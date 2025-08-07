Деловые ведомости
  • 07.08.25, 08:04

Андрей Деменков: минимальная зарплата губит регионы

Многие экономисты давно уже задаются вопросом: не угодила ли Эстония в «ловушку среднего дохода», при которой чрезмерно высокая относительно производительности труда средняя зарплата тормозит развитие страны. Минимальная же зарплата у нас уже совершенно точно не соответствует возможностям экономики, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Андрей Деменков.
  • Андрей Деменков.
  • Foto: Личный архив
В последние месяцы борьба вокруг минимальной зарплаты в Эстонии приобрела новые очертания. Если раньше споры касались в основном темпов роста, то теперь к ним добавился еще один, куда более острый аспект: насколько уместно навязывать одинаковую минималку Таллинну и регионам.
Осенью я писал в «ДВ», что аппетиты профсоюзов, которых активно поддерживают социал-демократы, если они добьются резкого повышения минимальной зарплаты, могут уничтожить многие малооплачиваемые рабочие места в уездах и вместо обещанного роста благосостояния привести к росту бедности. К счастью, работодатели и правительство настояли на компромиссном решении – и с 1 января 2025 года минималка выросла на 8% вместо запрошенных 12%. Но, как показывает практика, для уездов и это уже слишком много.
Союз малых и средних предприятий Эстонии (EVEA) и некоторые муниципалитеты выступили недавно с предложением отказаться от фиксированной минимальной заработной платы или хотя бы позволить уездам принимать свои ставки в соответствии с их экономическими реалиями. Обращение ясно показывает: для провинции ситуация становится критической. Минимальная зарплата, задуманная как средство борьбы с неравенством, вполне может стать его катализатором.

Статья продолжается после рекламы

Уравниловка как новая несправедливость

Идея единой минимальной зарплаты на всей территории страны выглядит привлекательно на бумаге. Это создает ощущение справедливости и равенства: в Нарве, в Валгае и в столице минимально допустимый доход – один и тот же. Теоретически, это должно подтягивать уровень жизни в депрессивных районах, снижать стимулы к внутренней миграции и повышать налоговые поступления.
Но в реальной экономике Эстонии такое «уравнивание» дает обратный эффект. Столичный рынок труда уже давно живет в других условиях: выше спрос, выше зарплаты, выше уровень жизни, выше расходы, но и выше производительность. Для работодателя в Таллинне выплата минималки – это скорее издержка на неквалифицированного сотрудника, который все равно вскоре вырастет по зарплате или уйдет. Для предпринимателя в регионе – это уже порог выживания, особенно если речь о малом бизнесе.
Профсоюзы и левые партии традиционно апеллируют к «социальной справедливости» и к тому, что работник не должен получать меньше определенного минимума, независимо от места жительства. Но эта логика игнорирует саму суть проблемы: возможность нанять такого работника по этой ставке вообще.

Безработный с высокой минималкой vs занятый с низкой

Человек, который зарабатывает минималку в Таллинне, может с трудом тянуть съемную квартиру и продукты из Prisma, но он хотя бы нав рынке. Его зарплата – результат не только регулирования, но и спроса на труд. Он может расти. У него есть перспектива.
Человек в Ида-Вирумаа или в Валгамаа, который мог бы быть нанят за меньшие деньги, но не может (потому что минималка выше рентабельности работодателя) – остается безработным. И при этом не получает ни социальных гарантий, ни ощущения включенности в экономику. Но зато — «справедливая минималка». Такая политика, прикрытая заботой о слабом, фактически толкает его в нищету.
Сама идея минимальной зарплаты как инструмента борьбы с бедностью давно критикуется рядом экономистов – особенно когда она становится абсолютной, а не привязанной к производительности или региональным условиям. В нашей ситуации это всплывает наглядно: если ты вводишь одинаковый порог, но игнорируешь разницу в уровне жизни и структуре экономики, ты получаешь обратный эффект.
Формально, доля нестоличных уездов в ВВП Эстонии с 2000-х годов медленно растет. Появляются новые промышленные узлы, расширяются логистические центры, децентрализуются отдельные услуги. Но в реальности (особенно если измерять не долю, а абсолютные показатели и налоговую базу) Таллинн и Харьюмаа отрываются все дальше.
Выросла цена труда, выросли ожидания, выросла разница в инвестиционной привлекательности. Одна только цифра: в 2023 году Харьюмаа обеспечил почти 65% корпоративного подоходного налога в стране. Все остальные регионы – менее 35% вместе взятые. Это не просто цифра – это симптом: структура экономики становится все более централизованной, а регионы – все более зависимыми.

Статья продолжается после рекламы

Придать гибкость или отменить совсем

На этом фоне предложение о введении региональной минималки или хотя бы о механизме корректировки по зонам выглядит вполне логично. Это может показаться радикальным, но в других странах Европы такие подходы существуют. Например, в Германии действует сложная система отраслевых соглашений, а в США минималка устанавливается на уровне штатов и городов. В Польше и Чехии, хотя ставка едина, имеются иные инструменты компенсации региональных различий.
В Эстонии пока предпочитают закрыть на это глаза. Профсоюзы уверены, что любая регионализация приведет к снижению доходов и усилению эксплуатации. Социал-демократы считают минималку важнейшим элементом социальной защиты. Но при этом никто из них не предлагает решения для бизнесов в Вильяндимаа или Йыгевамаа, которые просто не могут платить такие ставки.
В результате мы получаем неумолимое усиление разрыва, закрепленное законодательными мерами. В столице работодатель может выдержать рост минималки, особенно в отраслях с высоким оборотом. В уезде – не может. А значит, бизнес или закрывается, или уходит в тень, или вообще не появляется.
Бедный человек, получающий за работу 700 евро в месяц, все равно будет жить бедно – но он хотя бы будет работать. Дети будут видеть, что родители трудятся. Его статус не будет определяться выплатой от государства. Это гораздо лучше, чем безработный при наличиие в теории «справедливой» минималки.
Проблема минимальной зарплаты в Эстонии давно перестала быть только экономической. Это структурная проблема устройства страны: как мы видим регионы, как к ним относимся, и чего от них вообще хотим. Эстонские государственные деятели очень много говорят о региональной политике, о необходимости ускоренного развития уездов, дабы те подтянулись к центру. Но действия пока говорят больше о том, что проблемы регионов им, как минимум, не очень понятны, а то и вовсе безразличны. Но если не дать им дышать – от них останется только тень.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

