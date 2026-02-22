Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%320,2
  • OMX Riga−0,22%899,62
  • OMX Tallinn−0,13%2 093,58
  • OMX Vilnius0,17%1 415,48
  • S&P 5000,69%6 909,51
  • DOW 300,47%49 625,97
  • Nasdaq 0,9%22 886,07
  • FTSE 1000,56%10 686,89
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • 22.02.26, 13:17

У Stebby появился серьезный конкурент: платформа из Литвы собирается встряхнуть эстонский рынок корпоративных льгот

Работающая более чем в 20 странах платформа вовлечения сотрудников Melp объявила о выходе на эстонский рынок. Компания рассчитывает в первые годы занять до 30% сегмента рынка. Для местной Stebby это станет первым крупным конкурентом.
Кадри Сяде и Робертас Салтис.
  • Кадри Сяде и Робертас Салтис.
  • Foto: Erakogu
Платформа Melp из Литвы объединяет в одном цифровом пространстве программы льгот, признания заслуг и внутренней коммуникации для крупных компаний. В Эстонию она планирует инвестировать 250 000 евро в первый год и 1 миллион евро в течение трех лет.
