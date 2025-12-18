Назад 18.12.25, 07:00 «Игра на тоненького» оправдана, лишь если войны не будет, а экономика пойдет на поправку Иностранные банки могут не дать Эстонии следующий кредит, потому что занимает не только государство. Частный сектор в последние годы берет все больше кредитов у местных банков, а те, в свою очередь, – у международных. И на риски ликвидности уже указывает эстонский центробанк. Реальных, не кредитных, денег в стране становится все меньше, указывает на проблему бывший советник мэра Таллинна Дмитрий Куликов.

Бюджет следующего года обещает всем рост доходов. Но не за счет роста экономики, а за счет невероятного объема кредитов, который только обостряет структурные проблемы государственных финансов, отодвигая их на потом и ставя под угрозу кредитоспособность страны.

В третьем чтении бюджета на следующий год глава финансовой комиссии, реформистка Аннели Аккерман заверила своих коллег, что в 2026 году экономика улучшится, инфляция снизится, а трудовая занятость вырастет, как и пенсии. Когда я слушал ее выступление перед парламентом непосредственно перед принятием главного финансового документа страны на следующий год, я постепенно погружался в предрождественскую эйфорию, и мой разум унесся в страну с молочными реками и кисельными берегами. Насколько красочно и прекрасно выглядело будущее, которое рисовала с трибуны Рийгикогу уважаемая слуга народа.

Светлое будущее уже завтра

Тут тебе и индексация пенсий на 44 евро (330 млн евро), и 10-процентное повышение зарплат бюджетникам (170 млн), и увеличение инвестиций почти на 1 млрд. Куда ни глянь, везде рост доходов у разных слоев населения и категорий граждан. От младенцев и до содержания престарелых в домах призрения.

Аккерман заявила, что затянувшемуся со времен пандемии кризису или кризисам по всем историческим параметрам давно уже пора перестать бушевать. Бюджетная политика 2026 года, по ее словам, должна простимулировать эстонскую экономику, что уже в 2027-м приведет к росту доходов, считает она. Но проблемы есть, посетовала депутат. Правда, они внешние – угроза со стороны России требует увеличения оборонного бюджета. Ну что ж, дело важное. Защита людей, городов, инфраструктуры и независимости – играет ключевую роль в том числе и для экономики. Инвестиции идут туда, где все спокойно и стабильно. Логика понятна: в условиях, когда восточный сосед продолжает агрессивную войну против Украины и представляет реальную угрозу для нас, расходы на оборону должны быть увеличены. Как только угроза перестанет быть актуальной, эти расходы можно будет легко направить на другие нужды или уменьшить дефицит бюджета. Но прежде, чем мы достигнем этой стадии, деньги надо потратить на увеличение обороноспособности страны, поставить на ноги собственные предприятия ВПК. Следующий год предшествует году, когда состоятся парламентские выборы. Именно они и являются одной из основных причин составления такого бюджета. Рейтинг у Партии реформ, не говоря уже о «Ээсти 200», упал до исторического минимума, доверие к премьер-министру никакое. Поэтому ситуацию надо исправлять. Исправлять то, за что народ невзлюбил реформистов. Не только за повышение налогов, но и за обещания, что налоги повышаться не будут. И пошла раздача денег. Что логично, ведь это самый быстрый способ завоевать любовь избирателя. Да, военная угроза никуда не делась, но ведь расходы на оборонку, а они в следующем году составят рекордные 5 с лишним процентов от ВВП, пойдут не только на закупку вооружения и боеприпасов, но и на строительство инфраструктуры. И это тоже весомая строка в бюджете. Это строительство казарм, складов боеприпасов, укрытий для техники, адаптация главных транспортных сообщений под переброску техники, закупка амуниции и продовольствия. Укрепление морских портов, в частности, Минной гавани, и строительство военных городков по стандартам НАТО. То есть все эти многомиллионные инвестиции пойдут в строительство, что не может не радовать предпринимателей. Дефицит на максималках 500 млн пойдут на выполнение обещания реформистов об отмене «налогового горба», то есть о равном и стандартном для всех необлагаемом налогом минимуме. Как утверждает Аккерманн, эта мера больше всего скажется на обычных людях, которые сегодня получают около 2000 евро.

