Российский миллиардер хочет купить торговый центр в Финляндии через эстонскую фирму
Российский рублевый миллиардер намерен приобрести торговый центр Zsar, расположенный у российско-финской границы, через дочернюю компанию, зарегистрированную в Эстонии. Объект выставлен на продажу уже три года.
Торговый центр, построенный у финско-российской границы, был предназначен для обслуживания туристов, но сейчас граница закрыта.
Foto: Steffen Trumpf, dpa/Scanpix
Как пишет финское издание Helsingin Sanomat, покупателем торгового центра является российский рублевый миллиардер Виктор Игнатьев, который в ноябре сделал предложение, одобренное собранием кредиторов центра.
