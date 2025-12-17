Штаб-квартирой скандального Äripank завладели светские хуторяне из Пылва

Дом в Старом Таллинне достался пестрой компании: пожилой мастерице по мужским стрижкам, светскому льву, зарабатывающему на клининге, стремящейся к финансовой свободе сотруднице биотехнологической компании и юристу. Всех четверых объединяет фонд, зарегистрированный на хуторе в Пылвамаа.
- Бывший центральный офис скандального банка, работавшего с россиянами, теперь принадлежит фонду из Пылвамаа. При ближайшем рассмотрении за ним обнаруживается целая сеть связанных между собой фирм.
- Foto: Алексей Шишкин
На фоне ликвидации TBB pank, более известного под старым именем Tallinna Äripank, сменили хозяев в том числе его недвижимые активы. Так, принадлежавший банку роскошный гостиничный комплекс «Три сестры» достался компании Tallinn City Apartments OÜ
. Под руководством совладельца компании, предпринимателя Михкеля Рандрюйта пустовавший несколько лет отель удалось вновь открыть для гостей. А вот офис банка в Старом городе, на улице Вана-Виру, 7 достался куда менее публичной фирме.
Здание центрального офиса TBB сменило хозяев в начале 2025 года. Новым собственником стал загадочный фонд пылваских хуторян – он едва ведет деятельность, у него нет сотрудников, зато владельцы покупают недвижимость в Старом Таллинне и предлагают в аренду Rolls Royce.
Фонд Nõmmiku Talu SA
зарегистрирован на хуторе Румму, среди болот Валгесоо в волости Пылва, уезда Пылвамаа. В 2024 году он при нуле сотрудников показал нулевой оборот. В 2025 году во втором и третьем квартале его оборот составил 10 543 евро и 3718 евро соответственно, при все том же отсутствии работников. Собственный капитал фирмы составляет 25 000 евро. Уставной вид деятельности «Прочие виды управления недвижимостью или деятельность, связанная с управлением».
Четверо хуторян в Старом Таллинне
Исполнительный руководитель фонда – юрист Анто Варику, руководитель и единственный владелец фирмы AVP Law OÜ
и еще ряда компаний, которые не ведут деятельность или демонстрируют нулевой оборот.
Основной бенефициар – предприниматель Марек Ныммик, также входящий в совет фонда. Он хозяин предприятия по уборке промышленных зданий Hansaclean OÜ
. У этой фирмы всего один сотрудник при почти миллионном прогнозе выручки на 2025 год. Клининговая фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и фонд Nõmmiku talu, на хуторе Румму в Пылвамаа.
Ликвидация TBB pank
В 2025 году Финансовая инспекция разрешила старейшему коммерческому банку Эстонии AS TBB pank (бывший Tallinna Äripank) начать добровольную ликвидацию и аннулировала его банковскую лицензию.
Несмотря на формально достаточную капитализацию и прибыль в 2023 году, руководство признало бизнес неустойчивым: банк не смог найти инвестора, а после ограничений регулятора из‑за серьезных недостатков в системе противодействия отмыванию денег фактически лишился ключевых источников дохода.
Кредитный портфель TBB примерно на 36 млн евро был продан банку LHV со скидкой, а клиенты уведомлены о ликвидации. Исторически банк был тесно связан с российским бизнесом и офшорными клиентами, что долгое время вызывало претензии надзорных органов и в итоге привело к постепенному сворачиванию деятельности.
Еще один член совета – Кярт Крийза, предпринимательница в сфере финансов и медицинских технологий. Кроме «хуторского» фонда она входит в правление кредитно-сберегательного общества Raha on Vaba hoiu-laenuühistu TÜH, владеет и руководит инвестиционной компанией Platinum Invest OÜ и несколькими другими фирмами. На LinkedIn основным местом работы она указывает ирландскую медтех-компанию ICON plc, в ней Крийз занимает должность руководителя местных клинических испытаний.
Четвертая участница совета – Малле Румма 1949 года рождения. До 2020 года она работала в качестве предпринимателя-физического лица (FIE) и была мужским парикмахером
.
Светские львы в лимузинах и Rolls Royce
Недавно на здании бывшего банка установили новую вывеску – с адресом MBlux.eu. Это сайт агентства элитарных перевозок, которое организует городские экскурсии, туры, организацию мероприятий, свадебные услуги, деловые встречи, поездки на природу, а также услуги личной охраны/безопасности. Компания акцентирует, что ее услуги рассчитаны на VIP-аудиторию.
- Один из автомобилей с сайта фирмы. Регистр эстонского транспортного департамента не знает о машине с таким шикарным номером. Снимок сделан в квартале Торнимяэ, где в том числе расположен офис AVP Law OÜ Анто Варику.
