Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,22%302,69
  • OMX Riga0,23%939,23
  • OMX Tallinn0,12%1 998,3
  • OMX Vilnius0,25%1 310,93
  • S&P 500−1,16%6 721,43
  • DOW 30−0,47%47 885,97
  • Nasdaq −1,81%22 693,32
  • FTSE 1000,02%9 776,49
  • Nikkei 225−1,03%49 001,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,17
  • OMX Baltic0,22%302,69
  • OMX Riga0,23%939,23
  • OMX Tallinn0,12%1 998,3
  • OMX Vilnius0,25%1 310,93
  • S&P 500−1,16%6 721,43
  • DOW 30−0,47%47 885,97
  • Nasdaq −1,81%22 693,32
  • FTSE 1000,02%9 776,49
  • Nikkei 225−1,03%49 001,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,17
  • 18.12.25, 06:00

Штаб-квартирой скандального Äripank завладели светские хуторяне из Пылва

Дом в Старом Таллинне достался пестрой компании: пожилой мастерице по мужским стрижкам, светскому льву, зарабатывающему на клининге, стремящейся к финансовой свободе сотруднице биотехнологической компании и юристу. Всех четверых объединяет фонд, зарегистрированный на хуторе в Пылвамаа.
Бывший центральный офис скандального банка, работавшего с россиянами, теперь принадлежит фонду из Пылвамаа. При ближайшем рассмотрении за ним обнаруживается целая сеть связанных между собой фирм.
  • Бывший центральный офис скандального банка, работавшего с россиянами, теперь принадлежит фонду из Пылвамаа. При ближайшем рассмотрении за ним обнаруживается целая сеть связанных между собой фирм.
  • Foto: Алексей Шишкин
На фоне ликвидации TBB pank, более известного под старым именем Tallinna Äripank, сменили хозяев в том числе его недвижимые активы. Так, принадлежавший банку роскошный гостиничный комплекс «Три сестры» достался компании Tallinn City Apartments OÜ. Под руководством совладельца компании, предпринимателя Михкеля Рандрюйта пустовавший несколько лет отель удалось вновь открыть для гостей. А вот офис банка в Старом городе, на улице Вана-Виру, 7 достался куда менее публичной фирме.
Здание центрального офиса TBB сменило хозяев в начале 2025 года. Новым собственником стал загадочный фонд пылваских хуторян – он едва ведет деятельность, у него нет сотрудников, зато владельцы покупают недвижимость в Старом Таллинне и предлагают в аренду Rolls Royce.
Фонд Nõmmiku Talu SA зарегистрирован на хуторе Румму, среди болот Валгесоо в волости Пылва, уезда Пылвамаа. В 2024 году он при нуле сотрудников показал нулевой оборот. В 2025 году во втором и третьем квартале его оборот составил 10 543 евро и 3718 евро соответственно, при все том же отсутствии работников. Собственный капитал фирмы составляет 25 000 евро. Уставной вид деятельности «Прочие виды управления недвижимостью или деятельность, связанная с управлением».

