Неприглядная изнанка гламурного бизнеса: фирмы известного бизнесмена задолжали государству сотни тысяч

И как это только молодежь не стесняется плясать часами вместо того, чтобы работать? Так вопрошали консерваторы, глядя на публику легендарного таллиннского ресторана «Marcelle». В подвале на Ратушной площади состояние делалось благодаря ловкости движений, выносливости и чуткому следованию мировой моде.
Весной окружной суд вынес решение, что сеть ресторанов Mack Bar-B-Que перевела свою деятельность из одной компании в другую, оставив старой только долги. Теперь обанкротилась и новая фирма-пустышка, а владельцы закрывают бизнес.
Расположенное на острове Муху поместье Пядасте, одним из владельцев которого является Имре Соояэр, закрывается. На мызе функционировал в том числе ресторан Alexander, включенный в эстонский гид Michelin.
«Из-за войны в Украине нам пришлось отказаться от названия St. Petersbourg»
За 25 лет работы в гостиничном бизнесе управляющий The Burman Антон Ёлкин настолько хорошо изучил все тонкости этой сферы, что спустя всего полгода после открытия его отель получил два «ключа» от путеводителя Michelin Guide, пять звезд с отметкой Superior и был признан в этом году одним из пяти лучших новых отелей в мире.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.