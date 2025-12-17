Назад 18.12.25, 06:00 Штаб-квартирой скандального Äripank завладели светские хуторяне из Пылва Дом в Старом Таллинне достался пестрой компании: пожилой мастерице по мужским стрижкам, светскому льву, зарабатывающему на клининге, стремящейся к финансовой свободе сотруднице биотехнологической компании и юристу. Всех четверых объединяет фонд, зарегистрированный на хуторе в Пылвамаа.

Бывший центральный офис скандального банка, работавшего с россиянами, теперь принадлежит фонду из Пылвамаа. При ближайшем рассмотрении за ним обнаруживается целая сеть связанных между собой фирм.

Foto: Алексей Шишкин

На фоне ликвидации TBB pank, более известного под старым именем Tallinna Äripank, сменили хозяев в том числе его недвижимые активы. Так, принадлежавший банку роскошный гостиничный комплекс «Три сестры» достался компании Tallinn City Apartments OÜ . Под руководством совладельца компании, предпринимателя Михкеля Рандрюйта пустовавший несколько лет отель удалось вновь открыть для гостей. А вот офис банка в Старом городе, на улице Вана-Виру, 7 достался куда менее публичной фирме.

Здание центрального офиса TBB сменило хозяев в начале 2025 года. Новым собственником стал загадочный фонд пылваских хуторян – он едва ведет деятельность, у него нет сотрудников, зато владельцы покупают недвижимость в Старом Таллинне и предлагают в аренду Rolls Royce.

Фонд Nõmmiku Talu SA зарегистрирован на хуторе Румму, среди болот Валгесоо в волости Пылва, уезда Пылвамаа. В 2024 году он при нуле сотрудников показал нулевой оборот. В 2025 году во втором и третьем квартале его оборот составил 10 543 евро и 3718 евро соответственно, при все том же отсутствии работников. Собственный капитал фирмы составляет 25 000 евро. Уставной вид деятельности «Прочие виды управления недвижимостью или деятельность, связанная с управлением».

Статья продолжается после рекламы

Один из автомобилей с сайта фирмы. Регистр эстонского транспортного департамента не знает о машине с таким шикарным номером. Снимок сделан в квартале Торнимяэ, где в том числе расположен офис AVP Law OÜ Анто Варику.

Foto: MBlux.eu

MBlux хвастает парком автомобилей от микроавтобусов Mercedes Sprinter до S-класса и даже готова прокатить клиентов на лимузине или винтажном Rolls Royce 5.

Статья продолжается после рекламы

На сайте не указано юридическое лицо, под которым ведется бизнес. Но специфика деятельности совпадает с третьей фирмой, руководителем которой числится Марек Ныммек, – учрежденной в июне 2025 года Full Lux OÜ . 100% фирмы владеет уже упомянутый выше Анто Варику – согласно Коммерческому регистру, его доля оценена в 1 евро. По состоянию на середину декабря 2025 на фирме висят 3044 евро неоплаченной налоговой задолженности.

По данным Коммерческого регистра, всего Марек Ныммик связан с тремя действующими фирмами. В Hansaclean OÜ он единственный собственник и член правления, в Full Lux OÜ – единственный член правления, в Nõmmiku Talu SA – член наблюдательного совета и бенефициар. Прежде Ныммик был связан с еще двумя компаниями. Существовавшая с 2005 года Marenord OÜ указывала в качестве основного вида деятельности оптовую торговлю. В начале существования предприятия Ныммек был в нем членом правления, а в 2021-2022 на пару с Танелем Уделем занимался ликвидацией. В 2012-2016 годах Марек Ныммик также был единственным членом правления строительной фирмы Sospitas OÜ. Обе фирмы своевременно не подавали отчеты о деятельности, были обременены долгами, и в итоге были принудительно удалены из Коммерческого регистра в 2022 и 2016 годах соответственно.

Full Lux тоже функционирует без работников. Единственный оборот фирма показала в третьем квартале этого года – он составил 35 006 евро.

Ключевое лицо в фонде, владеющим теперь зданием бывшего центрального офиса ТВВ – Марек Ныммик. На фото он со своей избранницей, музыкантом и светской дивой Сильвией Ильвес.

Foto: Silvia Ilves Facebook

В светской хронике Эстонии Марек Ныммик мелькает в том числе как партнер виолончелистки и светской дивы Сильвии Ильвес. В социальных сетях Ильвес называет Ныммика «своим принцем» и «наградой жизни». Среди прочего, предприниматель оплатил вечеринку по случаю дня рождения Ильвес в отеле Hilton. В социальных сетях виолончелистка охотно делится совместными фото с Ныммиком в Таллинне, Венеции, Стамбуле, на Кипре – и в том числе видео из лимузинов фирмы Ныммика . Инфлюэнсер активно рекомендует фирму своим подписчикам.

По сведениям издания Kroonika , кроме Ильвес, среди пассажиров, пользующихся услугами фирмы, – австралийский комик Джим Джеффрис, венгерский пианист-виртуоз Петер Бенце и канадский музыкант и клипмейкер Брайан Адамс.

Тайна до середины зимы

Марек Ныммик заявил ДВ, что пока не желает рассказывать об обстоятельствах покупки здания бывшего ТВВ и его грядущем использовании. «Сейчас я не хочу комментировать эту тему и перенес бы ее обсуждение на январь. У меня есть конкретные причины, по которым я сейчас не желаю об этом говорить», – сказал бизнесмен. Остальные члены совета Nõmmiku Talu SA на момент публикации также не ответили на запрос.

Застроенный участок площадью 280 кв. метров на улице Вана-Виру, 7 теперь целиком принадлежащий Nõmmiku Talu SA , формально разделен пополам: 50% земли делового и 50% – жилого назначения. Всего, согласно крепостной книге, в доме, кроме офисов, есть 8 квартир в дворовой части. В 2017 году по этому адресу было создано квартирное товарищество, Tallinn, Vana-Viru tn 7 KÜ , но оно существует только на бумаге, не только не ведя деятельности, но и не имея руководства.

Фасад дома на улице Вана-Виру, 7 в 1920-х годах

Foto: Таллиннский архитектурный музей