Статья продолжается после рекламы

Четверо хуторян в Старом Таллинне
Исполнительный руководитель фонда – юрист Анто Варику, руководитель и единственный владелец фирмы AVP Law OÜ и еще ряда компаний, которые не ведут деятельность или демонстрируют нулевой оборот.
Основной бенефициар – предприниматель Марек Ныммик, также входящий в совет фонда. Он хозяин предприятия по уборке промышленных зданий Hansaclean OÜ. У этой фирмы всего один сотрудник при почти миллионном прогнозе выручки на 2025 год. Клининговая фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и фонд Nõmmiku talu, на хуторе Румму в Пылвамаа.
Ликвидация TBB pank
В 2025 году Финансовая инспекция разрешила старейшему коммерческому банку Эстонии AS TBB pank (бывший Tallinna Äripank) начать добровольную ликвидацию и аннулировала его банковскую лицензию.
Несмотря на формально достаточную капитализацию и прибыль в 2023 году, руководство признало бизнес неустойчивым: банк не смог найти инвестора, а после ограничений регулятора из‑за серьезных недостатков в системе противодействия отмыванию денег фактически лишился ключевых источников дохода.
Кредитный портфель TBB примерно на 36 млн евро был продан банку LHV со скидкой, а клиенты уведомлены о ликвидации. Исторически банк был тесно связан с российским бизнесом и офшорными клиентами, что долгое время вызывало претензии надзорных органов и в итоге привело к постепенному сворачиванию деятельности.
Еще один член совета – Кярт Крийза, предпринимательница в сфере финансов и медицинских технологий. Кроме «хуторского» фонда она входит в правление кредитно-сберегательного общества Raha on Vaba hoiu-laenuühistu TÜH, владеет и руководит инвестиционной компанией Platinum Invest OÜ и несколькими другими фирмами. На LinkedIn основным местом работы она указывает ирландскую медтех-компанию ICON plc, в ней Крийз занимает должность руководителя местных клинических испытаний.
Четвертая участница совета – Малле Румма 1949 года рождения. До 2020 года она работала в качестве предпринимателя-физического лица (FIE) и была мужским парикмахером.
Светские львы в лимузинах и Rolls Royce
Недавно на здании бывшего банка установили новую вывеску – с адресом MBlux.eu. Это сайт агентства элитарных перевозок, которое организует городские экскурсии, туры, организацию мероприятий, свадебные услуги, деловые встречи, поездки на природу, а также услуги личной охраны/безопасности. Компания акцентирует, что ее услуги рассчитаны на VIP-аудиторию.

Горячие новости

  • 16.12.25, 18:06
Эстонские автодилеры в ожидании важного решения: новые требования могут вытеснить европейские автомобили с рынка
  • 14.12.25, 11:54
Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов
  • 13.12.25, 12:08
«Радио не слушаю, газеты не читаю»: руководитель небольшой строительной компании о том, как работать без оглядки на рынок
  • KM
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Один из автомобилей с сайта фирмы. Регистр эстонского транспортного департамента не знает о машине с таким шикарным номером. Снимок сделан в квартале Торнимяэ, где в том числе расположен офис AVP Law OÜ Анто Варику.
  • Один из автомобилей с сайта фирмы. Регистр эстонского транспортного департамента не знает о машине с таким шикарным номером. Снимок сделан в квартале Торнимяэ, где в том числе расположен офис AVP Law OÜ Анто Варику.
  • Foto: MBlux.eu
MBlux хвастает парком автомобилей от микроавтобусов Mercedes Sprinter до S-класса и даже готова прокатить клиентов на лимузине или винтажном Rolls Royce 5.

