Назад 09.10.25, 09:51 Число зарубежных туристов в августе выросло на 4% По данным Департамента статистики, в августе 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 459 200 туристов, что на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 4% больше, местных туристов – на 2% меньше, чем в прошлом году. Число туристов из Финляндии сокращается четвертый месяц подряд.

Foto: Andras Kralla

В августе предприятия по размещению Эстонии посетило 240 700 зарубежных и 218 500 местных туристов. В Эстонии остановилось чуть больше зарубежных (52%), чем местных туристов (48%).

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в этом году число зарубежных туристов увеличивалось в большинстве месяцев. «По сравнению с августом прошлого года сейчас в предприятиях по размещению на 4% больше зарубежных туристов, хотя мы все еще отстаем от допандемического уровня, – признала аналитик. – Хотя число местных туристов немного сократилось, внутренний туризм восстановился и превысил уровень августа допандемического 2019 года на 8%».

В августе в Эстонию прибыло 62 400 туристов из Финляндии, их доля составила более четверти (26%) от всех остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. «Хотя туристов из Финляндии было больше всего, их число сокращается в годовом сравнении четвертый месяц подряд, в августе на 9%», – прокомментировала Лаурмаа. Из Латвии прибыло 29 300 (12%) туристов, из Германии – 24 100 (10%), из Литвы – 11 800 (5%), из Польши – 9900 (4%) и из Италии – 9500 (4%) туристов.

Foto: Департамент статистики

Зарубежных и местных туристов по-прежнему больше всего в Харьюском уезде

В августе из остановившихся в Эстонии зарубежных туристов 84% были на отдыхе, 12% – в рабочей поездке. Из зарубежных туристов 68% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (12%), Тартуский (7%) и Саареский (5%) уезды. В Ида-Вируском, Ляэнеском и Ляэне-Вируском уездах остановилось по 2% зарубежных туристов. Как в Валгаском, так и в Выруском уезде остановилось по 1% зарубежных туристов.

Из остановившихся в предприятиях по размещению 218 500 местных туристов 76% были на отдыхе, 16% – в рабочей поездке. Больше всего местных туристов ночевало в Харьюском уезде (24%), далее следовали Пярнуский (15%), Ида-Вируский и Саареский (по 9%), а также Тартуский (8%) уезды. В Ляэнеском, Ляэне-Вируском и Валгаском уездах остановилось по 6% местных туристов.

Цены на услуги размещения за год поднялись на 8%

В августе свои услуги предлагали 1232 предприятия по размещению, заполнены были 56% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 52 евро в сутки на человека, что на 8% дороже по сравнению с августом прошлого года. В Харьюском уезде стоимость проживания составила 59 евро, в Саареском – 53 евро, в Пярнуском – 50 евро, в Ида-Вируском – 45 евро и в Тартуском – 43 евро в сутки на человека.