию в феврале 2026 года.
Биржа
  • 09.09.25, 15:55
Биржевой скандал: фирма сотрудницы Elering могла заработать на инсайдерской информации Enefit Green
Центральная криминальная полиция подозревает, что благодаря инсайдерской информации в период вывода Enefit Green с биржи фирма сотрудницы Elering могла незаконно заработать около 130 000 евро.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!

Самые читаемые

1
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
2
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
3
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро
4
Новости
  • 24.10.25, 17:23
Логистический бизнес, попавший в руки «могильщика», обанкротился: «Здесь управляющему приходится быть ясновидцем»
5
Новости
  • 24.10.25, 12:44
Мошенники эволюционируют: компания отдала скамеру 1,7 млн евро
6
Новости
  • 23.10.25, 14:02
Правительство сокращает расходы: изменения коснутся зарплатных пособий и языковых курсов

Последние новости

Новости
  • 27.10.25, 10:57
Остаток по кредитам эстонских предприятий вырос почти на 11%
Доходность банков близка к среднему 10-летнему уровню
Mнения
  • 27.10.25, 10:27
Не только ЕС: как пересобрать эстонский экспорт
Новости
  • 27.10.25, 10:08
Elering рассматривает возможность строительства четвертого соединения с Латвией
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
Новости
  • 27.10.25, 07:49
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 27.10.25, 07:30
Литва бессрочно закрыла границу с Беларусью. Причина – зонды с контрабандой
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
ТОП
  • 26.10.25, 15:45
ТОП продавцов мебели: год выдался сложным, прибыль и оборот упали

Сейчас в фокусе

На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
2024 год для продавцов мебели выдался сложным.
ТОП
  • 26.10.25, 15:45
ТОП продавцов мебели: год выдался сложным, прибыль и оборот упали
Молодцы японцы! Чего только не придумают!
Биржа
  • 25.10.25, 17:48
Вкус биржи: желудок заполнился на 80%
Вячеслав Леэдо.
Новости
  • 25.10.25, 11:26
Вячеславу Леэдо назначен реальный тюремный срок
Иллюстративное фото.
Новости
  • 26.10.25, 15:03
Руководители торговых сетей: государство получает пятую часть стоимости товара
«Мы определяем нашего клиента как лидера рынка, потому что именно они чувствуют ту боль, которую мы решаем», — сказал Тарво Тополев.
Новости
  • 26.10.25, 11:59
Победитель ТОПа телекоммуникационных компаний: наши расходы на маркетинг почти равны нулю
По словам Андо Леппимяги, около 90% топливных запасов уже находятся в Эстонии. Сколько страна сможет продержаться без поставок?
Новости
  • 24.10.25, 17:38
Из-за войны в Украине Эстония вернула домой свой стратегический запас топлива
В случае кризиса государственные резервы продают тому, кто предложит самую высокую цену
Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно. Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025