Статья продолжается после рекламы

На сайте не указано юридическое лицо, под которым ведется бизнес. Но специфика деятельности совпадает с третьей фирмой, руководителем которой числится Марек Ныммек, – учрежденной в июне 2025 года Full Lux OÜ. 100% фирмы владеет уже упомянутый выше Анто Варику – согласно Коммерческому регистру, его доля оценена в 1 евро. По состоянию на середину декабря 2025 на фирме висят 3044 евро неоплаченной налоговой задолженности.
По данным Коммерческого регистра, всего Марек Ныммик связан с тремя действующими фирмами. В Hansaclean OÜ он единственный собственник и член правления, в Full Lux OÜ – единственный член правления, в Nõmmiku Talu SA – член наблюдательного совета и бенефициар.
Прежде Ныммик был связан с еще двумя компаниями. Существовавшая с 2005 года Marenord OÜ указывала в качестве основного вида деятельности оптовую торговлю. В начале существования предприятия Ныммек был в нем членом правления, а в 2021-2022 на пару с Танелем Уделем занимался ликвидацией.
В 2012-2016 годах Марек Ныммик также был единственным членом правления строительной фирмы Sospitas OÜ.
Обе фирмы своевременно не подавали отчеты о деятельности, были обременены долгами, и в итоге были принудительно удалены из Коммерческого регистра в 2022 и 2016 годах соответственно.
Full Lux тоже функционирует без работников. Единственный оборот фирма показала в третьем квартале этого года – он составил 35 006 евро.
Ключевое лицо в фонде, владеющим теперь зданием бывшего центрального офиса ТВВ – Марек Ныммик. На фото он со своей избранницей, музыкантом и светской дивой Сильвией Ильвес.
  • Ключевое лицо в фонде, владеющим теперь зданием бывшего центрального офиса ТВВ – Марек Ныммик. На фото он со своей избранницей, музыкантом и светской дивой Сильвией Ильвес.
  • Foto: Silvia Ilves Facebook
В светской хронике Эстонии Марек Ныммик мелькает в том числе как партнер виолончелистки и светской дивы Сильвии Ильвес. В социальных сетях Ильвес называет Ныммика «своим принцем» и «наградой жизни». Среди прочего, предприниматель оплатил вечеринку по случаю дня рождения Ильвес в отеле Hilton. В социальных сетях виолончелистка охотно делится совместными фото с Ныммиком в Таллинне, Венеции, Стамбуле, на Кипре – и в том числе видео из лимузинов фирмы Ныммика. Инфлюэнсер активно рекомендует фирму своим подписчикам.
По сведениям издания Kroonika, кроме Ильвес, среди пассажиров, пользующихся услугами фирмы, – австралийский комик Джим Джеффрис, венгерский пианист-виртуоз Петер Бенце и канадский музыкант и клипмейкер Брайан Адамс.
Тайна до середины зимы
Марек Ныммик заявил ДВ, что пока не желает рассказывать об обстоятельствах покупки здания бывшего ТВВ и его грядущем использовании. «Сейчас я не хочу комментировать эту тему и перенес бы ее обсуждение на январь. У меня есть конкретные причины, по которым я сейчас не желаю об этом говорить», – сказал бизнесмен. Остальные члены совета Nõmmiku Talu SA на момент публикации также не ответили на запрос.
Застроенный участок площадью 280 кв. метров на улице Вана-Виру, 7 теперь целиком принадлежащий Nõmmiku Talu SA, формально разделен пополам: 50% земли делового и 50% – жилого назначения. Всего, согласно крепостной книге, в доме, кроме офисов, есть 8 квартир в дворовой части. В 2017 году по этому адресу было создано квартирное товарищество, Tallinn, Vana-Viru tn 7 KÜ, но оно существует только на бумаге, не только не ведя деятельности, но и не имея руководства.
Фасад дома на улице Вана-Виру, 7 в 1920-х годах
  • Фасад дома на улице Вана-Виру, 7 в 1920-х годах
  • Foto: Таллиннский архитектурный музей
Сам дом был построен в XVII столетии. Его задняя часть примыкает к крепостной стене Старого Таллинна. Выходящий на улицу Вана-Виру корпус был перестроен под жилье и коммерцию в 1926 году по проекту архитектора Карла Бурмана. В разное время по этому адресу работали ресторан, часовые мастерские, курсы скорой машинописи для работников советских учреждений, а в 1960-х таллиннцев звали на Вана-Виру, 7 на «консультацию мод». В конце 1980-х годов по этому адресу заработал магазин TEX, торговавший дефицитными товарами за валюту. Это была одна из первых коммерческих финско-эстонских фирм.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 01.08.25, 06:00
Глава TBB: в Нарве у нас было много лояльных клиентов, которые не хотели забирать свои средства
Ликвидация банка TBB продолжается уже несколько месяцев. На данный момент значительная часть его активов нашла новых собственников, а с токсичными иностранными клиентами удалось разобраться еще до ее начала, утверждают ликвидатор банка и его руководитель.
Эпицентр
  • 19.12.24, 06:00
Проклятый старый дом: кто владеет заброшенными зданиями Старого Таллинна?
Туристы хвалят Старый город Таллинна за уют, средневековую красоту и ухоженную «открыточность». Но и на его карте есть темные пятна – заброшенные или не используемые старинные здания. «Деловые ведомости» составили их список, а заодно узнали, кто владеет ветшающими постройками.
Новости
  • 11.03.19, 11:23
Руководители Äripank совершали миллионные сделки с оффшорной компанией
Андрей Жуков и Сергей Элошвили, входящие в правление и круг собственников Tallinna Äripank, получили в общей сложности 3,73 миллиона евро от зарегистрированной на Кипре и активно действовавшей в России оффшорной компании.
Новости
  • 14.03.17, 11:00
Присяжному адвокату грозит необычный арест
В ходе банкротного производства прежней фирмы-собственника отеля Kolm Ode Харьюский уездный суд назначил бывшему члену правления, присяжному адвокату Танелю Мялласу за противодействие ходу банкротного производства наказание в виде трёхдневного ареста.
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.12.25, 18:06
Эстонские автодилеры в ожидании важного решения: новые требования могут вытеснить европейские автомобили с рынка
2
Новости
  • 17.12.25, 06:00
«Это просто произвол»: бизнесмен, потерявший одну компанию, разругался с банком из-за другой
3
Эпицентр
  • 17.12.25, 08:42
Война вокруг банкротства в Палдиски. Глава компании обвиняет одного из владельцев в рейдерстве
4
Новости
  • 16.12.25, 09:51
Прокуратура обвиняет в коррупции двух политиков из Кохтла-Ярве
5
Новости
  • 17.12.25, 14:43
Ни кола ни двора: руководство ERIAL опустошило КСО перед банкротством
6
Новости
  • 17.12.25, 11:34
Европа окончательно упрощает ESG-отчетность: от требований освобождены большинство эстонских компаний

