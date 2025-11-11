Американские партнеры давят на эстонских предпринимателей. «Кто согласится на уступки, будет вынужден делать это и дальше»

Продающая измельчители пней компания Dipperfox еще в прошлом году получала четверть своего оборота из США. В этом году ситуация изменилась кардинально, говорит руководитель по экспорту компании Валло Виснапуу.
Foto: Liis Treimann
Верховный суд США может до конца года решить, что введенные Дональдом Трампом пошлины являются незаконными. Однако, как пообещала администрация Трампа, в таком случае будут найдены новые законы и формулировки. Эстонские предприниматели убеждены, что ждать изменения ситуации не стоит.
«Мы так и не поняли, какова цель [торговой войны], – говорит руководитель компании Natural AS Отт Сарв, экспортирующей изделия из древесины в США. – Но у них такой торговый баланс по дереву, что им приходится импортировать».
Таким образом, вопрос стоял не в том, продолжится ли бизнес, а в том, на каких условиях. «Клиент – крупный покупатель и пользуется своим положением, – объясняет Сарв. – Он говорит: вот теперь ввели пошлины, как мы это решим? А мы спрашиваем: что значит "мы"? Это вам ввели пошлины».
Ваш президент – ваша проблема
Введенные Китаем ограничения на экспорт редкоземельных металлов угрожают парализовать не только западную оборонную промышленность, но и планы по расширению нового магнитного завода в Эстонии. При этом продукция Silmet может стать особенно востребованной.
Прошедшие на выходных торговые переговоры между США и Китаем достигли нового рубежа: американские представители назвали двухдневные обсуждения успешными и тем самым проложили путь к встрече президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина, от которой ожидается прорыв в смягчении торговой войны.
Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) сообщило в пятницу о начале расследования по поводу приобретения компанией Qualcomm израильской Autotalks в июне. Таким образом, производитель чипов оказался в числе все большего числа компаний, вовлеченных в экономическое противостояние между США и Китаем.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».