  • OMX Baltic0,04%296,61
  • OMX Riga0,34%919,86
  • OMX Tallinn0,05%2 037,64
  • OMX Vilnius0,21%1 211,09
  • S&P 5000,00%6 373,45
  • DOW 300,00%43 975,09
  • Nasdaq −0,3%21 385,4
  • FTSE 1000,18%9 146,33
  • Nikkei 2252,15%42 718,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,87
  • 12.08.25, 12:53

Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии

В странах Балтии выход на пенсию часто означает финансовые трудности – в Эстонии доходы пенсионеров в среднем составляют всего 34% от их последней заработной платы.
Финансовые обязательства являются важной составляющей расходов эстонских пенсионеров.
  • Foto: Andras Kralla
Однако, несмотря на выход на пенсию, необходимость платить за еду, лекарства и жилье не исчезает. Чтобы лучше справляться с расходами на пенсии, эксперты рекомендуют фондовое пенсионное накопление, где накопленные деньги продолжают расти и после выхода на пенсию.
  08.08.25, 06:00
Повышение подоходного налога неоднозначно скажется на вкладчиках пенсионных ступеней
Очередное повышение подоходного налога со следующего года негативно повлияет на тех, кто планирует преждевременно забрать деньги из II и III ступеней, но позитивно – на тех, кто продолжит накапливать в них свои средства.
Mнения
  03.06.25, 13:49
Дмитрий Фефилов: в споре о целесообразности II ступени мы говорим не о том
Разговоры о второй пенсионной ступени не утихают. И, очевидно, чем ближе выборы, тем громче будут заявления, тем ярче примеры. Но нынешняя дискуссия идет в ключе, где достигнуть согласия невозможно. Мы сравниваем не то и спорим не о том, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.
  • KM
Content Marketing
  30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.

