У Stebby появился серьезный конкурент: платформа из Литвы собирается встряхнуть эстонский рынок корпоративных льгот
Работающая более чем в 20 странах платформа вовлечения сотрудников Melp объявила о выходе на эстонский рынок. Компания рассчитывает в первые годы занять до 30% сегмента рынка. Для местной Stebby это станет первым крупным конкурентом.
Платформа Melp из Литвы объединяет в одном цифровом пространстве программы льгот, признания заслуг и внутренней коммуникации для крупных компаний. В Эстонию она планирует инвестировать 250 000 евро в первый год и 1 миллион евро в течение трех лет.
