Назад 17.12.25, 16:07 Главой Narva Linna Arendus избран судимый Сергей Горлач, член совета ушел в знак протеста Совет Фонда развития Нарвы (SA Narva Linna Arendus) в среду, 17 декабря, принял решение назначить Сергея Горлача руководителем и членом правления организации.

Сергей Горлач.

Foto: Facebook

В состав совета Narva Linna Arendus входят представители города Нарва – Михаил Стальнухин, являющийся председателем, Михаил Паншин, Александр Пахомов и Владислав Ягер, а также представитель благотворительного Фонда семьи Пийльманн Меэлис Эльдерманн, передает rus.err.ee.

Сергей Горлач был выбран по итогам открытого конкурса, объявленного в сентябре текущего года.

После принятия решения о назначении Горлача представитель Фонда семьи Пийльманн Кристьян Пийльманн заявил, что считает его ошибочным и потенциально рискованным для фонда. По его словам, Narva Linna Arendus получает значительное финансирование из публичных и европейских источников, где к членам правления предъявляются строгие требования, включая отсутствие судимости и безупречную репутацию.

В связи с этим представитель Меэлис Эльдерманн принял решение покинуть надзорный орган.

В 2023 году Горлач был признан виновным по делу о скупке голосов. На предыдущих выборах он прошел в городской парламент по «Списку Катри Райк».