Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,03%302,13
  • OMX Riga0,14%938,45
  • OMX Tallinn−0,1%1 993,92
  • OMX Vilnius0,18%1 310
  • S&P 500−0,65%6 756,09
  • DOW 30−0,14%48 049
  • Nasdaq −1,06%22 866,47
  • FTSE 1001,16%9 797,17
  • Nikkei 2250,26%49 512,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,59
  • OMX Baltic0,03%302,13
  • OMX Riga0,14%938,45
  • OMX Tallinn−0,1%1 993,92
  • OMX Vilnius0,18%1 310
  • S&P 500−0,65%6 756,09
  • DOW 30−0,14%48 049
  • Nasdaq −1,06%22 866,47
  • FTSE 1001,16%9 797,17
  • Nikkei 2250,26%49 512,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,59
  • 17.12.25, 16:07

Главой Narva Linna Arendus избран судимый Сергей Горлач, член совета ушел в знак протеста

Совет Фонда развития Нарвы (SA Narva Linna Arendus) в среду, 17 декабря, принял решение назначить Сергея Горлача руководителем и членом правления организации.
Сергей Горлач.
  • Сергей Горлач.
  • Foto: Facebook
В состав совета Narva Linna Arendus входят представители города Нарва – Михаил Стальнухин, являющийся председателем, Михаил Паншин, Александр Пахомов и Владислав Ягер, а также представитель благотворительного Фонда семьи Пийльманн Меэлис Эльдерманн, передает rus.err.ee.
Сергей Горлач был выбран по итогам открытого конкурса, объявленного в сентябре текущего года.
После принятия решения о назначении Горлача представитель Фонда семьи Пийльманн Кристьян Пийльманн заявил, что считает его ошибочным и потенциально рискованным для фонда. По его словам, Narva Linna Arendus получает значительное финансирование из публичных и европейских источников, где к членам правления предъявляются строгие требования, включая отсутствие судимости и безупречную репутацию.

Статья продолжается после рекламы

В связи с этим представитель Меэлис Эльдерманн принял решение покинуть надзорный орган.
В 2023 году Горлач был признан виновным по делу о скупке голосов. На предыдущих выборах он прошел в городской парламент по «Списку Катри Райк».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 14.10.23, 12:07
Кредиторы какао-бизнеса Аркадия Горлача потеряли более 43 млн евро
В результате процедуры банкротства кредиторы какао-компании Аркадии Горлача Nord Cocoa OÜ потеряли более 43 млн евро.
ТОП
  • 03.09.19, 11:00
ТОП: крупные банкротства не обошлись без скандалов
Если самый крупный банкрот прошлого года в свое время генерировал более 33 миллионов евро оборота, то самый крупный банкрот этого года, по последним данным, в год имел оборот 65,2 миллиона евро.
Новости
  • 16.10.25, 06:00
Бизнес на улице в центре Нарвы практически вымер
Путь от автобусного и железнодорожного вокзала Нарвы в центр города или на погранпункт лежит по улице Пушкина. Во многих домах здесь первые этажи отведены под магазины и другие малые предприятия. За последние годы бизнес в начале улицы практически вымер.
Новости
  • 01.03.19, 10:01
Фирмы Горлача объявлены банкротами
Харьюский уездный суд признал какао-фирмы Nord Cocoa и Keila Veskid, которые принадлежат Аркадию Горлачу, банкротами.
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.12.25, 19:07
Крайне необычным способом: Таавет Хинрикус получил рекордные для Эстонии дивиденды
Почти 100 млн евро!
2
Новости
  • 14.12.25, 11:54
Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов
3
ТОП
  • 15.12.25, 17:14
ТОП обрабатывающей промышленности возглавила семейная компания Малюгиных
4
Новости
  • 12.12.25, 14:41
Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя
5
Новости
  • 16.12.25, 09:51
Прокуратура обвиняет в коррупции двух политиков из Кохтла-Ярве
6
Новости
  • 15.12.25, 19:29
Латвийский суд признал Олега Осиновского виновным в даче крупной взятки

Последние новости

Новости
  • 17.12.25, 17:46
EIS круто меняет стратегию. «Компании оказались зависимы от нас»
Новости
  • 17.12.25, 17:01
ЕЦБ выявил недостатки в риск-моделях SEB и Swedbank
Новости
  • 17.12.25, 16:07
Главой Narva Linna Arendus избран судимый Сергей Горлач, член совета ушел в знак протеста
Подсказка
  • 17.12.25, 15:57
Как владельцу предпринимательского счета не остаться без медстраховки?
Новости
  • 17.12.25, 14:43
Ни кола ни двора: руководство ERIAL опустошило КСО перед банкротством
Новости
  • 17.12.25, 13:25
Эксперт Sorainen: иностранные инвесторы вернулись и совершают крупные сделки
Новости
  • 17.12.25, 12:28
Налоговые поступления стремительно растут
Новости
  • 17.12.25, 11:59
Сингапурский энергетический гигант построит в Пярну единственный в странах Балтии завод по производству метанола

Сейчас в фокусе

«Поскольку дела у компании идут хорошо, я воспользовался возможностью и получил сразу более крупную сумму дивидендов. Эстонскому государству необходимо увеличивать оборонные расходы и повышать качество управления в публичном секторе, модернизировать систему образования. Уплата налогов с честно заработанного дохода — это способ предпринимателя внести вклад в развитие своей страны», – так Хинрикус прокомментировал выплату рекордных дивидендов.
Новости
  • 15.12.25, 19:07
Крайне необычным способом: Таавет Хинрикус получил рекордные для Эстонии дивиденды
Почти 100 млн евро!
«Молодая пенсионерка» Ану Лилль убеждена, что многие люди могли бы быть финансово свободными, если бы распоряжались своим имуществом более разумно.
Биржа
  • 16.12.25, 08:47
Как стать пенсионером: путь инвесторов от наемной работы к жизни за счет портфеля
«Многие были бы финансово свободны, если бы жили иначе»
Александр Малюгин – основатель судостроительной и судоремонтной компании LTH-Baas. В настоящее время он владеет компанией наравне со своим сыном Антоном Малюгиным.
ТОП
  • 15.12.25, 17:14
ТОП обрабатывающей промышленности возглавила семейная компания Малюгиных
Ключевое значение при выплате пособия на трудоспособность имеет брутто-доход человека.
Подсказка
  • 16.12.25, 14:09
Частичная трудоспособность: что важно учитывать в 2026 году?
Жители Эстонии ощущают, что страна стала дорогой – с этим утверждением согласны 87% респондентов.
Новости
  • 16.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: в торговле сохранится острая конкуренция, кино и цветы отошли на второй план
Поскольку моя цель — превзойти среднюю доходность фондовых рынков, в моем портфеле, как правило, должны преобладать акции, которые с высокой вероятностью будут расти быстрее, чем рынок в среднем.
Инвестор Тоомас
  • 16.12.25, 07:00
Инвестор Тоомас: за 24 года опыта я свел выбор акций к четырем простым вопросам
По словам исполнительного директора Amserv Рене Варека, разумно, что дизельные автомобили можно будет использовать ограниченно и в дальнейшем.
Новости
  • 16.12.25, 18:06
Эстонские автодилеры в ожидании важного решения: новые требования могут вытеснить европейские автомобили с рынка
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025