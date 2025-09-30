Назад 01.10.25, 06:00 Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан Несмотря на репутационные издержки для европейских компаний параллельный импорт не прекратился и после нескольких лет войны, хотя сами компании могут заявлять об отказе от бизнеса с Россией. Но скоро потоку товаров могут положить конец.

«У нас есть соглашение с казахстанским партнером, согласно которому ему запрещено продавать бренд Mayeri в Россию», - утверждает топ-менеджер эстонской компании.

Эстонский производитель средств для мытья посуды и стирки Mayeri Industries прекратил поставки в Россию, но начал в Казахстан. Оттуда его бывший российский покупатель продолжал получать бытовую химию весь прошлый год.

В отчетах все красиво, но продукция в РФ не исчезла

Компания Mayeri Industries AS завершила 2024 год с чистой прибылью в полтора миллиона евро, говорится в свежем годовом отчете. При этом выручка компании составила более 34 миллионов евро – ее увеличение объясняется «главным образом, общим ростом цен на реализуемую продукцию», пишет компания. Хотя и сама она испытывает негативный эффект инфляции – цены на сырье тоже растут, кроме того, компания был вынуждена поднять зарплату своим 159 сотрудникам.

О таких сложностях, как потеря одного из рынков сбыта, – российского из-за войны и санкций – в отчете не сказано. Большая часть продукции – на миллионы евро – реализуется в Финляндии, Эстонии, Латвии, Швеции и Дании. В Россию даже в лучшие довоенные времена поставлялось продукции всего на сотни тысяч. В 2022 году экспорт Mayeri в Россию еще составлял 226 810 евро, а в следующем опустился до нуля и там остался, судя по отчетности самой компании. «Компания не продает продукцию в Россию», – заявлял ДВ еще в 2024 году владелец и менеджер Mayeri Имре Фрейберг. По его словам, последняя поставка состоялась 17 августа 2022 года. Хотя, по доступным на тот момент данным базы Import Genius, были видны поставки вплоть до мая 2023-го. Как следует из базы данных The Trade Vision, были и более поздние сделки 2023 года, но в начале 2024 года прекратились и они.

скриншот ДВ из открытой базы таможенных данных показывает транзакцию из Эстонии в Россию в 2023 году на 48 тыс. евро

Зато, сообщает компания, после прекращения поставок в Россию и Беларусь выросли поставки в Узбекистан (116 381 евро в 2023 году) и Казахстан (с нуля в 2023 году до 81 428 евро в 2024 году). Резко, со 117 918 до 1 349 746 евро, нарастил покупки Китай.

Однако отмена прямых поставок вовсе не означает, что продукция компании Mayeri перестала продаваться в России. Ее хоть сейчас можно купить в популярных магазинах вроде «ВкусВилла».

Скриншот из приложения ВкусВилл показывает, что товары Mayeri легко купить в России.

А в маркетплейсах Ozon и Wildberries по-прежнему можно заказать доставку даже в аннексированный Крым.

Эстонские товары по-прежнему можно заказать в Крым.

По всей вероятности, продукция эстонской компании поступает в Россию через Казахстан. Это дает понять давний партнер эстонского Mayeri, эксклюзивный дистрибьютор и обладатель прав на ее торговые марки, российская компания «Тайди-Сити». В своем отчете за 2024 год компания отмечает , что у нее в планах отказаться от некоторых прямых контрактов, или заключенных через дистрибьютеров даже с «дружественными» странами в пользу производителей из России. «Так в следующем году общество планирует минимизировать отношения с (...) Mayeri ТОО EuroMarket – резидент Казахстана», - сообщается в документе. При этом компания в Казахстане ТОО «Евромаркет» представляется эксклюзивным дистрибьютером компании Mayeri.

Эстонская компания говорит, что ее товары с 2023 года не поставляются в Россию, в то время как отчет их контрагентов гласит, что в 2024 году эта продукция поставлялась через Казахстан и поставки будут прекращены в 2025 году.

Отказ от иностранных товаров – давний курс России, известный как «импортозамещение», он длится уже 15 лет и особенно усилился после санкций 2014 года, введенных за аннексию Крыма. Россия тогда ввела контрсанкции, запретив импорт ряда продовольственных товаров – хамона, пармезана и пр. Что действительно поддержало российских фермеров и производителей сыров, но заставило российских туристов вспомнить «колбасные поезда» советских времен и возвращаться из поездок в ЕС с чемоданами, набитыми «запрещенкой». Теперь, во время полномасштабного вторжения России в Украину, курс на изоляцию взят с двух сторон: ЕС отторгает Москву от себя, клеймя всякие контакты со страной-агрессором, а в России усиливается риторика «осажденной крепости», сотрудничество с «недружественными» странами не поощряются. Путин призывал , например, выстроить импортозамещение так, чтобы России было хорошо, а ее противникам – грустно. «Это именно те проблемы, которые наши недоброжелатели, а как военные люди говорят, “противник”, хочет нам создать в среднесрочной перспективе. И нужно сделать всё для того, чтобы у нас всё было хорошо, а им грустно», – заявлял Путин. Так что продавать эстонские товары не только затратно и дорого, но и репутационно невыгодно для компаний, которые хотят показать лояльность Кремлю.

