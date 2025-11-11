Деловые ведомости
Деловые ведомості
  • OMX Baltic0,33%292,83
  • OMX Riga0,4%920,03
  • OMX Tallinn0,08%1 910,34
  • OMX Vilnius0,59%1 270,1
  • S&P 5001,54%6 832,43
  • DOW 300,81%47 368,63
  • Nasdaq 2,27%23 527,17
  • FTSE 1000,81%9 866,69
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,14
  • 11.11.25, 10:09

Число туристов из Финляндии сокращается пятый месяц подряд

По данным Департамента статистики, в сентябре 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 288 000 туристов, что на 4% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 3% больше, местных туристов – на 5% больше, чем в прошлом году. Число туристов из Финляндии сокращается пятый месяц подряд.
В сентябре предприятия по размещению Эстонии посетило 157 000 зарубежных и 131 000 местных туристов. В сентябре предприятия по размещению Эстонии посетило чуть больше зарубежных, чем местных туристов, т.е. 55% от всех остановившихся в предприятиях по размещению туристов. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в этом году число зарубежных туристов увеличивалось в большинстве месяцев.
«Если сравнивать с сентябрем прошлого года, то в этом году зарубежных туристов в предприятиях по размещению было на 3% больше. В то же время число зарубежных туристов все еще не достигло допандемического уровня, – пояснила Лаурмаа. – Спустя три месяца увеличилось и число местных туристов. По сравнению с сентябрем прошлого года местных туристов было на 5% больше, таким образом их число превысило допандемический уровень сентября 2019 года почти на четверть», – добавила Лаурмаа.
В сентябре в Эстонию прибыло 43 000 туристов из Финляндии, их доля составила 27% от всех остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов: «Хотя туристов из Финляндии было больше всего, их число в годовом сравнении сокращается пятый месяц подряд, в сентябре на 5%». Из Латвии прибыло около 19 000 (12%) туристов, из Германии – около 15 000 (9%). В годовом сравнении прибывших из Латвии и Германии туристов было соответственно на 7% и 9% больше.

Зарубежных и местных туристов по-прежнему больше всего в Харьюском уезде
В сентябре из остановившихся в Эстонии зарубежных туристов 75% были на отдыхе, 19% – в рабочей поездке. Из зарубежных туристов 74% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (10%), Тартуский (7%) и Саареский (3%) уезды. В Ида-Вируском уезде остановилось 2% зарубежных туристов. Как в Ляэнеском, Ляэне-Вируском, так и Валгаском уездах ночевало по 1% зарубежных туристов.
Из остановившихся в предприятиях по размещению 131 000 местных туристов 70% были на отдыхе, 22% – в рабочей поездке. Больше всего туристов ночевало в Харьюском уезде (34%), далее следовали Пярнуский (12%), Ида-Вируский и Тартуский (по 10%), а также Саареский (9%) уезды. В Валгаском уезде остановилось 6% местных туристов, в Ляэнеском – 5% и в Ляэне-Вируском уезде – 4%.
Цены на размещение за год не выросли
В сентябре свои услуги предлагало 1061 предприятие по размещению, заполнены были 45% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 50 евро в сутки на человека, т.е. по сравнению с сентябрем 2024 года цена не изменилась. В Харьюском уезде стоимость проживания составила 56 евро, в Тартуском – 46 евро, в Ида-Вируском, Саареском и Выруском – 45 евро и в Пярнуском уезде – 42 евро в сутки на человека.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025