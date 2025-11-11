Назад 11.11.25, 17:10 Американские партнеры давят на эстонских предпринимателей. «Кто согласится на уступки, будет вынужден делать это и дальше» Условия, которые американские партнеры навязывают эстонским предпринимателям, сделали бы ведение бизнеса там бессмысленным. По словам экспортеров, именно сейчас необходимо проявить твердость.

Продающая измельчители пней компания Dipperfox еще в прошлом году получала четверть своего оборота из США. В этом году ситуация изменилась кардинально, говорит руководитель по экспорту компании Валло Виснапуу.

Foto: Liis Treimann

Верховный суд США может до конца года решить, что введенные Дональдом Трампом пошлины являются незаконными. Однако, как пообещала администрация Трампа, в таком случае будут найдены новые законы и формулировки. Эстонские предприниматели убеждены, что ждать изменения ситуации не стоит.

«Мы так и не поняли, какова цель [торговой войны], – говорит руководитель компании Natural AS Отт Сарв, экспортирующей изделия из древесины в США. – Но у них такой торговый баланс по дереву, что им приходится импортировать».

Таким образом, вопрос стоял не в том, продолжится ли бизнес, а в том, на каких условиях. «Клиент – крупный покупатель и пользуется своим положением, – объясняет Сарв. – Он говорит: вот теперь ввели пошлины, как мы это решим? А мы спрашиваем: что значит "мы"? Это вам ввели пошлины».

Ваш президент – ваша проблема