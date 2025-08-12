Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии

Разговоры о второй пенсионной ступени не утихают. И, очевидно, чем ближе выборы, тем громче будут заявления, тем ярче примеры. Но нынешняя дискуссия идет в ключе, где достигнуть согласия невозможно. Мы сравниваем не то и спорим не о том, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.