  • OMX Baltic−0,02%292,69
  • OMX Riga0,41%920,7
  • OMX Tallinn0,41%1 914,44
  • OMX Vilnius0,11%1 270,25
  • S&P 5000,18%6 844,74
  • DOW 301,06%47 868,99
  • Nasdaq −0,31%23 455,27
  • FTSE 1001,15%9 899,6
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,84
  • 11.11.25, 17:10

Американские партнеры давят на эстонских предпринимателей. «Кто согласится на уступки, будет вынужден делать это и дальше»

Условия, которые американские партнеры навязывают эстонским предпринимателям, сделали бы ведение бизнеса там бессмысленным. По словам экспортеров, именно сейчас необходимо проявить твердость.
Продающая измельчители пней компания Dipperfox еще в прошлом году получала четверть своего оборота из США. В этом году ситуация изменилась кардинально, говорит руководитель по экспорту компании Валло Виснапуу.
  • Продающая измельчители пней компания Dipperfox еще в прошлом году получала четверть своего оборота из США. В этом году ситуация изменилась кардинально, говорит руководитель по экспорту компании Валло Виснапуу.
  • Foto: Liis Treimann
Верховный суд США может до конца года решить, что введенные Дональдом Трампом пошлины являются незаконными. Однако, как пообещала администрация Трампа, в таком случае будут найдены новые законы и формулировки. Эстонские предприниматели убеждены, что ждать изменения ситуации не стоит.
«Мы так и не поняли, какова цель [торговой войны], – говорит руководитель компании Natural AS Отт Сарв, экспортирующей изделия из древесины в США. – Но у них такой торговый баланс по дереву, что им приходится импортировать».
Таким образом, вопрос стоял не в том, продолжится ли бизнес, а в том, на каких условиях. «Клиент – крупный покупатель и пользуется своим положением, – объясняет Сарв. – Он говорит: вот теперь ввели пошлины, как мы это решим? А мы спрашиваем: что значит "мы"? Это вам ввели пошлины».
Ваш президент – ваша проблема
