Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии

В странах Балтии выход на пенсию часто означает финансовые трудности – в Эстонии доходы пенсионеров в среднем составляют всего 34% от их последней заработной платы.
- Финансовые обязательства являются важной составляющей расходов эстонских пенсионеров.
Однако, несмотря на выход на пенсию, необходимость платить за еду, лекарства и жилье не исчезает. Чтобы лучше справляться с расходами на пенсии, эксперты рекомендуют фондовое пенсионное накопление, где накопленные деньги продолжают расти и после выхода на пенсию.
