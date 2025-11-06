Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,16%292,25
  • OMX Riga0,19%916,93
  • OMX Tallinn0,14%1 912,06
  • OMX Vilnius0,37%1 263,35
  • S&P 500−0,64%6 752,83
  • DOW 30−0,56%47 047,08
  • Nasdaq −1,1%23 242,39
  • FTSE 100−0,41%9 736,78
  • Nikkei 2251,34%50 883,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,6
  • OMX Baltic0,16%292,25
  • OMX Riga0,19%916,93
  • OMX Tallinn0,14%1 912,06
  • OMX Vilnius0,37%1 263,35
  • S&P 500−0,64%6 752,83
  • DOW 30−0,56%47 047,08
  • Nasdaq −1,1%23 242,39
  • FTSE 100−0,41%9 736,78
  • Nikkei 2251,34%50 883,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,6
  • 06.11.25, 14:16

В Эстонии выросла доля людей, живущих в абсолютной бедности

По данным Департамента статистики, в 2024 году 19,4% населения Эстонии жили в относительной бедности, тогда как 3,3% – в абсолютной бедности.
В Эстонии выросла доля людей, живущих в абсолютной бедности
  • Foto: Liis Treimann
По сравнению с 2023 годом доля населения, проживающего в относительной бедности, снизилась на 0,8 процентного пункта, при этом доля населения, проживающего в условиях абсолютной бедности, выросла на 0,6 пункта, пишет rus.err.ee.
В относительной бедности находились около 263 200 человек, чей доход на домохозяйство был ниже 858 евро в месяц. Наибольшее снижение зафиксировано среди одиноких пожилых людей старше 65 лет. В этой категории 62% жили в относительной бедности, что стало минимумом за 13 лет. Положительная динамика объясняется увеличением стажа работы и ростом средней пенсии.
Среди семей с одним родителем в относительной бедности проживало 37,9%, что на 7,4 процентных пункта больше, чем годом ранее. Основными причинами стали снижение пособий и падение уровня занятости.

Статья продолжается после рекламы

Выросло число людей, которые не в состоянии себя содержать
Уровень абсолютной бедности показывает, какая часть населения не в состоянии себя содержать. Месячный доход этих людей с учетом состава домохозяйства в 2024 году был меньше 346 евро, т.е. ниже расчетного прожиточного минимума. В прошлом году в абсолютной бедности проживало около 44 400 человек, т.е. на 8000 человек больше, чем годом ранее.
Больше всего уровень абсолютной бедности в 2024 году вырос среди домохозяйств с родителем-одиночкой, а также пар с одним ребенком. В прошлом году в абсолютной бедности проживало 11% домохозяйств с родителем-одиночкой и 4,6% пар с одним ребенком. Уровень абсолютной бедности в прошлом году снизился среди бездетных домохозяйств на 0,7 процентных пункта и вырос среди домохозяйств с детьми на 1,8 процентных пункта.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 12.08.25, 12:53
Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии
В странах Балтии выход на пенсию часто означает финансовые трудности – в Эстонии доходы пенсионеров в среднем составляют всего 34% от их последней заработной платы.
Mнения
  • 07.08.25, 08:04
Андрей Деменков: минимальная зарплата губит регионы
Многие экономисты давно уже задаются вопросом: не угодила ли Эстония в «ловушку среднего дохода», при которой чрезмерно высокая относительно производительности труда средняя зарплата тормозит развитие страны. Минимальная же зарплата у нас уже совершенно точно не соответствует возможностям экономики, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Новости
  • 20.01.17, 06:30
Изменение: размер пенсий будет зависеть не от зарплаты, а от рабочего стажа
Правительство приняло решение, в соответствии с которым размер пенсии I ступени будет зависеть не от зарплаты, как прежде, а от трудового стажа.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
2
Новости
  • 05.11.25, 09:55
Гендиректор КаПо о задержанном Олеге Беседине: он очень четко понимал, чем занимается
Обновлено 6.11 в 13:41
3
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки
4
Подсказка
  • 05.11.25, 06:00
Революция в сфере учета не за горами: как изменится роль бухгалтера?
5
Новости
  • 04.11.25, 14:28
Департамент конкуренции: слияние двух крупнейших порталов недвижимости было ошибкой
6
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?

Последние новости

Новости
  • 06.11.25, 17:36
Топливные фирмы предупреждают о росте цен: «Могут случится неприятности»
Новости
  • 06.11.25, 16:51
Сеть автозаправок увеличила прибыль и выплатила щедрые дивиденды
Новости
  • 06.11.25, 16:00
Две новые инфосистемы и закон: министерство пытается облегчить жизнь бизнесу
Новости
  • 06.11.25, 15:46
Новая иммиграционная квота согласована, однако нынешняя использована лишь наполовину
Новости
  • 06.11.25, 14:16
В Эстонии выросла доля людей, живущих в абсолютной бедности
Новости
  • 06.11.25, 13:50
Sportland сохранил прежние показатели, несмотря на конфликт собственников
Новости
  • 06.11.25, 12:36
Продавцы компьютеров: покупатели вернулись, но больше не совершают спонтанных покупок
Новости
  • 06.11.25, 12:24
Salvest инвестирует 3 млн евро: объем производства утроится

Сейчас в фокусе

Олег Беседин ранее уже бывал фигурантом ежегодника КаПо.
Новости
  • 05.11.25, 09:55
Гендиректор КаПо о задержанном Олеге Беседине: он очень четко понимал, чем занимается
Обновлено 6.11 в 13:41
ИИ даст бухгалтеру сверхспособности, а те, кто быстрее всех освоят новые технологии, выиграют в конкурентоспособности.
Подсказка
  • 05.11.25, 06:00
Революция в сфере учета не за горами: как изменится роль бухгалтера?
Долгие годы были подозрения, что магнат Маргус Линнамяэ владеет контрольным пакетом акций Confido. В 2022 году бизнес начал открыто переходить в его руки.
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки
Глава британского банка LHV Group Эрки Килу.
Биржа
  • 05.11.25, 10:26
LHV Group получил штраф от Европейского центрального банка
Акция Incap принесла мне за три года убыток в 1500 евро, и нет никаких признаков того, что она начнет быстро расти. На фото – руководитель Incap Отто Пукк.
Инвестор Тоомас
  • 05.11.25, 14:53
Инвестор Тоомас: я начал генеральную уборку и выставил первые акции на продажу
Биткоин, как самая известная и крупнейшая криптовалюта, дает представление о направлении рынка, но в последнее время и другие криптоактивы все отчетливее сигнализируют об ухудшении настроений.
Биржа
  • 04.11.25, 16:14
Инвесторов в криптовалюту охватил «экстремальный страх»
Глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон на саммите в Гонконге.
Биржа
  • 04.11.25, 19:01
Боссы с Уолл-стрит предупреждают: на фондовых рынках растет риск спада
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025