Прекрасно, но разве не мы еще в начале года боролись с инфляцией, когда увольняли чиновников и сокращали различные статьи расходов публичного сектора? А теперь опять подливаем масла в огонь?

Ок, выравнивание налоговой нагрузки – может быть, и благое дело, но от такого изменения выиграют очень состоятельные жители. Ну, а те, кто получал мало, так и продолжат получать мало. По разным подсчетам, 114 млн евро из 500 пойдут на улучшение жизни тех людей, кто сегодня в этом не нуждается. Эти деньги не будут выделены тем, кто живет в абсолютной бедности, пенсионерам или людям с ограниченными возможностями. Они пойдут в карман потенциальных избирателей реформистов.

Но нельзя забывать, что Эстония увеличивает свой бюджетный дефицит до 4,5%, что почти рекорд, не считая пандемийные времена в 2020 году, когда коалиция EKREIKE довела дефицит до 5,5%.

Так вот Партия реформ, которая всегда строго ратовала за бюджетную дисциплину, сегодня спряталась за максимально разрешенное послабление по части дефицита бюджета, допущенное Еврокомиссией в связи с увеличением расходов на оборону. Станет ли это временное послабление постоянным, можно лишь догадываться.

Одной рукой мы повышаем зарплаты, другой сокращаем рабочие места и услуги в публичном секторе.

Более того, политики правящей коалиции делают это за счет гигантского кредита, который увеличит закредитованность Эстонии. Если правительства Эстонии будут брать деньги в долг с такой скоростью, то уже через четыре года расходы на обслуживание кредитов, то есть выплаты по процентам, достигнут 450 млн евро в год.

То есть, каждый человек будет отдавать почти 4 процента, которые он платит государству в виде подоходного налога, иностранным банкам. На развитие денег не останется, они пойдут только на текущие неизменные расходы и выплаты по процентам.

Но и тут кроется риск, что иностранные банки могут не дать нам следующий кредит, потому что занимает не только государство. Частный сектор в последние годы берет все больше кредитов у местных банков, а те, в свою очередь, у международных. И на риски ликвидности у наших банков уже указывает эстонский центробанк. То есть, реальных, не кредитных, денег в стране становится все меньше.

«Игра на тоненького»

В итоге мы имеем резкий рост дефицита (4,5%) и внешнего долга (до 26%), плюс увеличение долга на 1,7 млрд евро за год. Понятно желание правящей коалиции понравиться избирателю и поднять рейтинги. Но здесь политикам-реформистам стоит уповать только на внешнеэкономические и политические факторы.

«Игра на тоненького» оправдана лишь в том случае, если военная угроза не реализуется, а экономика действительно пойдет на поправку, при этом придавив инфляцию. Иначе в конце следующего года мы окажемся ровно в такой же ситуации, как и сегодня, но сумма, которая будет необходима для оплаты текущих постоянных расходов, будет гораздо больше. Соответственно, и кредит придется брать больше. Временная мера может стать постоянной, а временный должник рискует превратиться в хронического.

Не стоит также забывать, что правительством запущена программа сокращения расходов. То есть, одной рукой мы повышаем зарплаты, другой сокращаем рабочие места и услуги в публичном секторе. Эффективная деятельность государства не означает сокращения его услуг. Не означает отказа от социальной поддержки, культуры и спорта, регионального развития, поддержки меньшинств и инвестиций вне оборонной отрасли.

Поэтому будем надеяться, что экономический рост все же случится, инфляция будет пульсировать на минимальном уровне, а война в Украине закончится перемирием. Ведь структурно проблема дефицита не решена. Нет никакого долгосрочного плана о возвращении к нормальной бюджетной политике после 2026 года. Сегодня такой бюджет оправдан лишь с точки зрения безопасности и геополитического кризиса.

Но будем оптимистами. Последняя статистика бюджетных поступлений в октябре дает надежду, что экономика сдюжит и вытянет себя за волосы из болота кризиса. Но если он затянется, мы окажемся в очень уязвимом положении. Поэтому сегодня правительство не реформирует государственный бюджет. Оно просто откладывает сложные решения.