- Foto: MBlux.eu
MBlux хвастает парком автомобилей от микроавтобусов Mercedes Sprinter до S-класса и даже готова прокатить клиентов на лимузине или винтажном Rolls Royce 5.
На сайте не указано юридическое лицо, под которым ведется бизнес. Но специфика деятельности совпадает с третьей фирмой, руководителем которой числится Марек Ныммек, – учрежденной в июне 2025 года Full Lux OÜ
. 100% фирмы владеет уже упомянутый выше Анто Варику – согласно Коммерческому регистру, его доля оценена в 1 евро. По состоянию на середину декабря 2025 на фирме висят 3044 евро неоплаченной налоговой задолженности.
По данным Коммерческого регистра, всего Марек Ныммик связан с тремя действующими фирмами. В Hansaclean OÜ
он единственный собственник и член правления, в Full Lux OÜ – единственный член правления, в Nõmmiku Talu SA
– член наблюдательного совета и бенефициар.
Прежде Ныммик был связан с еще двумя компаниями. Существовавшая с 2005 года Marenord OÜ указывала в качестве основного вида деятельности оптовую торговлю. В начале существования предприятия Ныммек был в нем членом правления, а в 2021-2022 на пару с Танелем Уделем занимался ликвидацией.
В 2012-2016 годах Марек Ныммик также был единственным членом правления строительной фирмы Sospitas OÜ.
Обе фирмы своевременно не подавали отчеты о деятельности, были обременены долгами, и в итоге были принудительно удалены из Коммерческого регистра в 2022 и 2016 годах соответственно.
Full Lux тоже функционирует без работников. Единственный оборот фирма показала в третьем квартале этого года – он составил 35 006 евро.
- Ключевое лицо в фонде, владеющим теперь зданием бывшего центрального офиса ТВВ – Марек Ныммик. На фото он со своей избранницей, музыкантом и светской дивой Сильвией Ильвес.
- Foto: Silvia Ilves Facebook
В светской хронике Эстонии Марек Ныммик мелькает в том числе как партнер виолончелистки и светской дивы Сильвии Ильвес. В социальных сетях Ильвес называет Ныммика «своим принцем» и «наградой жизни». Среди прочего, предприниматель оплатил вечеринку по случаю дня рождения Ильвес в отеле Hilton. В социальных сетях виолончелистка охотно делится совместными фото с Ныммиком в Таллинне, Венеции, Стамбуле, на Кипре – и в том числе видео из лимузинов фирмы Ныммика
. Инфлюэнсер активно рекомендует фирму
своим подписчикам.
По сведениям издания Kroonika
, кроме Ильвес, среди пассажиров, пользующихся услугами фирмы, – австралийский комик Джим Джеффрис, венгерский пианист-виртуоз Петер Бенце и канадский музыкант и клипмейкер Брайан Адамс.
Тайна до середины зимы
Марек Ныммик заявил ДВ, что пока не желает рассказывать об обстоятельствах покупки здания бывшего ТВВ и его грядущем использовании. «Сейчас я не хочу комментировать эту тему и перенес бы ее обсуждение на январь. У меня есть конкретные причины, по которым я сейчас не желаю об этом говорить», – сказал бизнесмен. Остальные члены совета Nõmmiku Talu SA на момент публикации также не ответили на запрос.
Застроенный участок площадью 280 кв. метров на улице Вана-Виру, 7 теперь целиком принадлежащий Nõmmiku Talu SA
, формально разделен пополам: 50% земли делового и 50% – жилого назначения. Всего, согласно крепостной книге, в доме, кроме офисов, есть 8 квартир в дворовой части. В 2017 году по этому адресу было создано квартирное товарищество, Tallinn, Vana-Viru tn 7 KÜ
, но оно существует только на бумаге, не только не ведя деятельности, но и не имея руководства.
- Фасад дома на улице Вана-Виру, 7 в 1920-х годах
- Foto: Таллиннский архитектурный музей
Сам дом был построен в XVII столетии. Его задняя часть примыкает к крепостной стене Старого Таллинна. Выходящий на улицу Вана-Виру корпус был перестроен под жилье и коммерцию в 1926 году по проекту архитектора Карла Бурмана. В разное время по этому адресу работали ресторан, часовые мастерские, курсы скорой машинописи для работников советских учреждений, а в 1960-х таллиннцев звали на Вана-Виру, 7 на «консультацию мод». В конце 1980-х годов по этому адресу заработал магазин TEX, торговавший дефицитными товарами за валюту. Это была одна из первых коммерческих финско-эстонских фирм.
