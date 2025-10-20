Крестовый поход Ryanair продолжается: теперь на прицеле Германия

Руководитель компании Ryanair перед выступлением на конференции руководителей (Juhtimiskonverents) в Пярну сказал в интервью Aripaev, что периферие с сокращающимся населением важно смотреть за пределы своих границ и вести свое хозяйства таким образом, чтобы были силы выплыть и в кризис.