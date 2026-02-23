Шинный бизнес выплатил владельцам щедрые дивиденды

KM Content Marketing 20.02.26, 14:55

«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.