  • OMX Baltic−0,39%293,09
  • OMX Riga0,41%914,55
  • OMX Tallinn−0,2%1 907,78
  • OMX Vilnius−0,49%1 261,42
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 1000,43%9 394,56
  • Nikkei 2253,37%49 185,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,48
  • 20.10.25, 13:41

Крестовый поход Ryanair продолжается: теперь на прицеле Германия

Не только в Испании, Франции или Эстонии — Ryanair сокращает рейсы и в Германии.
Франции Ryanair говорит, что хорошо живется в Испании, а Испании — что в Италии.
  • Франции Ryanair говорит, что хорошо живется в Испании, а Испании — что в Италии.
  • Foto: Andres Haabu
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair этой зимой сократит количество рейсов в Германию на 800 000 мест – так компания протестует против авианалогов и сборов аэропортов.
