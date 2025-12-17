Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,03%302,13
  • OMX Riga0,14%938,45
  • OMX Tallinn−0,1%1 993,92
  • OMX Vilnius0,18%1 310
  • S&P 500−1,15%6 721,89
  • DOW 30−0,5%47 871,65
  • Nasdaq −1,78%22 700,71
  • FTSE 1000,92%9 774,32
  • Nikkei 2250,26%49 512,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,52
  • 17.12.25, 18:13

Российский миллиардер хочет купить торговый центр в Финляндии через эстонскую фирму

Российский рублевый миллиардер намерен приобрести торговый центр Zsar, расположенный у российско-финской границы, через дочернюю компанию, зарегистрированную в Эстонии. Объект выставлен на продажу уже три года.
Торговый центр, построенный у финско-российской границы, был предназначен для обслуживания туристов, но сейчас граница закрыта.
  • Торговый центр, построенный у финско-российской границы, был предназначен для обслуживания туристов, но сейчас граница закрыта.
  • Foto: Steffen Trumpf, dpa/Scanpix
Как пишет финское издание Helsingin Sanomat, покупателем торгового центра является российский рублевый миллиардер Виктор Игнатьев, который в ноябре сделал предложение, одобренное собранием кредиторов центра.
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

