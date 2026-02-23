Шинный бизнес выплатил владельцам щедрые дивиденды

Rehvid24 – один из крупнейших оптовых продавцов шин в Эстонии.
Foto: Andres Haabu
По данным Инфобанка Äripäev, 80% Tirestar принадлежит компании IB Holding OÜ, которую контролируют Марек Моорус, а также Маргит и Пеэтер Трейал. Доля в 20% принадлежит Tireconsult OÜ, владельцем которой является Эверт Креэк.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Прибыль TKM Grupp до налогообложения в прошлом году составила 24,3 млн евро, что на 31,4% меньше, чем годом ранее. Учитывая падение прибыли и неопределенность в экономике, правление концерна предлагает выплатить акционерам более скромные дивиденды, чем раньше.
Зарегистрированная в Эстонии компания Quantum Swan распределила дивиденды на сумму 137 миллионов евро. За компанией стоит один из самых влиятельных людей криптомира – родившийся в Эстонии Станислав Кулечов.
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.