Последние новости

Новости
  • 18.12.25, 09:59
Михал: я понимаю, с какими трудностями сталкиваются жители Эстонии
Эпицентр
  • 18.12.25, 08:42
Елочный бизнес набирает обороты: заблудившиеся курьеры, 80-летний лесник и круглосуточная торговля
Mнения
  • 18.12.25, 07:00
«Игра на тоненького» оправдана, лишь если войны не будет, а экономика пойдет на поправку
Эпицентр
  • 18.12.25, 06:00
Штаб-квартирой скандального Äripank завладели светские хуторяне из Пылва
Биржа
  • 17.12.25, 19:35
Совет директоров Warner Bros отклонил конкурирующее предложение Paramount
Новости
  • 17.12.25, 19:14
Банкротный управляющий, присвоивший полтора миллиона евро, досрочно вышел из тюрьмы
Новости
  • 17.12.25, 18:13
Российский миллиардер хочет купить торговый центр в Финляндии через эстонскую фирму
Новости
  • 17.12.25, 17:46
EIS круто меняет стратегию. «Компании оказались зависимы от нас»

Сейчас в фокусе

«Это просто произвол»: бизнесмен, потерявший одну компанию, разругался с банком из-за другой
Новости
  • 17.12.25, 06:00
«Это просто произвол»: бизнесмен, потерявший одну компанию, разругался с банком из-за другой
Алексей Мюрисеп на протяжении 30 лет был руководителем во всех бизнесах Алексея Чульца и Сергея Пастерса.
Эпицентр
  • 17.12.25, 08:42
Война вокруг банкротства в Палдиски. Глава компании обвиняет одного из владельцев в рейдерстве
По словам исполнительного директора Amserv Рене Варека, разумно, что дизельные автомобили можно будет использовать ограниченно и в дальнейшем.
Новости
  • 16.12.25, 18:06
Эстонские автодилеры в ожидании важного решения: новые требования могут вытеснить европейские автомобили с рынка
Кредитно-сберегательное общество ERIAL одалживало деньги вкладчиков своей дочерней компании, занимавшейся развитием недвижимости. Теперь у «дочки» нет ни недвижимости, ни ипотек в пользу кооператива, которыми и были обеспечены займы.
Новости
  • 17.12.25, 14:43
Ни кола ни двора: руководство ERIAL опустошило КСО перед банкротством
В феврале председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с идеями по смягчению требований ЕС в области устойчивого развития. Вчера же Европарламент проголосовал за еще более мягкие требования, чем предлагала фон дер Ляйен.
Новости
  • 17.12.25, 11:34
Европа окончательно упрощает ESG-отчетность: от требований освобождены большинство эстонских компаний
Поступления от налога с оборота за десять месяцев выросли на 291 млн евро, сообщила заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента (НТД) Райли Роосимаа.
Новости
  • 17.12.25, 12:28
Налоговые поступления стремительно растут
Вели Краави заверил, что у него нет намерения впредь совершать преступления.
Новости
  • 17.12.25, 19:14
Банкротный управляющий, присвоивший полтора миллиона евро, досрочно вышел из тюрьмы
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025