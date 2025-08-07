Назад 07.08.25, 08:04 Андрей Деменков: минимальная зарплата губит регионы Многие экономисты давно уже задаются вопросом: не угодила ли Эстония в «ловушку среднего дохода», при которой чрезмерно высокая относительно производительности труда средняя зарплата тормозит развитие страны. Минимальная же зарплата у нас уже совершенно точно не соответствует возможностям экономики, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.

Андрей Деменков.

Foto: Личный архив

В последние месяцы борьба вокруг минимальной зарплаты в Эстонии приобрела новые очертания. Если раньше споры касались в основном темпов роста, то теперь к ним добавился еще один, куда более острый аспект: насколько уместно навязывать одинаковую минималку Таллинну и регионам.

Осенью я писал в «ДВ», что аппетиты профсоюзов, которых активно поддерживают социал-демократы, если они добьются резкого повышения минимальной зарплаты, могут уничтожить многие малооплачиваемые рабочие места в уездах и вместо обещанного роста благосостояния привести к росту бедности. К счастью, работодатели и правительство настояли на компромиссном решении – и с 1 января 2025 года минималка выросла на 8% вместо запрошенных 12%. Но, как показывает практика, для уездов и это уже слишком много.

Союз малых и средних предприятий Эстонии (EVEA) и некоторые муниципалитеты выступили недавно с предложением отказаться от фиксированной минимальной заработной платы или хотя бы позволить уездам принимать свои ставки в соответствии с их экономическими реалиями. Обращение ясно показывает: для провинции ситуация становится критической. Минимальная зарплата, задуманная как средство борьбы с неравенством, вполне может стать его катализатором.

Придать гибкость или отменить совсем

На этом фоне предложение о введении региональной минималки или хотя бы о механизме корректировки по зонам выглядит вполне логично. Это может показаться радикальным, но в других странах Европы такие подходы существуют. Например, в Германии действует сложная система отраслевых соглашений, а в США минималка устанавливается на уровне штатов и городов. В Польше и Чехии, хотя ставка едина, имеются иные инструменты компенсации региональных различий.

В Эстонии пока предпочитают закрыть на это глаза. Профсоюзы уверены, что любая регионализация приведет к снижению доходов и усилению эксплуатации. Социал-демократы считают минималку важнейшим элементом социальной защиты. Но при этом никто из них не предлагает решения для бизнесов в Вильяндимаа или Йыгевамаа, которые просто не могут платить такие ставки.

В результате мы получаем неумолимое усиление разрыва, закрепленное законодательными мерами. В столице работодатель может выдержать рост минималки, особенно в отраслях с высоким оборотом. В уезде – не может. А значит, бизнес или закрывается, или уходит в тень, или вообще не появляется.

Бедный человек, получающий за работу 700 евро в месяц, все равно будет жить бедно – но он хотя бы будет работать. Дети будут видеть, что родители трудятся. Его статус не будет определяться выплатой от государства. Это гораздо лучше, чем безработный при наличиие в теории «справедливой» минималки.

Проблема минимальной зарплаты в Эстонии давно перестала быть только экономической. Это структурная проблема устройства страны: как мы видим регионы, как к ним относимся, и чего от них вообще хотим. Эстонские государственные деятели очень много говорят о региональной политике, о необходимости ускоренного развития уездов, дабы те подтянулись к центру. Но действия пока говорят больше о том, что проблемы регионов им, как минимум, не очень понятны, а то и вовсе безразличны. Но если не дать им дышать – от них останется только тень.