Просто совпадение

Сама эстонская компания утверждает, что казахстанскому партнеру запрещено перепродавать его продукцию в России. «Как и любая компания, стремящаяся к росту, Mayeri Industries AS искала и постоянно ищет новые рынки сбыта. Подготовительная работа велась длительное время, и благодаря контактам, установленным на выставках, выход на рынок Казахстана совпал с введением санкций ЕС против России, и это всего лишь совпадение», – прокомментировал ДВ директор по экспорту Mayeri Industries Дмитрий Бочаров.

Компания поставляет свою продукцию на рынок Казахстана с 2024 года, поясняет он, там ее продукция представлена ​​в большинстве розничных сетей. Бочаров подчеркивает, что продукция Mayeri не попадает под санкции. «Увеличение объема экспорта с 0 до 81 428 евро закономерно, поскольку нашему партнеру пришлось закупить товары и создать достаточный запас для начала работы, чтобы обеспечить первоначальное размещение согласованного ассортимента на полках казахстанских ритейлеров. Этот объем не соответствует объему нашего предыдущего экспорта в Россию и значительно ниже, что естественно на старте деятельности», – подчеркнул он.

По словам Бочарова, услуги по сбыту и доставке продукции приобретаются у местного дистрибьютора. «У нас есть соглашение с казахстанским партнером, согласно которому ему запрещено продавать бренд Mayeri в России, поскольку, насколько нам известно, дистрибьютор не занимается реэкспортом. Однако Mayeri не имеет возможности регулировать деятельность многочисленных сторонних продавцов в Казахстане. Mayeri также не может вмешиваться в продажи на платформах интернет-магазинов», – прокомментировал ДВ Дмитрий Бочаров.

«Все поставки осуществляются исключительно для ТОО ЕвроМаркет. Мы не перепоставляем продукцию Mayeri, поскольку существует договоренность о запрете реэкспорта в Россию», — подтвердила его слова ДВ Татьяна Клим из казахстанского ТОО ЕвроМаркет. Каким образом эстонская продукция тогда оказывается в России и почему казахстанская компания фигурирует в отчете российской в качестве партнера, остается только догадываться.

После введения санкций против России параллельный импорт европейской продукции развивался семимильными шагами. Особенной популярностью стал пользоваться вариант доставки через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Компании из Казахстана, Армении или других стран берут технику "для себя", а потом с удовольствием продают её уже в Россию. Преимущество Казахстана и Армении в том, что они входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это значит, что для ввоза товара не нужно разрешение правообладателей. Схема работает также и с другими странами ЕАЭС, например, Киргизией и Беларусью», – пишет, например, сайт образовательного проекта «Руно» . По той же причине подобные схемы выгодны с точки зрения налогообложения: товар, поступающий из Казахстана в РФ, не облагается таможенными пошлинами.

То, что страны Центральной Азии в какой-то момент стали популярным маршрутом поставки товаров, подтверждает и Налогово-таможенный департамент. Кроме параллельного импорта неподсанкционных товаров, они используются для обхода санкций. Но поставки туда из Эстонии все же в основном снижаются, за исключением отдельных товарных категорий.

«За три года наибольший рост объемов экспорта наблюдается по таким товарным группам, как изделия из какао, транспортные средства и их запасные части, рыбная продукция, изделия из меди и изделия из пластика. На некоторые товары – например, на продукты питания – санкции не наложены, и рост этих товарных групп объясним и не указывает на нарушение санкций, – отмечает заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента по таможне Урсула Риймаа.

«Санкции? Да мы только рады! Благодаря господдержке и упрямству местных производителей», – пишет , например, портал о бизнесе VC.ru в статье о будущем рынка бытовой химии в России. Согласно планам российского министерства промышленности, к 2030 году там будет создано 150 новых предприятий средне- и малотоннажной химии, что обеспечит сырьевую базу для производителей бытовой химии, лекарств, косметики и строительных материалов. Впрочем, это может оказаться непростой задачей: до войны половина компонентов завозилась из-за рубежа.

Санкции? Да мы только рады! автор статьи на российском портале