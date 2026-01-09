Назад 09.01.26, 10:28 В ноябре импорт рос быстрее экспорта По данным Департамента статистики, в ноябре 2025 года экспорт товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 3%, импорт – на 7%. Товаров было экспортировано в текущих ценах более чем на 1,6 миллиарда евро и импортировано более чем на 1,9 миллиарда евро. Товаров эстонского происхождения в ноябре было экспортировано меньше, чем годом ранее.

Экспорт какао-бобов в Россию снизился.

Foto: Liis Treimann

В ноябре дефицит товарооборота составил 298 миллионов евро, что на 72 миллиона евро больше, чем в тот же период годом ранее.

По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, в ноябре экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 7%, импорт из них – на 2%: «Импорт из стран, не входящих в Европейский Союз, также увеличился, однако экспорт из них сократился на 6%. В основном это было обусловлено меньшим экспортом товаров в Россию и Соединенные Штаты Америки, чем в ноябре 2024 года. В Россию экспортировалось прежде меньше всего лесных машин и какао-бобов, в Соединенные Штаты в основном сократился экспорт коммуникационного оборудования».

Доля товаров эстонского происхождения составила 63% от общего объема экспорта

Из товаров в ноябре больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также древесину и изделия из древесины (11%). По сравнению с ноябрем 2024 года больше всего вырос экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 67 миллионов евро, т.е. 68%), в т.ч. сланцевого топливного масла и природного газа, больше всего сократился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 29 миллионов евро, т.е. 13%).

Товаров эстонского происхождения в ноябре 2025 года было экспортировано на 1% меньше, чем годом ранее. Доля товаров эстонского происхождения за год сократилась на 2 процентных пункта и в ноябре прошлого года составила 63% от общего объема экспорта. Леппметс отметила, что на экспорт товаров эстонского происхождения влияет сезонность экспорта. «В ноябре сократился экспорт эстонских зерновых культур, однако увеличился экспорт сланцевого топливного масла и автомобилей эстонского происхождения», – добавила она.

В ноябре больше всего товаров из Эстонии было экспортировано в Финляндию (14% от общего объема экспорта), Латвию (12%) и Швецию (9%). Основными статьями экспорта в Финляндию и Швецию было электрооборудование, в Латвию – минеральная продукция. За год больше всего вывоз товаров увеличился в Сингапур (на 45 миллионов евро) и сократился в Россию (на 17 миллионов евро).

По сравнению с ноябрем 2024 года импорт минеральной продукции увеличился

В ноябре больше всего импортировали электрооборудование (14% от общего объема импорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), минеральную продукцию (12%), а также транспортные средства (12%). За год больше всего вырос импорт минеральной продукции (на 83 миллиона евро, т.е. 57%), в т.ч. газойлей и электроэнергии, больше всего сократился импорт транспортных средств (на 76 миллионов евро, т.е. 25%). «Существенное сокращение импорта транспортных средств было обусловлено высокой сравнительной базой ноября 2024 года, когда транспортные средства импортировались больше обычного», – прокомментировала Леппметс.

В ноябре основными партнерами Эстонии по импорту были Финляндия (13% от общего объема импорта), Латвия (10%), Германия (10%) и Литва (10%). Основными статьями импорта из Финляндии и Литвы была минеральная продукция, из Латвии – сельскохозяйственная продукция и продукты питания, из Германии – транспортные средства. По сравнению с предыдущим годом больше всего вырос импорт товаров из Нидерландов (на 34 миллиона евро) и Израиля (на 33 миллиона евро), при этом больше всего сократился из Швеции (на 47 миллионов евро).