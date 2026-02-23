Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,33%318,84
  • OMX Riga−0,09%900,77
  • OMX Tallinn−0,6%2 083,75
  • OMX Vilnius−0,04%1 412,5
  • S&P 5000,69%6 909,51
  • DOW 300,47%49 625,97
  • Nasdaq 0,9%22 886,07
  • FTSE 1000,08%10 695,09
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,68
  • 23.02.26, 10:00

Шинный бизнес выплатил владельцам щедрые дивиденды

Компания Tirestar OÜ, занимающаяся продажей и обслуживанием шин и владеющая брендом Rehvid24, выплатила владельцам более 435 000 евро дивидендов по итогам последнего финансового года.
Rehvid24 – один из крупнейших оптовых продавцов шин в Эстонии.
  • Foto: Andres Haabu
По данным Инфобанка Äripäev, 80% Tirestar принадлежит компании IB Holding OÜ, которую контролируют Марек Моорус, а также Маргит и Пеэтер Трейал. Доля в 20% принадлежит Tireconsult OÜ, владельцем которой является Эверт Креэк.
