В Эстонии выросла доля людей, живущих в абсолютной бедности По данным Департамента статистики, в 2024 году 19,4% населения Эстонии жили в относительной бедности, тогда как 3,3% – в абсолютной бедности.

Foto: Liis Treimann

По сравнению с 2023 годом доля населения, проживающего в относительной бедности, снизилась на 0,8 процентного пункта, при этом доля населения, проживающего в условиях абсолютной бедности, выросла на 0,6 пункта, пишет rus.err.ee

В относительной бедности находились около 263 200 человек, чей доход на домохозяйство был ниже 858 евро в месяц. Наибольшее снижение зафиксировано среди одиноких пожилых людей старше 65 лет. В этой категории 62% жили в относительной бедности, что стало минимумом за 13 лет. Положительная динамика объясняется увеличением стажа работы и ростом средней пенсии.

Среди семей с одним родителем в относительной бедности проживало 37,9%, что на 7,4 процентных пункта больше, чем годом ранее. Основными причинами стали снижение пособий и падение уровня занятости.

Выросло число людей, которые не в состоянии себя содержать

Уровень абсолютной бедности показывает, какая часть населения не в состоянии себя содержать. Месячный доход этих людей с учетом состава домохозяйства в 2024 году был меньше 346 евро, т.е. ниже расчетного прожиточного минимума. В прошлом году в абсолютной бедности проживало около 44 400 человек, т.е. на 8000 человек больше, чем годом ранее.

Больше всего уровень абсолютной бедности в 2024 году вырос среди домохозяйств с родителем-одиночкой, а также пар с одним ребенком. В прошлом году в абсолютной бедности проживало 11% домохозяйств с родителем-одиночкой и 4,6% пар с одним ребенком. Уровень абсолютной бедности в прошлом году снизился среди бездетных домохозяйств на 0,7 процентных пункта и вырос среди домохозяйств с детьми на 1,8 процентных пункта.