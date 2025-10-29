Деловые ведомости
  • 29.10.25, 10:03

Продажи розничных торговцев выросли: важную роль сыграли топливо и промышленные товары

По данным Департамента статистики, в сентябре 2025 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 893 миллиона евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж увеличился на 4%.
Продажи моторного топлива выросли.
По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, сократившийся в августе объем продаж у предприятий розничной торговли в сентябре вновь стал расти.
«На увеличение объема продаж в основном повлияли предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, а также магазины промышленных товаров. Сокращение объема продаж у продовольственных магазинов в сентябре все же продолжилось: по сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 5%», – пояснила Пихлак.
Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 22%. «На увеличение объема продаж у этих предприятий повлияла более низкая сравнительная база сентября прошлого года и снижение цен на моторное топливо», – уточнила Пихлак.

Объем продаж у магазинов промышленных товаров в сентябре вновь стал расти – по сравнению с тем же периодом прошлого года он увеличился на 6%. Среди магазинов промышленных товаров больше всего, а именно на 29%, объем продаж увеличился у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее.
Объем продаж увеличился на 8% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах, на 5% у аптек и магазинов косметических товаров и на 1% у магазинов текстильных изделий, одежды и обуви. Объем продаж сократился на 6% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Объем продаж сократился на 5% как у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т.н. универмаги), так и у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы.
По сравнению с августом объем продаж у предприятий розничной торговли в сентябре остался на том же уровне. На основе сезонно и календарно откорректированных данных объем продаж в сентябре вырос по сравнению с прошлым месяцем на 2%.
За первые девять месяцев этого года объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3%.
