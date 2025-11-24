Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,2%292,68
  • OMX Riga0,08%925,97
  • OMX Tallinn−0,01%1 905,87
  • OMX Vilnius0,13%1 276,2
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,22%9 560,27
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%90,47
  • 24.11.25, 08:49

Неприглядная изнанка гламурного бизнеса: фирмы известного бизнесмена задолжали государству сотни тысяч

Популярные рестораны известного предпринимателя Стена-Эрика Янтсона задолжали государству почти полмиллиона евро, а часть его фирм перешла в руки ликвидатора.
Стен-Эрик Янтсон владеет в центре Таллинна несколькими рестлоранами. большинство из них погрязли в налоговых долгах.
  • Стен-Эрик Янтсон владеет в центре Таллинна несколькими рестлоранами. большинство из них погрязли в налоговых долгах.
  • Foto: Liis Treimann
